Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών: Με στόχο το απόλυτο στη Water Polo League

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Water Polo League γυναικών το μεσημέρι του Σαββάτου (01/11, 13:30)

Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη αντιμετωπίζει τον ΝΟ Πατρών, τον οποίο υποδέχεται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με στόχο το «έξι στα έξι» στη διοργάνωση.

«Θα αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο με σοβαρότητα»

Για το επερχόμενο παιχνίδι, η Στεφανία Σάντα δήλωσε: «Στόχος μας είναι πάντα η νίκη. Θα αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο με σοβαρότητα, παρόλο που γνωρίζουμε τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Παράλληλα, θα προπονήσουμε ορισμένα πράγματα για το επερχόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, την άλλη εβδομάδα».