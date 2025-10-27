Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…

Αν κάποιος δεν ήξερε ποιος βρίσκεται απέναντι στον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής και έβλεπε το ματς, δύσκολα θα πίστευε πως αυτό που είδε ήταν ένα από τα κλασικά ντέρμπι της χώρας μας. Στο χορτάρι βλέπετε δεν υπήρξε ντέρμπι. Από την μια ο Ολυμπιακός σε μια βραδιά, τόσο όσο, χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρει ιδιαίτερα, από την άλλη μια ΑΕΚ με λογική κομπάρσου σε ένα γήπεδο και απέναντι από μια ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα, ειδικά την χρονιά που μας πέρασε.

Από την μια ο Ολυμπιακός με δύο επιθετικούς και με πρέσινγκ στον… Στρακόσα με πέντε και έξι παίκτες ψηλά και από την άλλη η ΑΕΚ φοβισμένη από την σέντρα να μένει στο μισό γήπεδο και να περιμένει κλεισμένη στο «καβούκι» της τις επιθέσεις του Ολυμπιακού πιστεύοντας πως κάπως έτσι θα μπορέσει να κυλήσει όλο το ματς ή έστω ένα μεγάλο μέρος του για να καταφέρει να «τσιμπήσει» έναν βαθμό.

Μια εικόνα που από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό επιβεβαίωσε απλά αυτό που ξέραμε και αυτό που αναρωτιόταν ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του πριν το ματς. Να δούμε ποια ομάδα είναι καλύτερη είπε ο Σέρβος τεχνικός και το είδε εμφατικά, φαντάζομαι πως είδε και το 50-50 για το οποίο είχε αγωνία αν θα υπάρξει. Εύκολο ήταν το ματς και για τον Στίλερ που έδωσε το πέναλτι που θα έδινε και ο Νίκολιτς με το οποίο ο Ολυμπιακός άνοιξε τον δρόμο για μια απαραίτητη νίκη σε πρώτο ντέρμπι στο Καραϊσκάκη που ήταν στα καλύτερα του για άλλη μια φορά.

Δύο ομάδες, η μέρα με την νύχτα με τεράστια διαφορά σε όλα τα επίπεδα και όλες τις γραμμές με τον Ολυμπιακό να πετυχαίνει μια από τις πιο άνετες νίκες στο πρωτάθλημα με τα δύο «κανόνια» του, Ελ Καμπί και Ταρέμι να βρίσκουν δίχτυα, τον Κοστίνια να κάνει ματσάρα και συνολικά τους περισσότερους που εμπιστεύτηκε ο Μεντιλίμπαρ να κάνουν καλό παιχνίδι.

Σε ένα βράδυ όπου είδαμε ξανά τον Ολυμπιακό να παίζει με δύο επιθετικούς από την αρχή, πρώτη φορά την φετινή σεζόν και που το πιθανότερο είναι να το βλέπουμε όλο και πιο συχνά με τον Τσικίνιο να έχει τον διπλό ρόλο να έρχεται από τα άκρα, όπως έπαιξε στο διάστημα που μπήκε αλλαγή και συνυπήρξε με τον Ταρέμι. Με το τελικό 2-0 να μοιάζει μικρό για όσα έγιναν στο γήπεδο και για την διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων.

Ο Ολυμπιακός που στα τρία ντέρμπι που έδωσε στον πρώτο γύρο πήρε το μίνιμουμ πληρώνοντας από τη μια ένα λάθος διαιτητή αλλά και δικό του στο 1-0 στην Λεωφόρο παίρνοντας τον βαθμό με το γκολ του Ελ Καμπί στο φινάλε, και ένα γλίστρημα που έφερε την ανατροπή σε ένα κακό δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα στην ήττα με 2-1. Το σημαντικό βεβαίως για τους ερυθρόλευκους είναι πως παρότι υπάρχει το Τσάμπιονς Λιγκ που απαιτεί τεράστια ενέργεια σωματικά και ψυχικά μετά από 8 αγωνιστικές είναι μια ανάσα από την κορυφή (-1 από τον ΠΑΟΚ) και έχει ξεφύγει τρεις βαθμούς από την ΑΕΚ και εφτά από τον Παναθηναϊκό που έχει όμως ένα ματς λιγότερο.