Υδραϊκός – Ολυμπιακός 4-16: Με περίπατο η πέμπτη νίκη σε ισάριθμα ματς

«Πέντε στα πέντε» στο πρωτάθλημα για την ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας συνέχισαν νικηφόρα την πορεία τους στη σεζόν 2025-26, αφού νίκησαν εύκολα με 16-4 τον Υδραϊκό στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης, για την 5η αγωνιστική της Water Polo League.

Σε ένα ακόμα ματς στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση, κυριάρχησε απόλυτα και έφυγε με το «διπλό» από την έδρα του Υδραϊκού.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς, προηγήθηκε με 2-0, με τέρματα των Άνγκιαλ (7:37) και Ζαλάνκι (7:06) και «έκλεισε» την πρώτη περίοδο μπροστά με 2-1. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι νταμπλούχοι Ελλάδας «πάτησαν γκάζι» και ξέφυγαν με +6, με ένα ακόμα γκολ του Άνγκιαλ, στην κόντρα (1:37), για το 8-2 του ημιχρόνου.

Ανάλογη η εικόνα και στο τρίτο οκτάλεπτο, με τον Γούβη να δίνει «αέρα» +9 (3-12), στο 1:02. Με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με 12-4 σκορ υπέρ των «ερυθρόλευκων». Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, ο Γκίλλας (0:21) διαμόρφωσε το τελικό 16-4 του Ολυμπιακού.

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 1-6, 2-4, 0-4

Υδραϊκός: Γαλανόπουλος, Γωνιωτάκης, Παγουλάτος, Μπελέγρης, Χατζηκυριακάκης, Δίπλαρος, Άντζιτς 1, Σγουρίδης 2, Μασμανίδης 1, Τσαταλιός, Αγκόρτσας, Καραγιάννης, Πανάρετος, Σιάμας, Σιούτης