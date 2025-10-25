Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA

Το διαβάζεις και δεν το πιστεύεις: Σκάνδαλο άνευ προηγουμένου συγκλονίζει το NBA και το αμερικανικό αθλητικό σύστημα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) ήδη ανακοίνωσε τη σύλληψη 31 ατόμωνσε μια ευρεία επιχείρηση κατά των παράνομων στοιχημάτων και του αθλητικού «στησίματος», που φέρεται να συνδέεται με τις ιστορικές μαφιόζικες οικογένειες Bonanno, Gambino, Genovese και Lucchese.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται γνωστά ονόματα του μπάσκετ: ο Τέρι Ροζιέρ (παίκτης των Miami Heat), ο Τσόνσι Μπίλαπς (προπονητής των Portland Trail Blazers) και ο πρώην παίκτης Ντέιμον Τζόουνς. Σύμφωνα με το FBI, οι τρεις φέρονται να είχαν εμπλοκή σε δίκτυο παράνομων στοιχημάτων που εκτεινόταν σε 11 πολιτείες και απέφερε εκατομμύρια δολάρια σε παράνομο κέρδος.

Ο επικεφαλής του FBI, Kash Patel ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όποιος συμμετέχει νόμιμα στη βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Όποιος όμως εμπλέκεται σε παράνομες πρακτικές, όπως αποδεικνύει αυτή η υπόθεση, έχει κάθε λόγο να ανησυχεί».

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Joseph Nocella, από το Ανατολικό Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης, χαρακτήρισε το σκάνδαλο «μία από τις πιο προκλητικές υποθέσεις διαφθοράς στον αθλητισμό αφότου νομιμοποιήθηκαν τα διαδικτυακά στοιχήματα». Με σκληρό ύφος, πρόσθεσε: «Το μήνυμά μου προς τους κατηγορουμένους είναι απλό: η νικηφόρα σας πορεία έλαβε τέλος. Η τύχη σας τελείωσε».

Η υπόθεση περιλαμβάνει δύο διαφορετικές διαδρομές απάτης. Ο Ροζιέρ κατηγορείται πως χρησιμοποίησε εσωτερικές πληροφορίες για την απόδοσή του σε συγκεκριμένους αγώνες, χειραγωγώντας έτσι τη στοιχηματική δραστηριότητα. Οι έρευνες αποκάλυψαν ύποπτη κινητικότητα στοιχημάτων πριν από τον αγώνα Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans στις 23 Μαρτίου 2023, όταν πραγματοποιήθηκαν 30 στοιχήματα μέσα σε μόλις 46 λεπτά, συνολικής αξίας σχεδόν 14.000 δολαρίων. Ο παίκτης εκείνο το βράδυ αγωνίστηκε μόλις 10 λεπτά προτού αποχωρήσει επικαλούμενος τραυματισμό στο πόδι — κάτι που τώρα θεωρείται προσχεδιασμένο.

Ο Μπίλαπς, από την άλλη, φέρεται να πρωταγωνιστούσε σε κύκλωμα παράνομων παιχνιδιών πόκερ, οργανωμένων υπό την προστασία της Μαφίας σε πολυτελείς βίλες στα Hamptons, στο Μαϊάμι, στο Λας Βέγκας και στο Μανχάταν. Οι συμμετέχοντες πίστευαν ότι έπαιζαν με διάσημους αθλητές, όμως στην πραγματικότητα έπεφταν θύματα παγίδας — τα τραπέζια ήταν «πειραγμένα», τα χαρτιά διαβάζονταν με φακούς επαφής υψηλής τεχνολογίας και τραπέζια με ακτίνες Χ, εξοπλισμός που προμηθεύονταν από εγκληματικά κυκλώματα σε αντάλλαγμα για ποσοστό επί των κερδών.

«Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν μια σειρά από εξαιρετικά εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα απάτης, κάποια εκ των οποίων τους παρασχέθηκαν από άλλους κατηγορουμένους με αντάλλαγμα μέρος των κερδών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νocella.

Το FBI θεωρεί ότι η επιχείρηση είχε οικονομική διασύνδεση με τη “Cosa Nostra”, η οποία χρησιμοποίησε το NBA ως βιτρίνα για τη διεύρυνση του παράνομου στοιχηματισμού και των «ξεπλυμένων» χρημάτων. Οι διωκτικές αρχές εκτιμούν ότι μέρος των κερδών κατευθυνόταν σε επενδύσεις και επιχειρήσεις-βιτρίνες των μαφιόζικων οικογενειών.

Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, το σκάνδαλο αυτό απειλεί να προκαλέσει σεισμό στο ΝΒΑ — όχι μόνο για τη συμμετοχή ενεργών παικτών και προπονητών, αλλά κυρίως για το πώς η οργανωμένη εγκληματικότητα κατάφερε να διεισδύσει στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου.