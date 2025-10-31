newspaper
Στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα: Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα – Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ
Κόσμος 31 Οκτωβρίου 2025 | 09:08

Στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα: Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα – Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ

«Τι κότσια έχουν αυτοί οι τύποι! Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης μου» έγραψε χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Κόβει την ανάσα το νέο βίντεο από την πτήση στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (ΝΟΑΑ) μέσα στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα, ο οποίος προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές και έχει αφήσει πίσω του δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους στην Καραϊβική. Οι «κοινές» αναταράξεις που βιώνουμε στις πτήσεις μας μοιάζουν παιχνιδάκι.

«Αυτά τα βίντεο με κάνουν να φαίνομαι χε@@@ που μισώ τις μικρές αναταράξεις» έγραψε χρήστης στο Χ

Τα πλάνα από το κόκπιτ του Kermit δείχνουν το πλήρωμα να έχει σχεδόν μηδενική ορατότητα καθώς το αεροσκάφος περνά μέσα από τα πυκνά νέφη. Οι αναταράξεις είναι σφοδρότατες αλλά πιλότοι και συγκυβερνήτες αντιμετωπίζουν την κατάσταση με ψυχραιμία, μένοντας προσηλωμένοι στη δουλειά τους.

Μόνο όταν σταματούν οι αναταράξεις, κάποιος από τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της ΝΟΑΑ ρωτάει: «Είστε όλοι καλά;».

Viral το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Μου αρέσει όταν δημοσιεύονται αυτά τα βίντεο, γιατί με κάνουν να φαίνομαι χε@@@ που μισώ τις μικρές αναταράξεις», έγραψε στο Χ κάποιος σχολιαστής.

«Είμαι εντυπωσιασμένος από το πόσο ισχυρά είναι αυτά τα αεροπλάνα, που μεταφέρουν με ασφάλεια τόσο μεγάλα και βαριά α@@@ όσο αυτά των πιλότων», πρόσθεσε κάποιος άλλος.

«Τι κότσια έχουν αυτοί οι τύποι!» συμπλήρωσε ένας τρίτος, «δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης μου… Ποτέ», έγραψε άλλος χρήστης.

Σε προηγούμενο βίντεο είχε καταγραφεί το βίαιο ταρακούνημα του αεροσκάφους που μετέφερε τους κυνηγούς τυφώνων της αμερικανικής υπηρεσίας.

Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο
Διεθνοποίηση 31.10.25

Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο

Καθώς ο παγκόσμιος κατακερματισμός επιταχύνεται, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει πιέσεις να εγκαταλείψει την διεθνή της αποστολή - αλλά η ιστορία δείχνει ότι τα ανοιχτά, ενεργά πανεπιστήμια είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη πρόοδο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τυφώνας Μελίσα: Στους 49 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι – Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές
Σαρώνει την Καραϊβική 31.10.25

Στους 49 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα, δεκάδες οι αγνοούμενοι - Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές

Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε Τζαμάικα και Αϊτή από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα - Σε επιφυλακή οι Βερμούδες καθώς αν και εξασθενημένη η καταιγίδα εξακολουθεί να σαρώνει την Καραϊβική

Σύνταξη
Ισπανία: Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ
Ισπανία 31.10.25

Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Το Junts ανακοίνωσε πως το 86,98% των μελών του κόμματος υπερψήφισε την πρόταση της ηγεσίας και μόλις το 10,22% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Σύνταξη
Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ
Social Europe 31.10.25

Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ

Η κλιματική αλλαγή άρχισε ήδη να εκτοπίζει ανθρώπους από τους τόπους τους. Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες εγκαθίστανται στην Αυστραλία. Ο κόσμος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα τείχη ή στην αλληλεγγύη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δώρο σε Κίνα και Ρωσία οι πυρηνικές δοκιμές που εξήγγειλε ο Τραμπ;
Μπούμερανγκ 31.10.25

Δώρο σε Κίνα και Ρωσία οι πυρηνικές δοκιμές που εξήγγειλε ο Τραμπ;

Τον λιγότερο σκεπτικισμό προκαλεί στους ειδικούς τυχόν επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ, ενώ εκθέσεις προειδοποιούν ότι ο κόσμος ήδη βρίσκεται στο χείλος νέας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νότια Κορέα – APEC: Η περιοχή Ασίας – Ειρηνικού βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής, λέει ο πρόεδρος Λι
Σύνοδος APEC 31.10.25

Σε κρίσιμο σημείο καμπής η περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, λέει ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας

Η συνεργασία μεταξύ των μελών της APEC είναι η ενδεδειγμένη απάντηση στις οικονομικές προκλήσεις της εποχής, λέει ο πρόεδρος της Ν. Κορέας, κρίνοντας ότι η περιοχή βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής.

Σύνταξη
Ιράν: Καταδικάζει την «ανεύθυνη» εντολή του Τραμπ για έναρξη των πυρηνικών δοκιμών
Τεχεράνη 31.10.25

Ιράν για Τραμπ: Ενας πυρηνικά οπλισμένος νταής ξαναρχίζει τις δοκιμές

Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «πυρηνικά οπλισμένο νταή» τον Τραμπ, ο οποίος δίνει εντολή να αρχίσουν οι δοκιμές πυρηνικών όπλων τη στιγμή που «δαιμονοποιεί το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Σύνταξη
Λετονία: Η Βουλή της υπερψήφισε την αποχώρηση από τη σύμβαση για την προστασία των γυναικών
Πρωτόγνωρο στην ΕΕ 31.10.25

Η Βουλή της Λετονίας υπέρ της αποχώρησης από τη σύμβαση για την προστασία των γυναικών

Εάν εγκριθεί η απόφαση της Βουλής από τον πρόεδρο της Λετονίας, θα γίνει η πρώτη χώρα-μέλος της ΕΕ που εγκαταλείπει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την προστασία των γυναικών.

