Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA
Μπάσκετ 25 Οκτωβρίου 2025 | 11:39

Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA

Πώς επώνυμοι παίκτες και προπονητές, συνελήφθησαν από το FBI για συμμετοχή σε δίκτυο παράνομων στοιχημάτων και απάτης υπό τον έλεγχο της «Cosa Nostra».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το διαβάζεις και δεν το πιστεύεις: Σκάνδαλο άνευ προηγουμένου συγκλονίζει το NBA και το αμερικανικό αθλητικό σύστημα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) ήδη ανακοίνωσε τη σύλληψη 31 ατόμωνσε μια ευρεία επιχείρηση κατά των παράνομων στοιχημάτων και του αθλητικού «στησίματος», που φέρεται να συνδέεται με τις ιστορικές μαφιόζικες οικογένειες Bonanno, Gambino, Genovese και Lucchese.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται γνωστά ονόματα του μπάσκετ: ο Τέρι Ροζιέρ (παίκτης των Miami Heat), ο Τσόνσι Μπίλαπς (προπονητής των Portland Trail Blazers) και ο πρώην παίκτης Ντέιμον Τζόουνς. Σύμφωνα με το FBI, οι τρεις φέρονται να είχαν εμπλοκή σε δίκτυο παράνομων στοιχημάτων που εκτεινόταν σε 11 πολιτείες και απέφερε εκατομμύρια δολάρια σε παράνομο κέρδος.

Ο επικεφαλής του FBI, Kash Patel ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όποιος συμμετέχει νόμιμα στη βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Όποιος όμως εμπλέκεται σε παράνομες πρακτικές, όπως αποδεικνύει αυτή η υπόθεση, έχει κάθε λόγο να ανησυχεί».

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Joseph Nocella, από το Ανατολικό Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης, χαρακτήρισε το σκάνδαλο «μία από τις πιο προκλητικές υποθέσεις διαφθοράς στον αθλητισμό αφότου νομιμοποιήθηκαν τα διαδικτυακά στοιχήματα». Με σκληρό ύφος, πρόσθεσε: «Το μήνυμά μου προς τους κατηγορουμένους είναι απλό: η νικηφόρα σας πορεία έλαβε τέλος. Η τύχη σας τελείωσε».

Η υπόθεση περιλαμβάνει δύο διαφορετικές διαδρομές απάτης. Ο Ροζιέρ κατηγορείται πως χρησιμοποίησε εσωτερικές πληροφορίες για την απόδοσή του σε συγκεκριμένους αγώνες, χειραγωγώντας έτσι τη στοιχηματική δραστηριότητα. Οι έρευνες αποκάλυψαν ύποπτη κινητικότητα στοιχημάτων πριν από τον αγώνα Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans στις 23 Μαρτίου 2023, όταν πραγματοποιήθηκαν 30 στοιχήματα μέσα σε μόλις 46 λεπτά, συνολικής αξίας σχεδόν 14.000 δολαρίων. Ο παίκτης εκείνο το βράδυ αγωνίστηκε μόλις 10 λεπτά προτού αποχωρήσει επικαλούμενος τραυματισμό στο πόδι — κάτι που τώρα θεωρείται προσχεδιασμένο.

Ο Μπίλαπς, από την άλλη, φέρεται να πρωταγωνιστούσε σε κύκλωμα παράνομων παιχνιδιών πόκερ, οργανωμένων υπό την προστασία της Μαφίας σε πολυτελείς βίλες στα Hamptons, στο Μαϊάμι, στο Λας Βέγκας και στο Μανχάταν. Οι συμμετέχοντες πίστευαν ότι έπαιζαν με διάσημους αθλητές, όμως στην πραγματικότητα έπεφταν θύματα παγίδας — τα τραπέζια ήταν «πειραγμένα», τα χαρτιά διαβάζονταν με φακούς επαφής υψηλής τεχνολογίας και τραπέζια με ακτίνες Χ, εξοπλισμός που προμηθεύονταν από εγκληματικά κυκλώματα σε αντάλλαγμα για ποσοστό επί των κερδών.

«Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν μια σειρά από εξαιρετικά εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα απάτης, κάποια εκ των οποίων τους παρασχέθηκαν από άλλους κατηγορουμένους με αντάλλαγμα μέρος των κερδών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νocella.

Το FBI θεωρεί ότι η επιχείρηση είχε οικονομική διασύνδεση με τη “Cosa Nostra”, η οποία χρησιμοποίησε το NBA ως βιτρίνα για τη διεύρυνση του παράνομου στοιχηματισμού και των «ξεπλυμένων» χρημάτων. Οι διωκτικές αρχές εκτιμούν ότι μέρος των κερδών κατευθυνόταν σε επενδύσεις και επιχειρήσεις-βιτρίνες των μαφιόζικων οικογενειών.

Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, το σκάνδαλο αυτό απειλεί να προκαλέσει σεισμό στο ΝΒΑ — όχι μόνο για τη συμμετοχή ενεργών παικτών και προπονητών, αλλά κυρίως για το πώς η οργανωμένη εγκληματικότητα κατάφερε να διεισδύσει στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου.

Τράπεζες: Το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας στην πιστωτική επέκταση

Τράπεζες: Το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας στην πιστωτική επέκταση

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Μπάσκετ 25.10.25

Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA

Πώς επώνυμοι παίκτες και προπονητές, συνελήφθησαν από το FBI για συμμετοχή σε δίκτυο παράνομων στοιχημάτων και απάτης υπό τον έλεγχο της «Cosa Nostra».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)
Euroleague 25.10.25

Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)

Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός κόντρα στη Βίρτους και αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Εργκίν Αταμάν φρόντισε να δείξει τη δυσαρέσκειά του προς τους παίκτες του με μια συμβολική κίνηση.

Σύνταξη
Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς

Από εθνικός ήρωας σε «προδότης»: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πληρώνει το τίμημα της στήριξής του στις φοιτητικές διαδηλώσεις και απομακρύνεται από την πατρίδα του.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι βγήκε πρώτος σκόρερ του αμερικανικού πρωταθλήματος στα 38 του και στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Νάσβιλ παρέλαβε το βραβείο και... κέρασε δύο γκολ για να το γιορτάσει!

Σύνταξη
«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)
Μπάσκετ 25.10.25

«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος στο LA, οδηγώντας τους Λέικερς σε επιβλητική νίκη με 128-110 επί των Τίμπεργουλβς – Μεγάλη εμφάνιση από τον Γουεμπανιάμα, όλα τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Πλήρες είναι το αθλητικό μενού του Σαββάτου (25/10) με τρία ματς για την Super League και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον να ξεχωρίζει από την Premier League. - Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι – Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)
Euroleague 25.10.25

Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι - Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)

Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Μόναχο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει καθόλου τον Σέιμπεν Λι – Ποιος είναι ο λόγος που δεν αγωνίστηκε ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Μουζακίτης: «Αν είσαι Ολυμπιακός πρέπει να έρθεις στο μουσείο» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Μουζακίτης: «Αν είσαι Ολυμπιακός πρέπει να έρθεις στο μουσείο» (vid)

Ο Μουζακίτης, με την επίσκεψή του στο μουσείο, θυμήθηκε στιγμές από την κατάκτηση του Youth League και τόνισε «ότι πάντα στο μυαλό μας ήταν η νίκη και τα τρόπαια». Ο Ορτέγκα εντυπωσιάστηκε από τα πολλά τρόπαια.

Σύνταξη
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Art 25.10.25

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA
Media 25.10.25

«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA

Η επιστροφή προσώπων από το παρελθόν, ένα σχέδιο εκδίκησης που παίρνει σάρκα και οστά ανατρέπουν εκ νέου τις ζωές των ηρώων, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Σύνταξη
Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη
Fizz 25.10.25

Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη

«Ο ρόλος της Γκίλντα που εξελίσσεται μέσα από τις δύο ταινίες, την αναγκάζει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Έμαθα από πολλά από εκείνη», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Το cameo που κανείς δεν περίμενε – O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά
«Namaste, Tulsi-ji» 25.10.25

Το cameo που κανείς δεν περίμενε - O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά (βίντεο)

Το crossover που δεν προέβλεψε κανείς και άφησε τους πάντες άφωνους - Το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram

Σύνταξη
Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»
Στροφή Στάρμερ 25.10.25

Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»

Βρετανοί συνταγματολόγοι διχάζονται για το σκάνδαλο με τον πρίγκιπα ανάμεσε σε εκείνους που θέλουν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα και σε εκείνους που προκρίνουν μια εθελούσια πράξη μετάνοιας από τον ίδιο.

Σύνταξη
Ψηφιακός εθισμός: Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη – Εθισμός, απάτες και οφέλη
Διαδίκτυο 25.10.25

Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη - Εθισμός, απάτες και οφέλη

Η εξάρτηση από την οθόνη που συνήθως συνδέεται με την εφηβεία πλήττει και τα γηρατειά - «Ορισμένοι ηλικιωμένοι αρχίζουν να ζουν ολοένα και περισσότερο μέσα από τα κινητά τους» λένε οι ειδικοί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το νερό μένει στους Δήμους
Αυτοδιοικητική επιτυχία 25.10.25

Το νερό μένει στους Δήμους

Οι προσπάθειες της ΚΕΔΕ και των δήμων της χώρας να παραμείνουν υπό δημοτικό έλεγχο οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης φαίνεται πως καρποφόρησαν.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
