Ζντοβτς: «Έχουμε τη δύναμη για να κερδίσουμε την Μπράουνσβαϊγκ»
Ο Γιούρι Ζντοβτς μίλησε για την αναμέτρηση με την Μπραουνσβαϊγκ (29/10, 19:30), τονίζοντας την ανωτερότητα του Δικεφάλου απέναντι στη γερμανική ομάδα.
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αύριο (29/10, 19:30) εκτός έδρας την Μπράουνσβαϊγκ, για την 3η αγωνιστική του Europe Cup. Ο Γιούρι Ζντοβτς έκανε δηλώσεις ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, τονίζοντας την επικινδυνότητα που έχει ο συγκεκριμένος αγώνας αλλά και την ανωτερότητα του Δικεφάλου απέναντι στη γερμανική ομάδα.
«Νομίζω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, έχουμε τη δύναμη να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο έμπειρος τεχνικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με τη γερμανική ομάδα.
Αναλυτικά οι δηλώσεις Ζντοβτς:
«Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι με τις δύο αήττητες ομάδες του ομίλου. Μπορεί να κρίνει πολλά, μπορεί και μόνο την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο. Είναι ακόμη πολύ νωρίς. Δεν είμαστε ούτε στη μέση ακόμη και πολλά μπορούν να αλλάξουν ως το τέλος.
Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, έχουμε ορισμένα προβλήματα. Είναι τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι τα ταξίδια, οι τραυματισμοί, οι ιώσεις, αλλά αυτά υπάρχουν και συμβαίνουν. Πρέπει να προσαρμοστούμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο παιχνίδι. Όπως είπα έχω εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες και σίγουρα έχουμε τη δύναμη να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι.
Νομίζω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά η Μπράουνσβαϊγκ έχει καλό ρυθμό. Κερδίζουν, παίζουν γρήγορο και επιθετικό μπάσκετ, είναι αθλητική ομάδα. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να έχουμε τον έλεγχο του αγώνα και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού».
- Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85: Πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο
- Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 38χρονο με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας
- Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει
- Ρίο ντε Τζανέιρο: Τουλάχιστον 64 νεκροί σε τεράστια αστυνομική επιχείρηση – Συγκλονιστικές εικόνες [βίντεο]
- Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»
- Βάσας – Ολυμπιακός 5-15: Πέρασε από τη Βουδαπέστη και έκανε το 2/2 στο Champions League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις