Οι ευχές του Ροντινέι για την 28η Οκτωβρίου (pic)
Το μήνυμά του σε όλους τους Έλληνες έστειλε ο Ροντινέι ανήμερα της εθνικής μας εορτής.
Είναι Έλληνας… τιμής ένεκεν και το δείχνει! Ο εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού, Ροντινέι, αγαπάει -πέρα από τους «ερυθρόλευκους» και τον κόσμο τους- τη χώρα μας και όλους τους Έλληνες.
Φυσικά, ανήμερα της επετείου του «Όχι», ο Βραζιλιάνος αμυντικός δεν θα μπορούσε να μην στείλει το δικό του μήνυμα.
«Χρόνια πολλά, Ελλάδα», έγραψε χαρακτηριστικά ο 33χρονος άσος σε μια ανάρτησή του στο Instagram, την οποία συνδύασε με μια φωτογραφία του από τον νικηφόρο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στην οποία κρατάει την ελληνική σημαία.
Η σχετική ανάρτηση του Ροντινέι για τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου:
