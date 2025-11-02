ΠΑΟΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το ματς με τον Πανσερραϊκό

Κριστιάνο Μπάτσι και Ραζβάν Λουτσέσκου γνωστοποίησαν τις 11άδες με τις οποίες θα αγωνιστούν Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, στις 19:30, στο δημοτικό γήπεδο Σερρών, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Ο προπονητής του δικεφάλου που έχει να αντιμετωπίσει τις απουσίες των Πέλκα, Χατσίδη, Καμαρά, Λόβρεν και Ζίβκοβιτ, επαναφέρει τον τον Γίρι Παβλένκα για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν εκπλήξεις από τον Ρουμάνο.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μείτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τσάλοφ.

Στον πάγκο οι: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Βολιάκο, Μπαταουλας, Μπάμπα, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Ιβανούσετς, Μπέρδος, Μύθου, Γιακουμάκης.

Από την πλευρά του Πανσερραϊκό έχει δηλώσει τους Λιάσο, Ντε Μάρκο, Ρουμιάντσεβ, Νανελι, και Λύρατζη να εκτίσουν τις ποινές τους στο παιχνίδι αυτό.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Κάλινιν, Δοϊρανλής, Γκιγιομέ, Μπρουκς, Γκριν, Μπανζάκι, Ίβαν, Μάρας.

Στον πάγκο οι: Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Φελτες, Παπαδημητρίου, Ουαγκέ, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μασκανάκης, Σοφιανός, Φαλε, Γκριν.