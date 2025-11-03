Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Iσίδωρος Κούβελος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Los Angeles 2028
Σημαντική συνάντηση είχε στο Λος Αντζελες με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος
Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στο Λος Άντζελες, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028, κ. Casey Wasserman, για να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν τους επικείμενους Αγώνες και τις εμβληματικές Τελετές Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ελλάδα.
Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον συντονισμό των προπαρασκευαστικών ενεργειών ενόψει των Αγώνων του LA 2028, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών και τελετουργικών πτυχών της Τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και της Τελετής Παράδοσης στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα. Και οι δύο πλευρές τόνισαν τη σημασία της διατήρησης της αυθεντικότητας και του συμβολισμού αυτών των εκδηλώσεων, που αποτελούν τον πνευματικό πρόλογο κάθε διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων.
Η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ της ΕΟΕ και της Οργανωτικής Επιτροπής LA28, καθώς οι προετοιμασίες εντείνονται ενόψει του 2028.
