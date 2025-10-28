Ζντοβτς: «Έχουμε τη δύναμη για να κερδίσουμε την Μπράουνσβαϊγκ»

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αύριο (29/10, 19:30) εκτός έδρας την Μπράουνσβαϊγκ, για την 3η αγωνιστική του Europe Cup. Ο Γιούρι Ζντοβτς έκανε δηλώσεις ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, τονίζοντας την επικινδυνότητα που έχει ο συγκεκριμένος αγώνας αλλά και την ανωτερότητα του Δικεφάλου απέναντι στη γερμανική ομάδα.

«Νομίζω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, έχουμε τη δύναμη να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο έμπειρος τεχνικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με τη γερμανική ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Ζντοβτς:

«Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι με τις δύο αήττητες ομάδες του ομίλου. Μπορεί να κρίνει πολλά, μπορεί και μόνο την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο. Είναι ακόμη πολύ νωρίς. Δεν είμαστε ούτε στη μέση ακόμη και πολλά μπορούν να αλλάξουν ως το τέλος.

Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, έχουμε ορισμένα προβλήματα. Είναι τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι τα ταξίδια, οι τραυματισμοί, οι ιώσεις, αλλά αυτά υπάρχουν και συμβαίνουν. Πρέπει να προσαρμοστούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο παιχνίδι. Όπως είπα έχω εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες και σίγουρα έχουμε τη δύναμη να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι.

Νομίζω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά η Μπράουνσβαϊγκ έχει καλό ρυθμό. Κερδίζουν, παίζουν γρήγορο και επιθετικό μπάσκετ, είναι αθλητική ομάδα. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να έχουμε τον έλεγχο του αγώνα και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού».