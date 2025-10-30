Εκπέμπει SOS η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία

Συνεχίζεται η χαμηλή ζήτηση για τη γερμανική βιομηχανία σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις κορυφαίων στελεχών της χημικής βιομηχανίας, που θεωρείται – και όχι άδικα- ως η «λυδία λίθος» της μεταποιητικής δραστηριότητας.

«Θα ήταν ήδη μια επιτυχία αν η οικονομία δεν χειροτέρευε. Δυστυχώς, όμως, δεν ισχύει αυτό. Η κατάσταση επιδεινώνεται», δήλωσε ο Μάρκους Στάιλεμαν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κατασκευής πλαστικών Covestro, στη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.

Ο Στάιλεμαν δεν βλέπει κάποια ώθηση που θα μπορούσε να βοηθήσει την ανάπτυξη της βιομηχανίας τους επόμενους μήνες. «Το καταναλωτικό κλίμα δεν είναι καλό, εν μέρει επειδή πολλοί δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν οικονομικά την απότομη αύξηση του πληθωρισμού», είπε. Ταυτόχρονα, η εταιρική επενδυτική δραστηριότητα είναι ασθενής – με εξαίρεση τον αμυντικό τομέα.

Αβεβαιότητα για τη χημική βιομηχανία

«Ωστόσο, η άμυνα από μόνη της είναι πολύ μικρή για να επιφέρει μια θεμελιώδη οικονομική ώθηση».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Covestro δεν είναι ο μόνος κορυφαίος διευθυντής στη χημική βιομηχανία που προβλέπει δύσκολους μήνες για την οικονομία. Επειδή ο τομέας προμηθεύει σχεδόν όλους τους κλάδους της μεταποιητικής βιομηχανίας, θεωρείται καλός δείκτης της οικονομικής κατάστασης σημειώνει η Handelsblatt.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BASF, Μάρκους Κάμιεθ, υπογράμμισε τις αμφιβολίες του για μια ταχεία ανάκαμψη την Τετάρτη.

«Ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομικής αδυναμίας πηγάζει από την έλλειψη προβλεψιμότητας και βεβαιότητας σχεδιασμού για τις εταιρείες», δήλωσε ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κατασκευαστή χημικών προϊόντων στον κόσμο.

Η χημική βιομηχανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους μεταποιητικούς τομείς της Ευρώπης. Ως «βιομηχανία που διευκολύνει την ανάπτυξη», διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή καινοτόμων υλικών και τεχνολογικών λύσεων για τη στήριξη της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Η χημική βιομηχανία παράγει πετροχημικά, πολυμερή, βασικά ανόργανα προϊόντα, ειδικά προϊόντα και χημικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.