Πούτιν: Οι σχέσεις Μόσχας – Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν»
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, ενώ θυμήθηκε την πρόσφατη συνάντηση που είχε τον Σεπτέμβριο στην Κίνα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα στο Κρεμλίνο με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι, δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Μόσχας και της Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν».
Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν επικοινωνούν συχνά με άμεσο τρόπο
Ο πρόεδρος της Ρωσίας θυμήθηκε την πρόσφατη συνάντηση που είχε τον Σεπτέμβριο στην Κίνα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.
«Στο Πεκίνο, συζητήσαμε λεπτομερώς για τις σχέσεις μας και τις προοπτικές ανάπτυξής. Όλα βαίνουν βάσει του σχεδίου, με τον καλύτερο τρόπο. Παρακαλώ μεταφέρετε τις καλύτερες ευχές μου στον πρόεδρο κρατικών υποθέσεων (σ.σ. στον Κιμ Γιονγκ Ουν)», είπε ο Ρώσος πρόεδρος απευθυνόμενος στην υπουργό Εξωτερικών της Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Κρεμλίνο.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
‘Everything is going according to plan with Kim Jong-un’ – Putin at a meeting with North Korean Foreign Minister Choi Son-hui pic.twitter.com/rYX8HPjcqj
Συχνή η επικοινωνία Πούτιν – Κιμ
Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν επικοινωνούν συχνά με άμεσο τρόπο.
Τον Αύγουστο ο Ρώσος πρόεδρος είχε ενημερώσει τον Κιμ για τη σύνοδο με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.
Ο Πούτιν είχε ευχαριστήσει τότε τον πρόεδρο της Βόρειας Κορέας για τη συνδρομή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην επιχείρηση για την απελευθέρωση περιοχών της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ.
Τις περιοχές αυτές είχαν καταλάβει ουκρανικές δυνάμεις σε μια αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεση τον Αύγουστο του 2024.
