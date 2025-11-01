Live streaming: Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών
Παρακολουθήστε σε live streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών για την 6η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.
Η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, το Σάββατο (1/11). Στις 13:30, τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν τον ΝΟ Πατρών, τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για την 6η αγωνιστική της Water Polo League, με στόχο το «έξι στα έξι».
Δείτε την αναμέτρηση σε live streaming από το OSFP TV
