Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών: Με στόχο το απόλυτο στη Water Polo League
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΝΟ Πατρών στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Water Polo League γυναικών, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο των νικών.
- Κολλημένος στο παρελθόν ο αρχιτέκτονας της αίθουσας χορού του Τραμπ
- Συναγερμός στο Ηράκλειο - Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια
- Οι τρεις σοροί που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς δεν ανήκουν σε ομήρους, λέει το Ισραήλ
- Αυξήθηκαν οι καταγγελίες για mobbing στον χώρο εργασίας το 2024 - Τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Water Polo League γυναικών το μεσημέρι του Σαββάτου (01/11, 13:30)
Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη αντιμετωπίζει τον ΝΟ Πατρών, τον οποίο υποδέχεται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με στόχο το «έξι στα έξι» στη διοργάνωση.
«Θα αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο με σοβαρότητα»
Για το επερχόμενο παιχνίδι, η Στεφανία Σάντα δήλωσε: «Στόχος μας είναι πάντα η νίκη. Θα αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο με σοβαρότητα, παρόλο που γνωρίζουμε τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Παράλληλα, θα προπονήσουμε ορισμένα πράγματα για το επερχόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, την άλλη εβδομάδα».
- Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»
- Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ
- Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών: Με στόχο το απόλυτο στη Water Polo League
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
- Stoiximan GBL: Το ντέρμπι Άρης Betsson – ΠΑΟΚ ξεχωρίζει από την 5η αγωνιστική
- Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις