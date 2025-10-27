NBA: Πρώτη ήττα για τους Νικς- Νίκη για Μάβερικς και Τίμπεργουλβς (vids)

Η αγωνιστική δράση στο NBA της Κυριακής (27/10) πρόσφερε θέαμα, εντυπωσιακά σκορ και… ανατροπές. Ο ΛαΜέλο Μπολ υπέγραψε μια μαγική εμφάνιση με triple double, οι Μαϊάμι Χιτ σταμάτησαν το αήττητο των Νικς, ενώ στη Μινεσότα επικράτησε ανησυχία για τον τραυματισμό του Άντονι Έντουαρντς.

Στο Ντάλας, οι Μάβερικς πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη με πρωταγωνιστές τον Άντονι Ντέιβις και το νέο αστέρι, Κούπερ Φλαγκ.

Μαϊάμι Χιτ – Νιου Γιορκ Νικς 115–107

Οι Χιτ έσπασαν το αήττητο των Νικς. Ο Νόρμαν Πάουελ ήταν εντυπωσιακός με 29 πόντους (3/6 τρίποντα, 12/12 βολές), ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο πρόσθεσε 19 πόντους και 13 ριμπάουντ. Για τους Νεοϋορκέζους, ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ασταμάτητος με 37 πόντους, αλλά δεν έφτανε, παρά τη συνεισφορά των Μπρίτζες (20π.) και Άντονι-Τάουνς (15π., 18ρ.).

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Σάρλοτ Χόρνετς 113–139

Ο ΛαΜέλο Μπολ σε 35 λεπτά κατέγραψε ένα απίθανο triple double με 38 πόντους, 13 ριμπάουντ και 13 ασίστ, οδηγώντας τους Χόρνετς σε άνετη νίκη. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Μάιλς Μπρίτζες (22π.), Κόλιν Σέξτον (20π.) και Κνούπελ (20π.), σε ένα ματς όπου η επίθεση των Χόρνετς λειτούργησε υποδειγματικά. Από πλευράς Γουίζαρντς, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είχε 24 πόντους και ο Άλεξ Σαρ 21.

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Ιντιάνα Πέισερς 114–110

Η ομάδα της Μινεσότα πήρε τη νίκη απέναντι στους Πέισερς, όμως ο Άντονι Έντουαρντς αποχώρησε τραυματίας μόλις στο τρίτο λεπτό με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Πρώτος σκόρερ ο Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος έβαλε 31 πόντους (20 στο πρώτο ημίχρονο), ενώ ο Ρούντι Γκομπέρ και ο Ναζ Ριντ έκαναν double double. Για την Ιντιάνα, ο Πασκάλ Σιάκαμ ήταν εξαιρετικός με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, χωρίς όμως να αποφύγει την τρίτη ήττα της ομάδας του.

Ντάλας Μάβερικς – Τορόντο Ράπτορς 139–129

Μετά από δύο ήττες στην εκκίνηση της σεζόν, το Ντάλας πήρε την πρώτη του νίκη. Ο Άντονι Ντέιβις ήταν καθοριστικός με 25 πόντους (11/13 δίποντα), 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Δίπλα του, ο 19χρονος Κούπερ Φλαγκ έδειξε γιατί έγινε το Νο1 του draft, τελειώνοντας το παιχνίδι με 22 πόντους και 8/14 σουτ, ενώ ο Ντ’ Άντζελο Ράσελ πρόσθεσε 24 από τον πάγκο.

Για τους Ράπτορς, ο Σκότι Μπαρνς έκανε σπουδαία εμφάνιση με 33 πόντους και 11 ριμπάουντ, όμως δεν απέτρεψε την ήττα.