Bundesliga: «Σεφτέ» η Γκλάντμπαχ με «4άρα» (0-4) – Άνετα η Λειψία τη Στουτγκάρδη (3-1)
Μετά από 9 αγωνιστικές στη Bundesliga η Γκλάντμπαχ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη, συγκεκριμένα με 4-0 επί της Σαν Πάουλι – Νίκη με 3-1 για τη Λειψία επί της Στουτγκάρδης.
Η Λειψία κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Στουτγκάρδης και επικράτησε με σκορ 3-1, για την 9η αγωνιστική στην Bundesliga. Αποτέλεσμα ήταν η γηπεδούχος να επιστρέψει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου και άλλους τόσους πάνω από τη Ντόρτμουντ.
Στο μεταξύ η Γκλάντμπαχ στην καλύτερη φετινή της εμφάνιση διέλυσε μέσα στο Αμβούργο την Ζανκτ Πάουλι, που είχε ξανά τον Μανώλη Σάλιακα στη βασική της ενδεκάδα, με 4-0 και ξέφυγε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Τέλος, η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης άφησε δύο βαθμούς στην έδρα της Χάιντενχαμ (1-1) και έμεινε δέκα βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας.
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Bundesliga:
Παρασκευή, 31/10
Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ 0-1
(37′ Γκιρασί)
Σάββατο, 01/11
Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 1-1
(36’ Βίντμερ – 86’ Στάγκε)
Λειψία-Στουτγκάρδη 3-1
(45’ Σαμπότ αυτ., 53’ Ντιομάντε, 90’+1’ Καρντόσο – 65’ Τόμας)
Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ 0-0
Ζανκτ Πάουλι-Γκλάντμπαχ 0-4
(15’, 40’ Ταμπάκοβιτς, 75’ Ματσίνο, 80’ Φράουλο)
Χάιντενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1
(32’ Ζιβζιβάντζε – 55’ Κρίστενσεν)
Μπάγερν Μονάχου-Μπάγερ Λεβερκούζεν (19:30)
Κυριακή, 02/11
Κολωνία-Αμβούργο (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Χόφενχαϊμ (18:30)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική (10η)
Παρασκευή, 07/11
Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ (21:30)
Σάββατο, 08/11
Λεβερκούζεν-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου (16:30)
Χόφενχαϊμ-Λειψία (16:30)
Αμβούργο-Ντόρτμουντ (16:30)
Γκλάντμπαχ-Κολωνία (19:30)
Κυριακή, 09/11
Φράιμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι (16:30)
Στουτγκάρδη-Άουγκσμπουργκ (18:30)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μάιντς (20:30)
