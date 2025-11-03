Συνεδριάζει η ΚΟΕΣ στο ΠΑΣΟΚ- Το συνέδριο ως «κόμβος» μέχρι τις κάλπες του 2027  

Θα αποτελέσει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ την αφετηρία μιας νέας πορείας; Η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής.

Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), στις 12 το μεσημέρι, στη Χαριλάου Τρικούπη, παρόντων Νίκου Ανδρουλάκη, Παύλου Γερουλάνου, Άννας Διαμαντοπούλου και Γιώργου Παπανδρέου, δεν πρόκειται να είναι απλά μία τυπική εσωκομματική διαδικασία. Κι αυτό γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης θα θέσει συγκεκριμένη ατζέντα για την πορεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης με ορίζοντα μάλιστα τις κάλπες του 2027. Άλλωστε, κατά την περιοδεία του στη Θεσσαλία, η ομιλία του είχε σαφή προεκλογικά χαρακτηριστικά.

Η στρατηγική Ανδρουλάκη

«Τη Δευτέρα έχουμε την πρώτη Πολιτική Γραμματεία, όπως την ανακοίνωσε ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ, ο φίλος και σύντροφος Γιάννης Βαρδακαστάνης», ανέφερε στη Λάρισα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προαναγγέλλοντας ότι από σήμερα, Δευτέρα, το ΠΑΣΟΚ τίθεται σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη, κατά τη σημερινή του παρέμβαση, θα μιλήσει για την «μεγάλη εικόνα» και για το πώς το ΠΑΣΟΚ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο διακυβέρνησης στη Νέα Δημοκρατία.

Επιπλέον, αναμένεται να περιγράψει τους στόχους του συνεδρίου. Θα μιλήσει για ένα συνέδριο, το οποίο θα πρέπει αφενός να έχει τα χαρακτηριστικά θετικού πολιτικού γεγονότος, αφετέρου να δίνει την εικόνα ότι το στελεχιακό δυναμικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται σε «διάταξη μάχης». Βέβαια, όπως σημείωναν κομματικές πηγές, η στρατηγική αυτή δεν αποκλείει επουδενί την ανάγκη ενός ζωηρού διαλόγου, με στόχο τον εμπλουτισμό του κυβερνητικού προγράμματος και του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ.

Επί της ουσίας, ο κ. Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να εντάξει τη συνεδριακή διαδικασία του κόμματός του, στην πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις κάλπες. Και μπορεί να πρόκειται για μία αμιγώς εσωκομματική διαδικασία, αφού τα μέλη της πράσινης παράταξης θα είναι εκείνα που θα αποφασίσουν τις πολιτικές θέσεις, το πρόγραμμα, το καταστατικό κ.λ.π., ωστόσο, είναι δεδομένο ότι ο αντίκτυπος του συνεδρίου θα επηρεάσει το πολιτικό τοπίο της κεντροαριστεράς. Κυρίως, γιατί θα υπάρξουν κρίσιμα διακυβεύματα, που αφορούν τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το Κίνημα σε μία σημαντική πολιτικά χρονική στιγμή.

Το συνέδριο, η πολιτική αλλαγή και το δίπολο

Από τη Λάρισα, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε το συνέδριο με τον φιλόδοξο πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, που δεν είναι άλλος από την πολιτική αλλαγή στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση του 2027. Εξ ου και η αναφορά του ότι στο συνέδριο «θα γίνει μια πορεία προς τον λαό, για τον λαό, για τη νίκη του λαού απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στη διαφθορά, απέναντι στην αλαζονεία».

Παράλληλα, προανήγγειλε και το «δίπολο» στο οποίο θα «επενδύσει», εξαπολύοντας μύδρους εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Από τη μία η αλαζονεία, η ατιμωρησία και οι κοινωνικές ανισότητες και από την άλλη η αξιοπιστία, η θωράκιση των θεσμών και η στήριξη των αδύναμων και της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι επέλεξε να κάνει ειδική αναφορά στην πολιτική αντιπαράθεση για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αλλά και να απαντήσει εμμέσως σε όσους τον επέκριναν για την απουσία του από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. Καταλογίζοντας στο κυβερνητικό στρατόπεδο διχαστική ρητορική σημείωσε: « (…)αντί να κοιτάξει εσάς και τα προβλήματά σας, συνεχώς δημιουργεί συνθήκες διχασμού στον ελληνικό λαό, χρησιμοποιώντας ακόμη και εθνικά σύμβολα, όπως είναι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, η κηδεία ενός μεγάλου καλλιτέχνη, τα εθνικά θέματα, το κράτος δικαίου».

Τα «αγκάθια»

Η σημερινή ΚΟΕΣ θεωρείται για τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης η αφετηρία μιας κρίσιμης πορείας. Θα είναι ο συνεδριακός δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα; Μάλλον απίθανο, με δεδομένο ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ καλών προθέσεων και πολιτικών- εσωκομματικών και δημοσκοπικών-δεδομένων.

Μπορεί ο Χάρης Δούκας να απουσιάζει από τη συνεδρίαση, καθώς εκπροσωπεί τον Δήμο της Αθήνας σε διεθνές φόρουμ στη Βραζιλία, εντούτοις έχει δώσει το στίγμα του.

Πρώτον, θα επιμείνει στο ό,τι το συνέδριο πρέπει να αποφασίσει πως δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας με τη ΝΔ και δεύτερον, θα επιμείνει στην ανάγκη προγραμματικού διαλόγου με τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς ακόμη και με τον Αλέξη Τσίπρα.