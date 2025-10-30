Ένας παλιός σύμμαχος των Ρώσων επέστρεψε στην Ουκρανία

Τη στιγμή που οι Ουκρανοί βλέπουν την αεράμυνά τους να υποφέρει από τη σφοδρότερη ρωσική επίθεση, ένας παλιός σύμμαχος της Ρωσίας 400 ετών έρχεται να σταθεί ξανά στο πλευρό των Ρώσων, αχρηστεύοντας την αιχμή του δόρατος των Ουκρανών τα drones: Ο χειμώνας.

Σαν ειρωνεία της τύχης την πρώτη φορά που ο χειμώνας δούλεψε υπέρ των Ρώσων ήταν ξανά στην Ουκρανία, όταν το 1709 ο τσάρος Πέτρος Α΄ της Ρωσίας εξολόθρευσε τη στρατιά εισβολής του βασιλιά Καρόλου ΙΒ΄ της Σουηδίας.

Κατά την εκστρατεία του Ναπολέοντα το 1812, η Μεγάλη Στρατιά του ηττήθηκε καθώς ο χειμώνας πλησίαζε – το έδαφος έγινε απροσπέλαστο και η υλικοτεχνική υποστήριξη του στρατού του κατέρρευσε.

Παρομοίως, η Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα του Χίτλερ το 1941-42 ανακόπηκε από τις καταρρακτώδεις βροχές και τη βαθιά λάσπη, που ακολούθησαν παγερές θερμοκρασίες.

Τα μάτια και τα χέρια των Ουκρανών

Πάνω-κάτω παρόμοιες καιρικές «παρεμβάσεις» βλέπει να επαναλαμβάνονται και σήμερα στο ουκρανικό μέτωπο ο Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής και Διευθυντής του Τομέα Έρευνας Ασφάλειας και Κινδύνου στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, Πήτερ Λη.

Με ανάλυσή του στο The Conversation ο επιστήμονας βλέπει με ανησυχία να αχρηστεύεται εν πολλοίς το κυριότερο και φθηνότερο όπλο των Ουκρανών, τα drones, τα οποία σύμφωνα με το Modern War Institute ευθύνονται για περίπου το 70% των ρωσικών απωλειών. «Η εκτεταμένη χρήση μικρών, χαμηλού κόστους drone από την Ουκρανία έχει μεταμορφώσει τις στρατηγικές επίθεσης και άμυνας σε όλο το μέτωπο» αναφέρει ο Λη.

Πέρα από τα άμεσα πλήγματα, τα μικρά drone διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη συλλογή πληροφοριών, την επιτήρηση και την αναγνώριση. Επιτρέπουν στις ουκρανικές μονάδες να εντοπίζουν στόχους και να συντονίζουν χερσαίες επιχειρήσεις με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η εναέρια εικόνα σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει στα πληρώματα πυροβολικού να προσαρμόζουν ταχύτατα τα πυρά, καθιστώντας τους βομβαρδισμούς πιο ακριβείς και πιο θανατηφόρους, υπογραμμίζει ο Λη. «Τα drone έχουν γίνει τα μάτια και, ολοένα και περισσότερο, τα χέρια των ουκρανικών χερσαίων δυνάμεων, αυξάνοντας την αμυντική τους αποτελεσματικότητα απέναντι στις μεγαλύτερες και συχνά καλύτερα εξοπλισμένες ρωσικές χαιρσέες δυνάμεις».

Η μαζική ουκρανική χρήση FPV και επιθετικών drone μίας χρήσης έχει βελτιώσει σημαντικά την άμυνα, αμβλύνοντας τις μεγάλες ρωσικές επιθέσεις μέσω δεδομένων στοχοποίησης σε πραγματικό χρόνο και ακριβών πληγμάτων.

Δεν αντέχουν τα drones

Αυτό λοιπόν το πλεονέκτημα των Ουκρανών, ο Λη εξηγεί στη συνέχεια, ότι ακυρώνεται ήδη ήδη από τις τακτικές ηλεκτρονικές παρεμβολές των Ρώσων, που καθιστούν τα ραδιοκατευθυνόμενα FPV μη λειτουργικά.

Οι παρεμβολές διαταράσσουν τις ραδιοζεύξεις και τις ροές βίντεο από τις οποίες εξαρτώνται οι χειριστές για πλοήγηση και στοχοποίηση. Αυτό θέτει τις ουκρανικές δυνάμεις, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα drone για να αντισταθμίσουν τα πλεονεκτήματα της Ρωσίας, σε σημαντικό μειονέκτημα.

Ωστόσο, προσθέτει ότι το αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο επιζήμιο όταν η κακοκαιρία συνδυάζεται με ηλεκτρονικές παρεμβολές.

«Χιόνι, ομίχλη, άνεμος και ψύχος ήδη περιορίζουν την αυτονομία και την ορατότητα των drone – μειώνοντας απότομα το τεχνολογικό πλεονέκτημα της Ουκρανίας στην εναέρια αναγνώριση και στα ακριβή πλήγματα στο πεδίο της μάχης» λέει.

Αντιθέτως, η Ρωσία αποκομίζει σχετικό πλεονέκτημα σε τέτοιες συνθήκες. «Τα παλαιότερα, βαρύτερα χερσαία της συστήματα -άρματα, πυροβολικό και τεθωρακισμένα οχήματα- είναι πιο ανθεκτικά στην κακοκαιρία» τονίζει ο Λη.

Μα παγωμένα φτερά

Αντίθετα συνεχίζει συνεχίζει ο Λη «Τα μικρά τετρακόπτερα είναι ελαφριά, με περιορισμένη αυτονομία, και επηρεάζονται εύκολα από τον καιρό».

Ενδεικτικά, ο Λη αναφέρει τη DJI Mavic 3, που χρησιμοποιείται από πολλές ουκρανικές μονάδες για αναγνώριση στην πρώτη γραμμή και είναι αποτελεσματική μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ -10°C και 40°C και σε ανέμους κάτω από περίπου 43 χλμ την ώρα (6 μποφόρ). Ισχυρές ριπές ή παγετός μπορούν γρήγορα να εκτρέψουν αυτό το μικρό drone από την πορεία του.

Πιο προηγμένα ουκρανικά συστήματα, όπως το Shark, μπορούν να επιχειρούν από -15°C έως 45°C και να αντέχουν ανέμους έως 72 χλμ την ώρα (8 μποφόρ). Ωστόσο, ακόμη και αυτά περιορίζονται σε ξηρές συνθήκες: βροχή ή χιόνι μπορούν να τα καθηλώσουν, λέει ο Λη.

«Σε συνθήκες ψύχους, οι μπαταρίες αποφορτίζονται γρηγορότερα, μειώνοντας τόσο τον χρόνο πτήσης όσο και την επιχειρησιακή εμβέλεια. Ο πάγος μπορεί να καθηλώσει μεγάλο αριθμό drone αν αλλάξει τα χαρακτηριστικά των ελίκων των τετρακόπτερων – ο πάγος κάνει τα πτερύγια παχύτερα, βαρύτερα και λιγότερο αεροδυναμικά, μειώνοντας τις επιδόσεις» εξηγεί.

Τα πτερυγωτά drone μπορεί να παγώσουν στις άκρες των πτερύγων, μεταβάλλοντας έτσι τα πτητικά τους χαρακτηριστικά. Αυτό, προσθέτει ο ειδικός από το Πόρτσμουθ μειώνει την άντωση, αυξάνει την αντίσταση και τον κίνδυνο απώλειας στήριξης, και υποβαθμίζει τον έλεγχο. Η ομίχλη και το χιόνι επίσης μειώνουν την ορατότητα, περιορίζοντας την ικανότητα εντοπισμού ή παρακολούθησης στόχων.

Ρωσική επίθεση

Η Ρωσία φαίνεται ότι προγραμμάτισε έτσι τις επιθέσεις του Οκτώβρη ώστε να συμπέσουν με κακές καιρικές συνθήκες. «Αυτή η προσέγγιση εκμεταλλεύτηκε συνθήκες που μείωσαν σημαντικά την ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί με τη βοήθεια drone. Η ομίχλη, η βροχή και η νεφοκάλυψη κατέστησαν τα μικρά αναγνωριστικά drone αναξιόπιστα ή και μη πτητικά. Η ορατότητα έπεσε τόσο χαμηλά ώστε οι επιθέσεις κατά μεμονωμένων στρατιωτών έγιναν πολύ λιγότερο αποτελεσματικές» τονίζει ο καθηγητής.

Ακόμα μάλιστα και οι αμερικανικοί δορυφόροι αναγνώρισης δεν μπορούν να «δουν» οπτικά μέσα από παχιές νεφώσεις ή σφοδρές καταιγίδες.

«Ο χειμώνας δεν έχει ακόμη φτάσει, αλλά οι ουκρανοί και Ρώσοι επιτελείς θα παρακολουθούν τον καιρό. Η περίφημη ικανότητα της Ουκρανίας να καινοτομεί και να ανταποκρίνεται στις ρωσικές τακτικές θα δοκιμαστεί ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες» καταλήγει ο Πήτερ Λη.