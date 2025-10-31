Κόβει την ανάσα το νέο βίντεο από την πτήση στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (ΝΟΑΑ) μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα, ο οποίος προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές και έχει αφήσει πίσω του δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους στην Καραϊβική. Οι «κοινές» αναταράξεις που βιώνουμε στις πτήσεις μας μοιάζουν παιχνιδάκι.

«Αυτά τα βίντεο με κάνουν να φαίνομαι χε@@@ που μισώ τις μικρές αναταράξεις» έγραψε χρήστης στο Χ

Τα πλάνα από το κόκπιτ του Kermit δείχνουν το πλήρωμα να έχει σχεδόν μηδενική ορατότητα καθώς το αεροσκάφος περνά μέσα από τα πυκνά νέφη. Οι αναταράξεις είναι σφοδρότατες αλλά πιλότοι και συγκυβερνήτες αντιμετωπίζουν την κατάσταση με ψυχραιμία, μένοντας προσηλωμένοι στη δουλειά τους.

Μόνο όταν σταματούν οι αναταράξεις, κάποιος από τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της ΝΟΑΑ ρωτάει: «Είστε όλοι καλά;».

Ever wondered what it’s like to fly into the eye of a hurricane? NOAA and their trusty plane, Kermit, just gave us a front-row seat to the chaos inside the eye of #Melissa….. and let’s just say, this was no smooth flight. ✈ pic.twitter.com/zk7QKcbgo8 — WeatherNation (@WeatherNation) October 30, 2025

Viral το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Μου αρέσει όταν δημοσιεύονται αυτά τα βίντεο, γιατί με κάνουν να φαίνομαι χε@@@ που μισώ τις μικρές αναταράξεις», έγραψε στο Χ κάποιος σχολιαστής.

«Είμαι εντυπωσιασμένος από το πόσο ισχυρά είναι αυτά τα αεροπλάνα, που μεταφέρουν με ασφάλεια τόσο μεγάλα και βαριά α@@@ όσο αυτά των πιλότων», πρόσθεσε κάποιος άλλος.

«Τι κότσια έχουν αυτοί οι τύποι!» συμπλήρωσε ένας τρίτος, «δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης μου… Ποτέ», έγραψε άλλος χρήστης.

Σε προηγούμενο βίντεο είχε καταγραφεί το βίαιο ταρακούνημα του αεροσκάφους που μετέφερε τους κυνηγούς τυφώνων της αμερικανικής υπηρεσίας.