Πούλαγαν δήθεν λουλούδια και έκλεβαν τουρίστες στου Ψυρρή – Συνελήφθησαν 5 νεαροί
Αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στου Ψυρρή είδαν του δράστες και τους ακινητοποίησαν άμεσα
Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, το απόγευμα της Τρίτης (28-10-2025) στην περιοχή του Ψυρρή, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, 5 άτομα ηλικίας 17, 19, 23 και 28 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για κλοπή κατά συναυτουργία.
Σύμφωνα με την Αστυνομία οι δράστες με την πρόφαση της πώλησης λουλουδιών, προσέγγισαν αλλοδαπή τουρίστρια στην περιοχή του Ψυρρή και της αφαίρεσαν από τσαντάκι μέσης, πορτοφόλι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
Η σύλληψη
Περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών αντιλήφθηκαν το περιστατικό και άμεσα ακινητοποίησαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
