Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ (pic)

Τίτλοι τέλους στην ποδοσφαιρική καριέρα του Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ, ο οποίος «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 35 ετών.

Στα 16 χρόνια επαγγελματικής καριέρας, ο Πολωνός μέσος αγωνίστηκε σε Παρί Σεν Ζερμέν, Σεβίλλη, Λοκομοτίβ Μόσχας, Γουέστ Μπρομ, Ναντ, Μπορντό, Ρεμς, Κράσνονταρ, Αλ Σαμπάμπ και Ανόρθωση, ενώ τη σεζόν 2021/22 πέρασε από τη χώρα μας, φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ. Με την Ένωση είχε εννέα συμμετοχές με απολογισμό δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ. Παράλληλα, είχε και 100 συμμετοχές με την εθνική Πολωνίας.

Ο Κριχόβιακ θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στο ποδόσφαιρο, με ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω των social media.

Δείτε την ανάρτηση του Κριχόβιακ:

«Ήρθε η ώρα για νέες προκλήσεις. Το ποδόσφαιρο με διαμόρφωσε όχι μόνο ως παίκτη, αλλά κυρίως ως άνθρωπο.

Είμαι ένας ικανοποιημένος ποδοσφαιριστής. Δεν μετανιώνω για τίποτα και δεν θα άλλαζα τίποτα. Αποδέχομαι την καριέρα μου όπως ήταν: με στιγμές γεμάτες χαρά και επιτυχίες, αλλά και με τις πιο δύσκολες στιγμές, που μου έμαθαν πολλά.

Ευχαριστώ από καρδιάς τους οπαδούς που ήταν μαζί μου στα καλά και στα κακά, όλους τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους είχα την τιμή να μοιραστώ το γήπεδο, καθώς και κάθε άτομο που με υποστήριξε σε αυτό το ταξίδι.

Ευχαριστώ την οικογένειά μου και την αγαπημένη μου σύζυγο — χωρίς εσάς, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε νόημα. Αξίζει να παίζεις ποδόσφαιρο…»