Σύνταξη
Ποια ήταν η «Μούσα του Εγκλήματος», από τα πλέον σκληρά μέλη της συμμορίας Comando Vermelho
Τζαπίνια 31.10.25

Ποια ήταν η «Μούσα του Εγκλήματος», από τα πλέον σκληρά μέλη της συμμορίας Comando Vermelho

Η Πενέλοπε δραστηριοποιούνταν στην προστασία διαδρομών διαφυγής και στην υπεράσπιση στρατηγικών σημείων διακίνησης ναρκωτικών στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην επικράτεια της συμμορίας Comando Vermelho

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάτρα: Διασώθηκαν 28 γάτες με εισαγγελική εντολή – Ήταν κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο
Έγινε καταγγελία 31.10.25

Διασώθηκαν 28 γάτες με εισαγγελική εντολή στην Πάτρα - Ήταν κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο

Πώς διασώθηκαν οι γάτες στην Πάτρα - Η έκκληση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας για βοήθεια και υιοθεσίες των ζώων

Σύνταξη
Κρήτη: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο – Έξι συλλήψεις
Κρήτη 31.10.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο - Έξι συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 05:30, με την έφοδο να γίνεται από στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης. Οι αστυνομικοί της Ασφάλεια Ηρακλείου προχώρησαν σε έξι συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές

Σύνταξη
Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου
Ωραίος 31.10.25

Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου

Ο γνωστός ηθοποιός Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ αποκάλυψε ότι πήρε το δίπλωμά του από το Professional Performing Arts School του Μανχάταν πριν λίγες ημέρες και μετά από 16 χρόνια, στην πρεμιέρα του Springsteen: Deliver Me from Nowhere.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο
Διεθνοποίηση 31.10.25

Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο

Καθώς ο παγκόσμιος κατακερματισμός επιταχύνεται, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει πιέσεις να εγκαταλείψει την διεθνή της αποστολή - αλλά η ιστορία δείχνει ότι τα ανοιχτά, ενεργά πανεπιστήμια είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη πρόοδο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Τυφώνας Μελίσα: Στους 49 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι – Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές
Σαρώνει την Καραϊβική 31.10.25

Στους 49 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα, δεκάδες οι αγνοούμενοι - Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές

Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε Τζαμάικα και Αϊτή από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα - Σε επιφυλακή οι Βερμούδες καθώς αν και εξασθενημένη η καταιγίδα εξακολουθεί να σαρώνει την Καραϊβική

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πλήγμα στη χειραγώγηση αγώνων τένις
Άλλα Αθλήματα 31.10.25

Ευρωπαϊκό πλήγμα στη χειραγώγηση αγώνων τένις

Επιχείρηση σε Γαλλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Ρουμανία αποκαλύπτει δίκτυο που «έστηνε» παιχνίδια από το 2018 – Εμπλέκονται παίκτες της ATP και διεθνείς στοιχηματικές πλατφόρμες

Σύνταξη
Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα: Άρωμα γυναίκας στο Επιστημονικό Συμβούλιο
Όλα τα ονόματα 31.10.25

Άρωμα γυναίκας στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα

Η εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για μια ουσιαστική δημοκρατία με το Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα να το κάνει πράξη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λειψυδρία: «Είμαστε στο κόκκινο» – 167 έργα ύψους 2,5 δισ. και στάση αναμονής για τις αυξήσεις στα τιμολόγια
Σειρά μέτρων 31.10.25

Λειψυδρία: «Είμαστε στο κόκκινο» – 167 έργα ύψους 2,5 δισ. και στάση αναμονής για τις αυξήσεις στα τιμολόγια

Η λίμνη των Κρεμαστών φεύγει, ο «Εύρυτος» έρχεται - Γεωργραφική επέκταση ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ - Φρένο στις διαρροές του δικτύου- Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ. ευρώ – Οι αποφάσεις για τη λειψυδρία
«Γκάζι» 31.10.25

Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ. ευρώ – Οι αποφάσεις για τη λειψυδρία

Το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται η πρόσκληση για το μεγάλο έργο των 535 εκατ. ευρώ που θα εξασφαλίσει νερό για την Αττική, μέσω της μερικής εκτροπής του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι δύο φερόμενοι εκτελεστές του 49χρονου επιχειρηματία – Ξεκινά διαδικασία έκδοσης στην Κύπρο
Θεσσαλονίκη 31.10.25

Στον εισαγγελέα οι δύο φερόμενοι εκτελεστές του 49χρονου επιχειρηματία - Ξεκινά διαδικασία έκδοσης στην Κύπρο

Οι δύο 28χρονοι είναι Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ-Απών ο Χάρης Δούκας
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ-Απών ο Χάρης Δούκας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Απών θα είναι ο Χάρης Δούκας, που θα βρίσκεται στη Βραζιλία. Πώς τα Τέμπη οδηγούν το ΠΑΣΟΚ σε συνέδριο τον Μάρτιο.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ισπανία: Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ
Ισπανία 31.10.25

Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Το Junts ανακοίνωσε πως το 86,98% των μελών του κόμματος υπερψήφισε την πρόταση της ηγεσίας και μόλις το 10,22% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Σύνταξη
