Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε για ακόμα μια φορά την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος για πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά την σαφή πρόβλεψη του συντάγματος για 2 θητείες.

Ο αμερικανός ηγέτης εξέφρασε τη Δευτέρα την άποψή του σε ερώτηση για τους πιθανότερους διεκδικητές της προεδρίας εκ μέρους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα, ονομάζοντας τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ως τους επικρατέστερους υποψηφίους για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 2028.

Ο Στιβ Μπάνον, πρώην βοηθός του προέδρου των ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο Τραμπ θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο για τρίτη θητεία το 2028. «Θα πάρει τρίτη θητεία… οι άνθρωποι πρέπει να το αποδεχτούν», είπε, προτείνοντας ένα σχέδιο για την παράκαμψη του 22ου τροποποιητικού άρθρου του Συντάγματος.

Ερωτώμενος από δημοσιογράφους στο Air Force One καθ’ οδόν προς την Ιαπωνία για τα σχόλια Μπάνον, ο Τραμπ είπε ότι «Θα ήθελα πολύ να το κάνω, έχω τα καλύτερα ποσοστά που έχουν καταγραφεί ποτέ».

Δεν θέλει την αντιπροεδρία ο Τραμπ!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε την ιδέα να θέσει υποψηφιότητα για την αντιπροεδρία το 2028, χαρακτηρίζοντας την ιδέα «υπερβολικά χαριτωμένη» κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με δημοσιογράφους στο Air Force One. Όταν ρωτήθηκε αν θα το σκεφτόταν, ο Τραμπ απάντησε: «Αυτό θα επιτρεπόταν να το κάνω, αλλά δεν θα το έκανα. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά χαριτωμένο».

Αφού εξήρε τους πιθανούς Ρεπουμπλικάνους διαδόχους του Βανς και Ρούμπιο, ο Τραμπ έστρεψε την προσοχή του στους Δημοκρατικούς, χλευάζοντας την Αλεξάνδρια Οκάσιο Κορτέζ και την Τζασμίν Κρόκετ ως προσωπικότητες… «χαμηλού IQ» που «δεν θα μπορούσαν να πλησιάσουν» τα αποτελέσματα των γνωστικών τεστ κατά την διάρκεια των προεδρικών τεστ υγείας.

Ο Τραμπ, πρόσθεσε ότι «δεν έχει σκεφτεί πραγματικά» να ξανακατέβει υποψήφιος. «Έχουμε μερικούς πολύ καλούς ανθρώπους», είπε. «Έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους — δεν χρειάζεται να το αναλύσω αυτό. Ένας από αυτούς στέκεται ακριβώς εδώ», ανέφερε για τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς.

«Προφανώς ο Τζέι Ντι είναι εξαιρετικός. Ο αντιπρόεδρος είναι εξαιρετικός», είπε ο Τραμπ στο καθιερωμένο μοτίβο επανάληψης των λεγομένων του. «Δεν είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα έθετε υποψηφιότητα εναντίον αυτών των δύο».