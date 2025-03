Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν πρόκειται να επισκεφθεί εντός του έτους τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζεται να πάει στην Ινδία.

Ο ίδιος είπε ότι παράλληλα προετοιμάζεται επίσκεψη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στην Πιονγκγιάνγκ.

