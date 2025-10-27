Η ανάρτηση του Τσικίνιο με τον Ζοάο Μάριο: «Αντίπαλοι στο γήπεδο, φίλοι έξω από αυτό» (pics)

Ολυμπιακός και ΑΕΚ αναμετρήθηκαν στο ντέρμπι του Φαλήρου, με τους Πειραιώτες να επικρατούν 2-0 και δύο πρώην συμπαίκτες να συναντιούνται ξανά μετά από χρόνια. Ο λόγος για τους Τσικίνιο και Ζοάο Μάριο.

Οι δύο Πορτογάλοι συνυπήρξαν στη Μπενφίκα από το 2022 μέχρι το 2024 και αγωνίστηκαν μαζί σε 37 παιχνίδια των «αετών της Λισαβόνας».

Τσικίνιο και Ζοάο Μάριο συναντήθηκαν και πάλι στο Φάληρο, αντάλλαξαν φανέλες, ενώ ο πρώτος έκανε και μία συγκινητική ανάρτηση το πρωί της Δευτέρας.

Το στόρι του Τσικίνιο με τον Ζοάο Μάριο

«Αντιπαλότητα μέσα στο γήπεδο, υπεράσπιση των εμβλημάτων μας! Φιλία και σεβασμός έξω από αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσικίνιο.