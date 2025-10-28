Αποχή από οπαδούς της Μπασκόνια λόγω Ντουμπαϊ

Η κεντρική ομάδα οπαδών της Μπασκόνια, Indar Baskonia, έχει ανακοινώσει ότι δεν θα παραστεί στον αποψινό αγώνα της ομάδας τους εναντίον της Dubai Basketball που θα διεξαχθεί στη Fernando Buesa Arena της Βιτόρια, ως μία πράξη αλληλεγγύης και ηθικής στάσης. Η απόφαση αυτή αποτελεί απάντηση στην εισαγωγή της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ευρωλίγκα, την οποία η Indar Baskonia θεωρεί ως «προσπάθεια «ξέπλυμα» της εικόνας ενός κράτους που παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Σε επίσημο δελτίο τύπου, η οπαδική ομάδα καλεί τους υποστηρικτές της Baskonia να απέχουν μαζικά από τον επερχόμενο αγώνα, τονίζοντας πως «οι αρχές μας είναι πάνω από το χρήμα». Καταγγέλλουν την εμπορευματοποίηση του μπάσκετ από τη Euroliga, η οποία, όπως λένε, έχει απωλέσει την ουσία του αθλητισμού και λειτουργεί κυρίως για οικονομικά οφέλη, αφήνοντας στο περιθώριο τα συμφέροντα και τα πάθη των φιλάθλων.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από χρόνια αντιδράσεων της Indar Baskonia ενάντια στην παρουσία ομάδων όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη πολιτική ένταση στην περιοχή Μέσης Ανατολής και, συγκεκριμένα, τον πόλεμο και τις αυξανόμενες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Η οπαδική ομάδα χαρακτηρίζει την παρουσία της Dubai Basketball ως μέρος μιας ευρύτερης εμπορικής λογικής της Ευρωλίγκας, που δεν λαμβάνει υπόψη ηθικά και πολιτικά ζητήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κίνηση αυτή της Indar Baskonia δημιουργεί ένα κενό στην ατμόσφαιρα του αγώνα, καθώς ο παλμός και η ένταση που συνήθως προσδίδει η κερκίδα θα απουσιάσουν. Την ίδια στιγμή, ο βάσκικος σύλλογος είχε προσφέρει εισιτήρια με 50% έκπτωση για τον συγκεκριμένο αγώνα, ως κίνηση προσέλκυσης του κοινού, η οποία φαίνεται να μην έχει την επιθυμητή ανταπόκριση εξαιτίας των ηθικών ανησυχιών που εκφράζονται δημόσια.

Η στάση αυτή επεκτείνει το πλαίσιο των διαμαρτυριών που αφορούν τη χρήση του αθλητισμού ως εργαλείου «soft power» και την εμπλοκή του σε πολιτικά παιχνίδια. Με την απόφαση να απέχουν, οι Indar Baskonia δίνουν ένα ισχυρό μήνυμα στην κοινωνία και την Ευρωλίγκα, υπενθυμίζοντας ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η υπόθεση παίρνει μεγαλύτερη διάσταση καθώς η ίδια η Euroliga έχει αποκλείσει ομάδες από τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, όμως συνεχίζει να εντάσσει στη διοργάνωσή της ομάδες από χώρες υπό διεθνή κριτική για παραβιάσεις δικαιωμάτων, όπως τα Εμιράτα και το Ισραήλ.

Η ευαισθητοποίηση μαζικών οπαδικών κινημάτων όπως η Indar Baskonia εμπλουτίζει το διάλογο γύρω από το ρόλο του αθλητισμού στα μεγάλα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας, θέτοντας ερωτήματα για τα όρια που πρέπει να θέτουν οι αθλητικοί θεσμοί στην εμπορευματοποίηση και την πολιτικοποίηση των διοργανώσεών τους.