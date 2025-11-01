Υδραϊκός – Ολυμπιακός 4-16: Με περίπατο η πέμπτη νίκη σε ισάριθμα ματς
Ο Ολυμπιακός συνέχισε νικηφόρα την πορεία του, με 16-4 του Υδραϊκού στην Ηλιούπολη για την 5η αγωνιστική της Water Polo League
«Πέντε στα πέντε» στο πρωτάθλημα για την ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού.
Οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας συνέχισαν νικηφόρα την πορεία τους στη σεζόν 2025-26, αφού νίκησαν εύκολα με 16-4 τον Υδραϊκό στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης, για την 5η αγωνιστική της Water Polo League.
Σε ένα ακόμα ματς στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση, κυριάρχησε απόλυτα και έφυγε με το «διπλό» από την έδρα του Υδραϊκού.
Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς, προηγήθηκε με 2-0, με τέρματα των Άνγκιαλ (7:37) και Ζαλάνκι (7:06) και «έκλεισε» την πρώτη περίοδο μπροστά με 2-1. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, οι νταμπλούχοι Ελλάδας «πάτησαν γκάζι» και ξέφυγαν με +6, με ένα ακόμα γκολ του Άνγκιαλ, στην κόντρα (1:37), για το 8-2 του ημιχρόνου.
Ανάλογη η εικόνα και στο τρίτο οκτάλεπτο, με τον Γούβη να δίνει «αέρα» +9 (3-12), στο 1:02. Με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με 12-4 σκορ υπέρ των «ερυθρόλευκων». Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, ο Γκίλλας (0:21) διαμόρφωσε το τελικό 16-4 του Ολυμπιακού.
Τα οκτάλεπτα: 1-2, 1-6, 2-4, 0-4
Υδραϊκός: Γαλανόπουλος, Γωνιωτάκης, Παγουλάτος, Μπελέγρης, Χατζηκυριακάκης, Δίπλαρος, Άντζιτς 1, Σγουρίδης 2, Μασμανίδης 1, Τσαταλιός, Αγκόρτσας, Καραγιάννης, Πανάρετος, Σιάμας, Σιούτης
Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Άνγκιαλ 3, Γκίλλας 2, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης, Γούβης 1, Ζαλάνκι 3, Δήμου, Λυκούδης 1, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 2, Αραπίδης, Πούρος 1, Μάρκογλου
