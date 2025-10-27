newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα - Αλλαγές και στις γραμμές του Τραμ
Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 13:14
Στη φυλακή ενδέκατος κατηγορούμενος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πούτιν: Οι σχέσεις Μόσχας – Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν»
Κόσμος 27 Οκτωβρίου 2025 | 17:41

Πούτιν: Οι σχέσεις Μόσχας – Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, ενώ θυμήθηκε την πρόσφατη συνάντηση που είχε τον Σεπτέμβριο στην Κίνα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Σύνταξη
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα στο Κρεμλίνο με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι, δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Μόσχας και της Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν».

Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν επικοινωνούν συχνά με άμεσο τρόπο

Ο πρόεδρος της Ρωσίας θυμήθηκε την πρόσφατη συνάντηση που είχε τον Σεπτέμβριο στην Κίνα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Στο Πεκίνο, συζητήσαμε λεπτομερώς για τις σχέσεις μας και τις προοπτικές ανάπτυξής. Όλα βαίνουν βάσει του σχεδίου, με τον καλύτερο τρόπο. Παρακαλώ μεταφέρετε τις καλύτερες ευχές μου στον πρόεδρο κρατικών υποθέσεων (σ.σ. στον Κιμ Γιονγκ Ουν)», είπε ο Ρώσος πρόεδρος απευθυνόμενος στην υπουργό Εξωτερικών της Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Κρεμλίνο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Συχνή η επικοινωνία Πούτιν – Κιμ

Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν επικοινωνούν συχνά με άμεσο τρόπο.

Τον Αύγουστο ο Ρώσος πρόεδρος είχε ενημερώσει τον Κιμ για τη σύνοδο με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Ο Πούτιν είχε ευχαριστήσει τότε τον πρόεδρο της Βόρειας Κορέας για τη συνδρομή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην επιχείρηση για την απελευθέρωση περιοχών της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ.

Τις περιοχές αυτές είχαν καταλάβει ουκρανικές δυνάμεις σε μια αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεση τον Αύγουστο του 2024.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα απωλειών στην αγορά – Μεγάλα βαρίδια οι Alpha Bank και Πειραιώς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα απωλειών στην αγορά – Μεγάλα βαρίδια οι Alpha Bank και Πειραιώς

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κομισιόν: Ο δεκάλογος για ενιαίο χρηματιστήριο

Κομισιόν: Ο δεκάλογος για ενιαίο χρηματιστήριο

Χαμάς: Δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα
Στα συντρίμμια 27.10.25

Η Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές ότι εργάζεται για να ανακτήσει επτά με εννέα σορούς ομήρων στη Γάζα

Τι ζήτησε η Χαμάς - Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχασε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, οι μεσολαβητές επιτρέπουν την αντιμετώπιση άμεσων απειλών

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεν θα δεχθεί τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα, λέει ο υπουργός Εξωτερικών
Δηλώσεις Σάαρ 27.10.25

Το Ισραήλ δεν θα δεχθεί τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα, λέει ο υπουργός Εξωτερικών

«Χώρες που θέλουν ή είναι έτοιμες να στείλουν ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δίκαιες προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Γκίντεον Σάαρ, υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ

Σύνταξη
Λούβρο: Διευθυντές από 57 μουσεία του κόσμου στο πλευρό των συναδέλφων τους μετά την κλοπή
Κόσμος 27.10.25

«Δεν είμαστε θησαυροφυλάκια» - Διευθυντές από 57 μουσεία του κόσμου στο πλευρό των συναδέλφων τους στο Λούβρο

Συντηρητές και διευθυντές των μεγαλύτερων μουσείων εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τους συναδέλφους τους στο Λούβρο μετά την κινηματογραφική κλοπή

Σύνταξη
BBC: Η Κάμαλα Χάρις λέει ότι θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφια για πρόεδρος
Πώς αποκάλεσε τον Τραμπ 27.10.25

«Δεν έχω τελειώσει» - Η Κάμαλα Χάρις λέει ότι θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφια για πρόεδρος

Η Κάμαλα Χάρις έχασε τις εκλογές του 2024 από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα μόλις 107 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο
Σε συνέντευξή του 27.10.25

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση

Σύνταξη
Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» – Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.10.25

Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» - Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στο Σουδάν, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί

Σύνταξη
Γάζα: Η θέση των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα – Τα θολά σημεία της συμφωνίας και ο ρόλος των αραβικών κρατών
Επόμενη μέρα 27.10.25

Αφοπλισμός, διακυβέρνηση, διεθνείς δυνάμεις: Η στάση των Παλαιστινίων και οι «παγίδες» για τα αραβικά κράτη στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις φαίνεται να καταλήγουν σε μία κοινή στάση για την επόμενη μέρα στη Γάζα - Οι Άραβες βλέπουν τις «παγίδες» στον ρόλο τους στον θύλακα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Kυκλώνας Μελίσα: Ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 στην Καραϊβική – Απειλεί την Τζαμάικα
Δείτε την πορεία της 27.10.25

Ο κυκλώνας Μελίσα στην Καραϊβική ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 - Απειλεί την Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα απειλεί τις χώρες της Καραϊβικής - Η ταχύτητα των ανέμων έχει φτάσει τα 160 μίλια την ώρα - Φόβος για μεγάλες καταστροφές, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα στην Τζαμάικα

Σύνταξη
Βρετανία: Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την οικία τους – Τι ζήτησαν
Θα δεχθεί ο Κάρολος; 27.10.25

Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την πολυτελή οικία τους - Τι ζήτησαν

Ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον λέγεται ότι συμφώνησαν τελικά να εγκαταλείψουν τη Βασιλική Στοά - αλλά μόνο εάν λάβουν αντάλλαγμα. Τι ζήτησαν από τον βασιλιά Κάρολο;

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα
«Αλυσίδα αποτυχιών» 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί άλλο να πορεύεται με κυβερνήσεις που «παραδίδουν καμένες εκτάσεις και ακυρωμένα έργα». Χρειάζεται ριζική αλλαγή, με σχέδιο, ευθύνη και σοβαρότητα.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Το κρυφό δρομολόγιο των δραστών με το σκούτερ και η μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στη διπλή δολοφονία
Ελλάδα 27.10.25

Μεσσηνία: Το κρυφό δρομολόγιο των δραστών με το σκούτερ και η μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στη διπλή δολοφονία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το έγκλημα στη Μεσσηνία με τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να αναλύουν όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά
Επικαιρότητα 27.10.25

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά

Άλλη μια απόδειξη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί υπερ όλων των πολτών αλλά ως κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός βλέπει το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση Καϊμακάμη. Τον διόρισαν γιατί ήταν δικός τους, τον έβαλαν να παραιτηθεί στα κρυφά και όλα «τακτοποιήθηκαν»

Σύνταξη
Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;
«Είναι δυνατόν;» 27.10.25

Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;

Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε καν συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας, τόσο στο πρόγραμμα rearmEU και SAFE όσο και στη νέα Αρχιτεκτονική Ασφαλείας της Ένωσης, τονίζει ο Γιάννης Μανιάτης.

Σύνταξη
Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»
Υπερδύναμη 27.10.25

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»

Το Bluey ξεκίνησε ως μια σειρά κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Σήμερα το καρτούν με καταγωγή από την Αυστραλία  είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια εμπορική δύναμη που υπολογίζεται πως αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ο Ρονάλντο ήταν πιο καθοριστικός στη Ρεάλ Μαδρίτης απ’ ό,τι ο Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Μελέτη Ισπανών ερευνητών καταδεικνύει ότι η αποδοτικότητα και η επίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν σημαντικότερες για τους «μερένγκες» από εκείνες του Λιονέλ Μέσι στους «μπλαουγράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες
Ai Weiwei’s Turandot 27.10.25

«Όλα είναι τέχνη. Όλα είναι πολιτική»: Πώς ο Άι Γουέι Γουέι απέδειξε ότι τέχνη και πολιτική είναι έννοιες αχώριστες

Από κομπάρσος του Τζεφιρέλι στη Νέα Υόρκη, ο Άι Γουέι Γουέι γίνεται σκηνοθέτης της δικής του Turandot στην Όπερα της Ρώμης, μετατρέποντας το όραμα του Πουτσίνι σε πολιτική αλληγορία για την ελευθερία.

Σύνταξη
