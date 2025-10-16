Συνελήφθη 54χρονος που έκλεβε καταστήματα στο Κολωνάκι – Γεμάτο κλοπιμαία το σπίτι του
Στο σπίτι του βρέθηκαν πολλά κλοπιμαία από ηλεκτρικό πατίνι μέχρι ηλεκτρονικές συσκευές
Τέλος στη δράση 54χρονου που έκλεβε καταστήματα στο Κολωνάκι έβαλε η αστυνομία.
Ο δράστης συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.
Πώς δρούσε ο 54χρονος
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. και όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, ο 54χρονος από τον περασμένο Μάιο, διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.
Ως προς τον τρόπο δράσης του, ο 54χρονος κυρίως νυχτερινές ώρες, προσέγγιζε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, παραβίαζε τις κεντρικές πόρτες των καταστημάτων και αφαιρούσε χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.
Τα ευρήματα
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- κονσόλα παιχνιδιών μαζί με -16- παιχνίδια,
- ηλεκτρικό πατίνι,
- -3- tablet,
- -2- ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τροφοδοτικό,
- -2- τηλεοράσεις,
- -5- οθόνες,
- -8- πληκτρολόγια,
- πίνακας ζωγραφικής,
- ζευγάρι γυαλιά ηλίου,
- φωτογραφική μηχανή και
- κινητό τηλέφωνο.
Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -6- περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων καταστημάτων στην περιοχή του Κολωνακίου.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
