Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Οι Νάγκετς έκαναν… παρέλαση στη Μινεσότα – Τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA (vid)
Μπάσκετ 28 Οκτωβρίου 2025 | 09:10

Οι Νάγκετς έκαναν… παρέλαση στη Μινεσότα – Τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA (vid)

Τρομερή εμφάνιση από το Ντένβερ στη Μινεσότα, με τους Γιόκιτς και Μάρει να διαλύουν τους Τίμπεργουλφς. - Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Τζαμάλ Μάρεϊ απέδειξαν για μία ακόμη φορά γιατί θεωρούνται από τα κορυφαία δίδυμα του ΝΒΑ, οδηγώντας τους Ντένβερ Νάγκετς σε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 127-114.

Ο Μάρεϊ έκανε θραύση με 43 πόντους, εκ των οποίων οι 23 ήρθαν στην τρίτη περίοδο, ενώ ο Γιόκιτς υπέγραψε ακόμη ένα triple double με 25 πόντους, 19 ριμπάουντ και 10 ασίστ, το τρίτο συνεχόμενο φετινό του. Οι πρωταθλητές του Ντένβερ ανέτρεψαν το 65-57 του ημιχρόνου και έφτασαν δίκαια στη δεύτερη νίκη τους στη σεζόν.

Στους 25 πόντους σταμάτησε ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς για τους Τίμπεργουλβς, ενώ ο Τζούλιους Ραντλ πρόσθεσε 24.

Δείτε τα highlights του αγώνα

YouTube thumbnail

Την ίδια ώρα, στο υπόλοιπο πρόγραμμα του NBA, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς επικράτησαν των Μάτζικ με 136-124, χάρη στη «βόμβα» 43 πόντων του Ταϊρίς Μάξεϊ, ενώ οι Σαν Αντόνιο Σπερς παρέμειναν αήττητοι (4-0) με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να κυριαρχεί απέναντι στους Ράπτορς (24 πόντοι, 15 ριμπάουντ).

Στο Χιούστον, οι Ρόκετς πήραν την πρώτη τους νίκη (137-109 επί των Νετς), με τον Κέβιν Ντουράντ να επιστρέφει ως αντίπαλος στο Μπρούκλιν και να σημειώνει 19 πόντους. Οι Σέλτικς ξέσπασαν στη Νέα Ορλεάνη, διαλύοντας τους Πέλικανς 122-90 με τον Ανφέρνι Σάιμονς να πετυχαίνει 25 πόντους.

Από κοντά και οι Γουόριορς, που λύγισαν τους Γκρίζλις με 131-118 χωρίς να χρειαστούν τα… μαγικά του Στεφ Κάρι (16 πόντοι), χάρη στους Κουμίνγκα και Ποτζιέμσκι που σημείωσαν 25 και 23 αντίστοιχα.

Στο Σικάγο, οι Μπουλς συνέχισαν αήττητοι (3-0) με το 128-123 επί των Χοκς, έχοντας οκτώ παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και τον Άγιο Ντοσούμνου πρώτο σκόρερ (21 π.).

Τέλος ο Λάουρι Μάρκανεν, υπέγραψε τη νίκη των Τζαζ επί των Σανς με 138-134 στην παράταση, πετυχαίνοντας 51 πόντους σε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της καριέρας του.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σίξερς – Μάτζικ 136-124
Πίστονς – Καβαλίερς 95-116
Μπουλς – Χοκς 128-123
Ρόκετς – Νετς 137-109
Πέλικανς – Σέλτικς 90-122
Σπερς – Ράπτορς 121-103
Μάβερικς – Θάντερ 94-101
Τζαζ – Σανς 138-134
Τίμπεργουλβς – Νάγκετς 114-127
Γουόριορς – Γκρίζλις 131-118
Λέικερς – Μπλέιζερς 108-122

Economy
Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Business
Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»

Ο Μπάμπης Κωστούλας... άνοιξε λογαριασμό με το πρώτο του γκολ στην Premier League και νωρίτερα μίλησε για τη μεταγραφή-ρεκόρ από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον, δηλώνοντας πως ήταν δύσκολο να φύγει μεν, αλλά το έκανε έχοντας πετύχει τους στόχους του με τους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε

Μεξκικανός πολίτης κατήγγειλε μέσω social media ότι ένας φίλαθλος της Κρους Ασούλ ξυλοκοπήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου στο ματς με την Μοντερέι, κάτι που οδήγησε στον θάνατό του.

Σύνταξη
«Ημέρα 386 χωρίς κούρεμα»: Ένα βήμα πιο κοντά στον… μπαρμπέρη ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Ημέρα 386 χωρίς κούρεμα»: Ένα βήμα πιο κοντά στον… μπαρμπέρη ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)

Πολύ κοντά στον στόχο του βρίσκεται ο ακούρευτος φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, ο οποίος είναι μόλις 2 νίκες μακριά από το να… αποχωριστεί την αφάνα του.

Σύνταξη
Σοκαριστικό: Φοιτήτρια έκανε απόπειρα απαγωγής επιθετικού της Ζενίτ – Τον έσωσε περαστικός (vid)
Απίστευτο 27.10.25

Σοκαριστικό: Φοιτήτρια έκανε απόπειρα απαγωγής επιθετικού της Ζενίτ – Τον έσωσε περαστικός (vid)

Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στην Αγία Πετρούπολη, καθώς τέσσερις άνδρες επιχείρησαν να απαγάγουν τον παίκτη της Ζενίτ, Αντρέι Μοστοβόι, αλλά σώθηκε τελευταία στιγμή από έναν περαστικό.

Σύνταξη
Πετρούνιας: «Σημασία έχει ότι τα παιδιά μου, με βλέπουν να μην τα παρατάω»
Άλλα Αθλήματα 27.10.25

Πετρούνιας: «Σημασία έχει ότι τα παιδιά μου, με βλέπουν να μην τα παρατάω»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Τζακάρτα και στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν η σύζυγος και οι δύο κόρες του.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο Αστέρας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία με Παναθηναϊκό: «Να μην οριστεί ξανά ο Τζήλος σε παιχνίδι μας»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ο Αστέρας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία με Παναθηναϊκό: «Να μην οριστεί ξανά ο Τζήλος σε παιχνίδι μας»

Ο Αστέρας Τρίπολης διαμαρτύρεται έντονα για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και «βράζουν» με τις αποφάσεις που πήρε ο Θανάσης Τζήλος, μαζί με τον Ιωάννη Παπαδόπουλο που ήταν στο VAR.

Σύνταξη
Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ – «Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας»
Αντόνιο Γκουτέρες 28.10.25

Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ – «Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας»

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι τα κράτη δεν κατάφεραν να φτάσουν στον επιθυμητό κλιματικό στόχο, κάνοντας λόγο για πιθανές καταστροφικές συνέπειες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Άντριου: Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν καλοπερνούσαν στο Royal Lodge μετά το ένταλμα σύλληψης
Νέες αποκαλύψεις 28.10.25

Οικοδεσπότης δημοσία δαπάνη - Όταν ο Άντριου υποδέχτηκε στο Royal Lodge Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν

Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου που υποδεχόταν με πάρτι τους διαβόητους φίλους του στην πολυτελή κατοικία που του είχε παραχωρηθεί σχεδόν δωρεάν

Σύνταξη
Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του ’40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν
Σταύρος Κολτσάκης 28.10.25

Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του ’40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν

Αυτό το κάναμε για να μην μας καταλαβαίνουν γιατί είχαν και ρουφιάνους οι Γερμανοί», είπε ο 95χρονος Σταύρος Κολτσάκης, που ήταν χρόνων όταν κηρύχθηκε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία οι παρελάσεις σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη
Δείτε ζωντανά 28.10.25

Υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία οι παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στις 11:00 είναι προγραμματισμένες οι μαθητικές παρελάσεις σε Αθήνα και Πειραιά, καθώς και η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα
Τα Νέα της Αγοράς 28.10.25

Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα

Είσαι έτοιμη να υποδεχτείς τον χειμώνα με στυλ; Αυτές είναι οι κορυφαίες τάσεις στις μπότες που θα βλέπουμε παντού - από τα street looks των it-girls μέχρι τα viral post στα social.

Σύνταξη
Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»

Ο Μπάμπης Κωστούλας... άνοιξε λογαριασμό με το πρώτο του γκολ στην Premier League και νωρίτερα μίλησε για τη μεταγραφή-ρεκόρ από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον, δηλώνοντας πως ήταν δύσκολο να φύγει μεν, αλλά το έκανε έχοντας πετύχει τους στόχους του με τους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Χανιά: Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου
Σοκ στην τοπική κοινωνία 28.10.25

Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου - Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου

Τι λένε οι δικηγόροι του δράστη της δολοφονίας στα Χανιά - Τι δήλωσαν η κόρη και η σύζυγος του θύματος - Δράστης και θύμα είχαν διαφορές

Σύνταξη
Σεισμός στην Τουρκία: Απανωτοί μετασεισμοί μετά τη δόνηση 6,1 Ρίχτερ – Πάνω από 20 τραυματίες
Πανικός 28.10.25

Απανωτοί μετασεισμοί μετά τα 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατάρρευση κτιρίων και πάνω από 20 τραυματίες

Ο σεισμός 6,1 Ρίχτερ με μικρό εστιακό βάθος στην περιοχή Σιντίργκι στην Τουρκία προκάλεσε πανικό στους κατοίκους - Ήταν η δεύτερη ισχυρή δόνηση μέσα σε 2,5 μήνες

Σύνταξη
Ισραήλ: Πέντε νεκροί από επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου
Οι τελευταίες εξελίξεις 28.10.25

Πέντε νεκροί από επιθέσεις του Ισραήλ σε Γάζα και Δυτική Όχθη, η Χαμάς επέστρεψε μία ακόμη σορό ομήρου

Παρά την εκεχειρία στη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί φονικές επιθέσεις - Οι IDF πραγματοποίησαν ολονύχτιες επιδρομές σε περιοχές της Δυτικής Όχθης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Μεξικό: Φίλαθλος ξυλοκοπήθηκε από προσωπικό ασφαλείας γηπέδου και λίγο μετά πέθανε

Μεξκικανός πολίτης κατήγγειλε μέσω social media ότι ένας φίλαθλος της Κρους Ασούλ ξυλοκοπήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου στο ματς με την Μοντερέι, κάτι που οδήγησε στον θάνατό του.

Σύνταξη
Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Διπλωματία 28.10.25

Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Οι δεσμεύσεις που θέλει η Ελλάδα για την πώληση των Eurofighter, σε μία περίοδο που η Άγκυρα εξελίσσεται σταδιακά σε μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
