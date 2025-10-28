Προυνέλα Σκέιλς: Πέθανε η αξεπέραστη «Σίμπιλ Φόλτι» του Fawlty Towers

Η Προυνέλα Σκέιλς, η αξέχαστη «Σίμπιλ Φόλτι» της θρυλικής βρετανικής σειράς Fawlty Towers, πέθανε τη Δευτέρα στο σπίτι της στο Λονδίνο, σε ηλικία 93 ετών.

Τον θάνατό της ανακοίνωσαν οι γιοι της, Σάμουελ και Τζόζεφ, χωρίς να γνωστοποιήσουν την αιτία. Η σπουδαία ηθοποιός είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ το 2014.

«Έβλεπε Fawlty Towers την ημέρα πριν πεθάνει», ανέφεραν συγκινημένοι οι γιοι της.

Η πιο καυστική «σύζυγος» της βρετανικής τηλεόρασης

Με καριέρα που διήρκεσε σχεδόν επτά δεκαετίες, η Προυνέλα Σκέιλς καθιερώθηκε ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της βρετανικής τηλεόρασης και θεάτρου. Το κοινό τη λάτρεψε ως τη δυναμική, καυστική σύζυγο του Μπέιζιλ Φόλτι (Τζον Κλιζ) — μια φιγούρα γεμάτη ειρωνεία, υπομονή και εξυπνάδα, που αντιπαρέθετε την ψυχραιμία της στο χάος του ξενοδοχείου του άντρα της.

Η σειρά Fawlty Towers, που προβλήθηκε το 1975 και το 1979 από το BBC , θεωρείται έως σήμερα κορυφαίο δείγμα της βρετανικής τηλεοπτικής κωμωδίας. Το 2000, το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την ανέδειξε ως τη σημαντικότερη τηλεοπτική παραγωγή όλων των εποχών.

Ωστόσο, η Προυνέλα Σκέιλς είχε ήδη διαγράψει αξιοσημείωτη πορεία πριν τα Fawlty Towers. Από τη δεκαετία του ’60 εμφανίστηκε σε επιτυχημένες σειρές όπως το The Marriage Lines, ενώ αργότερα εντυπωσίασε ως πρωταγωνίστρια στο Mapp and Lucia. Στο θέατρο, ξεχώρισε ενσαρκώνοντας ιστορικές προσωπικότητες: τη βασίλισσα Βικτωρία στο μονολογικό An Evening With Queen Victoria, αλλά και τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ στο A Question of Attribution του Άλαν Μπένετ, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.

Πέρα από την υποδειγματική καριέρα της, η Σκέιλς έζησε μια βαθιά και τρυφερή σχέση με τον επίσης ηθοποιό Τίμοθι Γουέστ. Μαζί πρωταγωνίστησαν στη σειρά Great Canal Journeys, όπου ταξίδευαν με μια μακρόστενη βάρκα στα κανάλια της Βρετανίας. Η εκπομπή δεν αποτέλεσε απλώς ένα ταξιδιωτικό πρόγραμμα, αλλά ένα ντοκουμέντο αγάπης και συντροφικότητας, γυρισμένο ενώ η Σκέιλς πάλευε με την νόσο Αλτσχάιμερ. Οι τηλεθεατές παρακολουθούσαν συγκινημένοι την τρυφερότητα και τη φροντίδα του Γουέστ, καθώς η κάμερα κατέγραφε μια σχέση που παρέμενε σταθερή μέσα στην αλλαγή.

«Στην οθόνη παίζω συχνά δύστυχες συζύγους», είχε πει η Σκέιλς. «Στη ζωή όμως υπήρξα πολύ τυχερή».

*Με πληροφορίες από: New York Times