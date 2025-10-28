Οι Νάγκετς έκαναν… παρέλαση στη Μινεσότα – Τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA (vid)
Τρομερή εμφάνιση από το Ντένβερ στη Μινεσότα, με τους Γιόκιτς και Μάρει να διαλύουν τους Τίμπεργουλφς. - Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.
Ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Τζαμάλ Μάρεϊ απέδειξαν για μία ακόμη φορά γιατί θεωρούνται από τα κορυφαία δίδυμα του ΝΒΑ, οδηγώντας τους Ντένβερ Νάγκετς σε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 127-114.
Ο Μάρεϊ έκανε θραύση με 43 πόντους, εκ των οποίων οι 23 ήρθαν στην τρίτη περίοδο, ενώ ο Γιόκιτς υπέγραψε ακόμη ένα triple double με 25 πόντους, 19 ριμπάουντ και 10 ασίστ, το τρίτο συνεχόμενο φετινό του. Οι πρωταθλητές του Ντένβερ ανέτρεψαν το 65-57 του ημιχρόνου και έφτασαν δίκαια στη δεύτερη νίκη τους στη σεζόν.
Στους 25 πόντους σταμάτησε ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς για τους Τίμπεργουλβς, ενώ ο Τζούλιους Ραντλ πρόσθεσε 24.
Δείτε τα highlights του αγώνα
Την ίδια ώρα, στο υπόλοιπο πρόγραμμα του NBA, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς επικράτησαν των Μάτζικ με 136-124, χάρη στη «βόμβα» 43 πόντων του Ταϊρίς Μάξεϊ, ενώ οι Σαν Αντόνιο Σπερς παρέμειναν αήττητοι (4-0) με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να κυριαρχεί απέναντι στους Ράπτορς (24 πόντοι, 15 ριμπάουντ).
Στο Χιούστον, οι Ρόκετς πήραν την πρώτη τους νίκη (137-109 επί των Νετς), με τον Κέβιν Ντουράντ να επιστρέφει ως αντίπαλος στο Μπρούκλιν και να σημειώνει 19 πόντους. Οι Σέλτικς ξέσπασαν στη Νέα Ορλεάνη, διαλύοντας τους Πέλικανς 122-90 με τον Ανφέρνι Σάιμονς να πετυχαίνει 25 πόντους.
Από κοντά και οι Γουόριορς, που λύγισαν τους Γκρίζλις με 131-118 χωρίς να χρειαστούν τα… μαγικά του Στεφ Κάρι (16 πόντοι), χάρη στους Κουμίνγκα και Ποτζιέμσκι που σημείωσαν 25 και 23 αντίστοιχα.
Στο Σικάγο, οι Μπουλς συνέχισαν αήττητοι (3-0) με το 128-123 επί των Χοκς, έχοντας οκτώ παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και τον Άγιο Ντοσούμνου πρώτο σκόρερ (21 π.).
Τέλος ο Λάουρι Μάρκανεν, υπέγραψε τη νίκη των Τζαζ επί των Σανς με 138-134 στην παράταση, πετυχαίνοντας 51 πόντους σε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της καριέρας του.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Σίξερς – Μάτζικ 136-124
Πίστονς – Καβαλίερς 95-116
Μπουλς – Χοκς 128-123
Ρόκετς – Νετς 137-109
Πέλικανς – Σέλτικς 90-122
Σπερς – Ράπτορς 121-103
Μάβερικς – Θάντερ 94-101
Τζαζ – Σανς 138-134
Τίμπεργουλβς – Νάγκετς 114-127
Γουόριορς – Γκρίζλις 131-118
Λέικερς – Μπλέιζερς 108-122
