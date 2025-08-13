Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Ρωσίας με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε για τη σύνοδο για την Ουκρανία με τοn Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε την Τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Κρεμλίνο, Πούτιν και Κιμ συζήτησαν τη συνάντηση που θα έχει την Παρασκευή 15 Αυγούστου ο Ρώσος πρόεδρος με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αλάσκα.
Η σύνοδος, όπως έχει πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφορά το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι σε αυτήν δεν θα παρίσταται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επίσης, οι ΗΠΑ, όσο πλησιάζει το ραντεβού, χαμηλώνουν τις προσδοκίες για το αποτέλεσμά της.
Συμφωνούν σε περαιτέρω συνεργασία
Το ρωσικό πρακτορείο TASS μεταδίδει ότι οι ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους σε περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ευχαρίστησε ξανά τον Κιμ Γιονγκ-Ουν για τη συνδρομή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην επιχείρηση για την απελευθέρωση περιοχών της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ. Τις περιοχές αυτές είχαν καταλάβει ουκρανικές δυνάμεις σε μια αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεση τον Αύγουστο του 2024.
