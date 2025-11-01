newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές το Σάββατο
Ελλάδα 01 Νοεμβρίου 2025 | 07:21

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές το Σάββατο

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους τους 25 βαθμούς. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Άστατος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά θαλάσσια βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια τις πρώτες πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Απο το απόγευμα οι βροχές θα περιοριστούν στο νότιο Ιόνιο και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη όπου στα δυτικά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Aραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ενέργεια
Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα
Στην Κρήτη 01.11.25

Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο - Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα (βίντεο)

Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει την ταυτοποίηση - Οι πρώτες ενδείξεις για τη φωτιά - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών στο Ηράκλειο το μαχαίρι και το σακουλάκι με ίχνη αίματος

Σύνταξη
Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»
«Ωμή παρέμβαση» 01.11.25

Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»

Η δικαιοσύνη καλεί σε προανάκριση όλους τους ψυχιάτρους Δημοσίων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της Αττικής, ζητώντας ονόματα και διευθύνσεις. Αιτία μηνυτήρια αναφορά αστυνομικών.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού
Ελλάδα 31.10.25

Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία από την ανάλυση των επικοινωνιών κοντά στο κάμπινγκ.

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: «Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» – Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο
«Τεράστια τραγωδία» 31.10.25

«Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» - Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο στον Ασπρόπυργο

Μάχη με το χρόνο έδωσαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία, για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα στο σχολείο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε στην περιοχή.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αθλητισμός & Σπορ 01.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Τα ματς της Super League, το ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ γυναικών αλλά και τα σπουδαία ματς της Premier League ξεχωρίζουν από την αθλητική δράση του Σαββάτου (1/11) - Το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Σύνταξη
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η επιθετικότητα του σκύλου είναι επικοινωνία – Πότε την εκδηλώνουν, οι λάθος αντιδράσεις μας
Μηχανισμός επιβίωσης 01.11.25

Επιθετικότητα σκύλου: Τα λάθη που κάνουμε - Τι λέει η επιστήμη της συμπεριφοράς

Η επιθετικότητα για τους σκύλους είναι μία φυσιολογική αντίδραση και υπάρχει πάντα δικαιολογία. Εμείς είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε και να την επιλύσουμε;

Τζούλη Τούντα
Βρετανία: Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα – Πόσα θα παίρνει από τον Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου
Κόσμος 01.11.25

Έξω από το παλάτι αλλά όχι χωρίς χρήματα - Πόσα θα παίρνει από τον βασιλιά Κάρολο ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παραμένει υπό έλεγχο καθώς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ολοκληρώνει τα σχέδιά του για το μέλλον του ως απλός πολίτης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)
NBA 01.11.25

Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)

Στο 4-2 ανέβασαν το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον Ντόντσιτς να «καθαρίζει» τους Γκρίζλις με 44 πόντους, την ώρα που οι Σικάγο Μπουλς έκαναν το 5/5 στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά μετά την εποχή Τζόρνταν.

Σύνταξη
Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English edition 01.11.25

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

Σύνταξη
Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι

Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στην εποχή Μπενίτεθ και να «αγγίξει» την τετράδα της βαθμολογίας θέλει στον Βόλο ο Παναθηναϊκός – Στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Κηφισιά ψάχνουν την τρίτη τους νίκη.

Σύνταξη
Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Αρκετά! 01.11.25

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα
Στην Κρήτη 01.11.25

Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο - Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα (βίντεο)

Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει την ταυτοποίηση - Οι πρώτες ενδείξεις για τη φωτιά - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών στο Ηράκλειο το μαχαίρι και το σακουλάκι με ίχνη αίματος

Σύνταξη
Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις
1812 01.11.25

Τι σκότωσε στ’ αλήθεια τον στρατό του Ναπολέοντα; Νέα μελέτη αποκάλυψε τι εξόντωσε τις γαλλικές δυνάμεις

Η εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία το 1812 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές τραγωδίες της ιστορίας, με τον στρατό του να πλήττεται όχι μόνο από τις μάχες, αλλά και από θανατηφόρες ασθένειες

Σύνταξη
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
