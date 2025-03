Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται στη Μόσχα για να μιλήσει «για την ειρήνη και την ενεργειακή ασφάλεια», μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε μερική εκεχειρία στον πόλεμο.

Ο εθνικιστής Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που διατήρησαν στενές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δεν παύει να ζητεί κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο και εδώ και τρία χρόνια αρνείται να προσφέρει την παραμικρή στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο.

«Οι σημερινές συζητήσεις στη Μόσχα επικεντρώνονται στην ειρήνη, την ενεργειακή ασφάλεια και την ενισχυμένη οικονομική συνεργασία», επεσήμανε στο Facebook ο Σιγιάρτο, ο οποίος επισκέπτεται τακτικά τη Ρωσία.

Το πρωί ο Ούγγρος υπουργός συνομίλησε με τον αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης αρμόδιο για την Ενέργεια Αλεξάντρ Νόβακ και τάχθηκε υπέρ «της συνέχισης της ενεργειακής συνεργασίας με τη Ρωσία», βασικό προμηθευτή φυσικού αερίου και πετρελαίου της Ουγγαρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης.

«Η Ουγγαρία εκτιμά τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας – τις σταθερές παραδόσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που εγγυώνται την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας», δήλωσε ο Σιγιάρτο στη διάρκεια της συνάντησης αυτής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

