Σε ισχύ και την χειμερινή περίοδο τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών – Υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες
Ελλάδα 01 Νοεμβρίου 2025

Σε ισχύ και την χειμερινή περίοδο τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών – Υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες

Σύσταση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά

Σύνταξη
Μπορεί η αντιπυρική περίοδος, τυπικά, να παύει να ισχύει από σήμερα, 1η Νοεμβρίου, οι υποχρεώσεις όμως όλων, σε ό,τι αφορά τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής των πυρκαγιών, συνεχίζονται και τα πρόστιμα παραμένουν τσουχτερά καθ’ όλη την χειμερινή περίοδο, για όσους δεν τηρούν τους αυστηρούς κανόνες που ισχύουν από πέρυσι, ενώ δεν σταματούν ούτε στιγμή οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, σε ανακοίνωση του, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, διευκρινίζει ότι και κατά τη χειμερινή περίοδο παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα και τα μέσα πρόληψης και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές, αγροτικές και λοιπές εκτάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο όπως: το άναμμα, η διατήρηση και χρήση πυρός, η εκτέλεση θερμών εργασιών, η χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα, η χρήση ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών κ.λ.π.

Με λίγα λόγια, από σήμερα μπορεί να αίρονται οι απαγορεύσεις που ίσχυαν το καλοκαίρι για δραστηριότητες, όπως παραπάνω, από τις οποίες προκαλούνται πυρκαγιές, είναι υποχρεωμένοι όμως οι πολίτες, επιχειρήσεις, συνεργεία, κ.λπ., να λαμβάνουν μέτρα πυρασφάλειας για την πρόληψη πυρκαγιάς. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να καπνίσει τα μελίσσια του, ή να κάψει αγροτικά υπολείμματα, ή να εκτελέσει θερμές εργασίες στην ύπαιθρο, κάτι που απαγορευόταν αυστηρά το καλοκαίρι, είναι υποχρεωμένος, όμως, να τηρεί αποστάσεις από σημεία όπου θα μπορούσε να εκδηλωθεί πυρκαγιά, αλλά κυρίως να έχει διαθέσιμα μέσα πυρόσβεσης, (πυροσβεστήρες, νερό κ.λπ.).

Όλα αυτά περιλαμβάνονται αναλυτικά στην Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 9/2024 (Τεύχος B’ 2387/22.04.2024) με θέμα: «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους».

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, καθώς και προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, επισημαίνεται ότι θα συνεχιστούν οι έλεγχοι – περιπολίες με αμείωτη ένταση και τονίζεται ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη, επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα.

Ειδικότερα, υπογραμμίζεται ότι, τα πρόστιμα καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 19/2024 (Τεύχος B’ 2550/30.04.2024)με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος».

Σε γενικές γραμμές, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στέλεχος της Πυροσβεστικής, τα πρόστιμα που αφορούν στην μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας, κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 200 έως 800 ευρώ.

Συστάσεις της Πυροσβεστικής

Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την χειμερινή περίοδο, απευθύνει σύσταση στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων όρων, προϋποθέσεων, μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με:

  •    τις απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες υπό όρους και προϋποθέσεις, ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο και
  •    τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά:

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

  •    την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε
  •    το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς
  •    την ένταση του ανέμου στην περιοχή και
  •    το είδος της βλάστησης που καίγεται

Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών

Διευκολύνετε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάμεων

Καταλήγοντας η ανακοίνωση του Π.Σ. τονίζει: Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας!!!

Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Βόμβα εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια
Ανάστατη η περιοχή 01.11.25

Συναγερμός στο Ηράκλειο - Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο κτίριο που βρισκόταν υπό κατασκευή οικία στο Ηράκλειο - Προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Σύνταξη
Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια
Ελλάδα 01.11.25

Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Τα πρώτα καλά νέα φέρνουν οι βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου – (χάρτης ΜΕΤΕΟ)
Παρατεταμένη Ανομβρία 01.11.25

Λειψυδρία: Τα πρώτα καλά νέα φέρνουν οι βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου – (χάρτης ΜΕΤΕΟ)

O Κώστας Λαγουβάρδος, επικεφαλής της μονάδας METEO, μιλάει στο in για τις ευεργετικές βροχές που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο και για τον πολύ δρόμο που έχουμε μπροστά μας για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μοσχάτο: Τι λέει ο πατέρας του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση από 15 ανήλικους
«Συμμορία 183» 01.11.25

«Μπαμπά, με χτύπησαν 15 άτομα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση στο Μοσχάτο

Για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ο 13χρονος γιος του στο Μοσχάτο μίλησε ο πατέρας του ανήλικου - Το μήνυμα των δραστών στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό

Σύνταξη
Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα
Στην Κρήτη 01.11.25

Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο - Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα (βίντεο)

Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει την ταυτοποίηση - Οι πρώτες ενδείξεις για τη φωτιά - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών στο Ηράκλειο το μαχαίρι και το σακουλάκι με ίχνη αίματος

Σύνταξη
Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»
«Ωμή παρέμβαση» 01.11.25

Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»

Η δικαιοσύνη καλεί σε προανάκριση όλους τους ψυχιάτρους Δημοσίων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της Αττικής, ζητώντας ονόματα και διευθύνσεις. Αιτία μηνυτήρια αναφορά αστυνομικών.

Σύνταξη
Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Βόμβα εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια
Ανάστατη η περιοχή 01.11.25

Συναγερμός στο Ηράκλειο - Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο κτίριο που βρισκόταν υπό κατασκευή οικία στο Ηράκλειο - Προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Σύνταξη
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία στο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»

Ο Αντριάνο Μπρέγκου μίλησε ενόψει του Βόλος - Παναθηναϊκός και αναφέρθηκε αφενός στην ενσωμάτωσή του στο ρόστερ των «πρασίνων» αλλά και τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Σύνταξη
Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια
Ελλάδα 01.11.25

Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πολεμικό των ΗΠΑ να πλησιάζει τη χώρα – Βοήθεια από Κίνα και Ρωσία ζητά ο Μαδούρο
Κρίσιμες αποφάσεις 01.11.25

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πολεμικό των ΗΠΑ να πλησιάζει τη Βενεζουέλα - Βοήθεια από Κίνα και Ρωσία ζητά ο Μαδούρο

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν όλο και περισσότερες δυνάμεις στη Βενεζουέλα τις τελευταίες ημέρες - Βοήθεια σε συμμάχους αναζητά το Καράκας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ

Ο Φώτης Ιωαννίδης πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο ξεκίνημά του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, πέτυχε ένα ακόμη γκολ και ανάγκασε τον προπονητή του, Ρουί Μπόρζες, να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για αυτόν.

Σύνταξη
Halloween – Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή
Ετήσιο πάρτι 01.11.25

Halloween - Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή

Η σούπερ μοντέλο Χάιντι Κλουμ έχει εδραιώσει τη θέση της ως η ανεπίσημη επίσημη βασίλισσα του Halloween μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ακραίων και υπερβολικών κοστουμιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λειψυδρία: Τα πρώτα καλά νέα φέρνουν οι βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου – (χάρτης ΜΕΤΕΟ)
Παρατεταμένη Ανομβρία 01.11.25

Λειψυδρία: Τα πρώτα καλά νέα φέρνουν οι βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου – (χάρτης ΜΕΤΕΟ)

O Κώστας Λαγουβάρδος, επικεφαλής της μονάδας METEO, μιλάει στο in για τις ευεργετικές βροχές που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο και για τον πολύ δρόμο που έχουμε μπροστά μας για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μοσχάτο: Τι λέει ο πατέρας του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση από 15 ανήλικους
«Συμμορία 183» 01.11.25

«Μπαμπά, με χτύπησαν 15 άτομα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 13χρονου που δέχτηκε επίθεση στο Μοσχάτο

Για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ο 13χρονος γιος του στο Μοσχάτο μίλησε ο πατέρας του ανήλικου - Το μήνυμα των δραστών στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αθλητισμός & Σπορ 01.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Τα ματς της Super League, το ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ γυναικών αλλά και τα σπουδαία ματς της Premier League ξεχωρίζουν από την αθλητική δράση του Σαββάτου (1/11) - Το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Σύνταξη
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η επιθετικότητα του σκύλου είναι επικοινωνία – Πότε την εκδηλώνουν, οι λάθος αντιδράσεις μας
Μηχανισμός επιβίωσης 01.11.25

Επιθετικότητα σκύλου: Τα λάθη που κάνουμε - Τι λέει η επιστήμη της συμπεριφοράς

Η επιθετικότητα για τους σκύλους είναι μία φυσιολογική αντίδραση και υπάρχει πάντα δικαιολογία. Εμείς είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε και να την επιλύσουμε;

Τζούλη Τούντα
Βρετανία: Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα – Πόσα θα παίρνει από τον Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου
Κόσμος 01.11.25

Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα - Πόσα θα παίρνει από τον βασιλιά Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παραμένει υπό έλεγχο καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ολοκληρώνει τα σχέδιά του για το μέλλον του ως απλός πολίτης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)
NBA 01.11.25

Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)

Στο 4-2 ανέβασαν το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον Ντόντσιτς να «καθαρίζει» τους Γκρίζλις με 44 πόντους, την ώρα που οι Σικάγο Μπουλς έκαναν το 5/5 στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά μετά την εποχή Τζόρνταν.

Σύνταξη
Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English edition 01.11.25

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

Σύνταξη
Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι

Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στην εποχή Μπενίτεθ και να «αγγίξει» την τετράδα της βαθμολογίας θέλει στον Βόλο ο Παναθηναϊκός – Στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Κηφισιά ψάχνουν την τρίτη τους νίκη.

Σύνταξη
Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Αρκετά! 01.11.25

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

