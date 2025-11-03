Η νέα σειρά “Betsson Stories” κάνει πρεμιέρα!
Η Betsson παρουσιάζει τη νέα σειρά “Betsson Stories” με την Φελίσια Τσαλαπάτη, στην οποία αγαπημένοι αθλητές μιλούν ανοιχτά και αυθόρμητα για τη ζωή, την πορεία και τις εμπειρίες τους, μέσα από χαλαρές συζητήσεις που θα σας κεντρίσουν το ενδιαφέρον.
Στο πρώτο επεισόδιο, η Φελίσια Τσαλαπάτη συναντά τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, παίκτη του ΟΦΗ, σε μια συζήτηση γεμάτη αυθεντικότητα και θετική ενέργεια.
Στο πλαίσιο της σειράς “Betsson Stories”, θα ακολουθήσουν και άλλα επεισόδια με αθλητές από τις χορηγικές συνεργασίες της Betsson, οι οποίοι θα μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες, τις καθημερινές τους συνήθειες και όσα δεν βλέπουμε μέσα στο γήπεδο.
Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube:
https://youtu.be/i-z9fzqS0Zc
Μείνετε συντονισμένοι για τα υπόλοιπα επεισόδια που θα ακολουθήσουν!
