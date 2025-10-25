ΠΑΟΚ – Περιστέρι 87-73: Του «έσπασε» το αήττητο

Ο ΠΑΟΚ υπερασπίστηκε την έδρα του, επέκτεινε το σερί του και παράλληλα «έσπασε» το αήττητο του Περιστερίου επικρατώντας με 87-73 για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Δικέφαλος σημείωσε την τρίτη, διαδοχική νίκη του στο Πρωτάθλημα μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό και ανέβηκε στο 3-1. Τον οδήγησαν στη νίκη ο Μουρ με 13 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ, ο Τζάκσον με 16 πόντους και ο Ντίμσα με 12 και έξι ριμπάουντ.

Μετά το αρχικό 2/2 το Περιστέρι υποχρεώθηκε στην πρώτη ήττα του στη σεζόν, αφού έχασε κατά κράτος τη μάχη των ριμπάουντ (51-32) ενώ «έδωσε» πολλές δεύτερες ευκαιρίες στον αντίπαλο του (20-4 οι πόντοι από επιθετικά ριμπάουντ). Ο Άμπερκρομπι στο πρώτο και ο Νίκολς στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησαν να κρατήσουν τους φιλοξενούμενους στο παιχνίδι, έχοντας αμφότεροι από 15 πόντους.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και είχε το προβάδισμα που έφτασε τους εννιά στο 8ο (15-6) και τους 10 λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου (21-11), χάρη στην ευστοχία του στα τρίποντα (5/9) που «έκρυψε» το χαμηλό ποσοστό του στα δίποντα (2/12). Ο Άμπερκομπι κράτησε το Περιστέρι με 13 πόντους και 3/3, ωστόσο ο ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 46-38 ενώ είχε ανοίξει την «ψαλίδα» ακόμη και στους 12 (43-31 στο 18΄).

Με την υπεροπλία του στα ριμπάουντ που ήταν αποτέλεσμα κυρίως της παρουσίας του Μουρ, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και στην τρίτη περίοδο, ανοίγοντας τη διαφορά ακόμη και στους 16 λίγο πριν το τέλος της (71-55). Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε ούτε στην τελευταία περίοδο αφού οι γηπεδούχοι βρέθηκαν ακόμη και στο +17 (78-61 στο 35’) και ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν ως το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 71-57, 87-73

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 5 (1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ), Περσίδης 8 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπράουν 16 (4/7 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Μουρ 13 (4/12 δίποντα, 5/7 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Ντιμσά 12 (3/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κόνιαρης 4, Τζάκσον 16 (4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Τζόουνς 10 (5/10 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Ιατρίδης, Φίλλιος 3 (1).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 15 (3/8 τρίποντα, 5 ασίστ), Καρντένας 7 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, λάθη, 2 κλεψίματα), Βαν Τούμπεργκεν 7 (5 ριμπάουντ), Πέιν 10 (8 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Γιάνκοβιτς (2 ριμπάουντ), Πετράκης, Ιτούνας 3 (1), Μουράτος 9 (1/2 τρίποντα, 2 ασίστ), Αμπερκρόμπι 15 (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κακλαμανάκης (2 ριμπάουντ), Χάρις 7 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα).