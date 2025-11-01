Η Λειψία κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Στουτγκάρδης και επικράτησε με σκορ 3-1, για την 9η αγωνιστική στην Bundesliga. Αποτέλεσμα ήταν η γηπεδούχος να επιστρέψει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου και άλλους τόσους πάνω από τη Ντόρτμουντ.

Στο μεταξύ η Γκλάντμπαχ στην καλύτερη φετινή της εμφάνιση διέλυσε μέσα στο Αμβούργο την Ζανκτ Πάουλι, που είχε ξανά τον Μανώλη Σάλιακα στη βασική της ενδεκάδα, με 4-0 και ξέφυγε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Τέλος, η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης άφησε δύο βαθμούς στην έδρα της Χάιντενχαμ (1-1) και έμεινε δέκα βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Bundesliga:

Παρασκευή, 31/10

Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ 0-1

(37′ Γκιρασί)

Σάββατο, 01/11

Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 1-1

(36’ Βίντμερ – 86’ Στάγκε)

Λειψία-Στουτγκάρδη 3-1

(45’ Σαμπότ αυτ., 53’ Ντιομάντε, 90’+1’ Καρντόσο – 65’ Τόμας)

Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ 0-0

Ζανκτ Πάουλι-Γκλάντμπαχ 0-4

(15’, 40’ Ταμπάκοβιτς, 75’ Ματσίνο, 80’ Φράουλο)

Χάιντενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

(32’ Ζιβζιβάντζε – 55’ Κρίστενσεν)

Μπάγερν Μονάχου-Μπάγερ Λεβερκούζεν (19:30)

Κυριακή, 02/11

Κολωνία-Αμβούργο (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Χόφενχαϊμ (18:30)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (10η)

Παρασκευή, 07/11

Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ (21:30)

Σάββατο, 08/11

Λεβερκούζεν-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Χόφενχαϊμ-Λειψία (16:30)

Αμβούργο-Ντόρτμουντ (16:30)

Γκλάντμπαχ-Κολωνία (19:30)

Κυριακή, 09/11

Φράιμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Στουτγκάρδη-Άουγκσμπουργκ (18:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μάιντς (20:30)