Η νέα σειρά “Betsson Stories” κάνει πρεμιέρα!

Στο πρώτο επεισόδιο, η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, παίκτη του ΟΦΗ, σε μια συζήτηση γεμάτη αυθεντικότητα και θετική ενέργεια.

Στο πλαίσιο της σειράς “Betsson Stories”, θα ακολουθήσουν και άλλα επεισόδια με αθλητές από τις χορηγικές συνεργασίες της Betsson, οι οποίοι θα μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες, τις καθημερινές τους συνήθειες και όσα δεν βλέπουμε μέσα στο γήπεδο.

Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube:

https://youtu.be/i-z9fzqS0Zc

Μείνετε συντονισμένοι για τα υπόλοιπα επεισόδια που θα ακολουθήσουν!