Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Τρομάζουμε τον σκύλο μας γιατί είναι αστείος – Οι επιπτώσεις στη σχέση μας
Pet Stories 27 Οκτωβρίου 2025

Τρομάζουμε τον σκύλο μας γιατί είναι αστείος – Οι επιπτώσεις στη σχέση μας

Τα «παιχνιδάκια» με τον σκύλο μας, που του προκαλούν αιφνίδιο φόβο, δεν είναι πλάκα. Πώς αισθάνεται.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
A
A
Δεν είναι λίγα τα βιντεάκια που βλέπουμε στα social media κηδεμόνες να τρομάζουν τον σκύλο τους και να ξεκαρδίζονται στα γέλια με τις αντιδράσεις του.
Ίσως να το έχουμε κάνει και εμείς, καθώς δεν γνωρίζουμε ότι η πράξη μας αυτή, μπορεί να αφήσει ανεξίτηλα ίχνη στην ψυχούλα του.

«Για πολλούς κατοικίδιο – γονείς, το να προκαλούν μια ξαφνιασμένη αντίδραση στον σκύλο τους είναι πηγή γέλιου. Ένα ακίνδυνο αστείο, που θα μοιραστεί με φίλους ή θα αναρτήσει βιντεάκι στο Διαδίκτυο. Αυτό που φαίνεται σε εμάς μια αστεία φάρσα, είναι μια τραυματική και καταστροφική εμπειρία για τον σκύλο μας», τονίζει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Για έναν σκύλο, εξηγεί, ένας ξαφνικός, δυνατός θόρυβος ή μια απροσδόκητη εμφάνιση δεν είναι αστείο, αλλά απειλή για την ασφάλειά του. Αυτή η φαινομενικά αθώα πράξη, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές και μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες για την ψυχική ευεξία ενός σκύλου, αλλά και για τον δεσμό, που μοιραζόμαστε μαζί του.

Το «θεμέλιο» μιας υγιούς σχέσης μεταξύ ανθρώπου και σκύλου είναι η εμπιστοσύνη

Ο σεβασμός «χτίζει» τη σχέση με τον σκύλο μας ενώ ο φόβος την καταστρέφει

Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι αυτό το αστειάκι πρέπει να το σταματήσουμε γιατί, σύμφωνα με την κα Μοσχολιού, ο σκύλος, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στα εξής:

Παύει να μας εμπιστεύεται

Το «θεμέλιο» μιας υγιούς σχέσης μεταξύ ανθρώπου και σκύλου είναι η εμπιστοσύνη. Ο σκύλος μας βασίζεται σε εμάς για τη σταθερότητα και την ασφάλεια του. Όταν εμείς τον τρομάζουμε σκόπιμα, και επανειλημμένα, προδίδουμε την εμπιστοσύνη του, του μαθαίνουμε ότι ο κόσμος του είναι απρόβλεπτος και ότι εμείς -ο προστάτης του- είμαστε πηγή άγχους.

Νοιώθει φόβο και εκδηλώνει αμυντική επιθετικότητα

Όταν ένας σκύλος φοβάται, και νιώθει ότι απειλείται, θα προσπαθήσει να διαφύγει. Εάν νιώσει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει, από μια τρομακτική κατάσταση, θα αναγκαστεί να αμυνθεί γρυλίζοντας, φωνάζοντας ή δαγκώνοντας.

Η αμυντική επιθετικότητα, τονίζει η κα Μοσχολιού, μπορεί να γίνει μια μαθημένη συμπεριφορά με αποτέλεσμα ο σκύλος μας να γίνεται αντιδραστικός σε ξαφνικές απειλές. Κι έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος να δαγκώσει εμάς ή κάποιον άλλο.

Έχει αυξημένο στρες

Αν εκτίθεται ο σκύλος μας συνέχεια στον φόβο, μπορεί να οδηγηθεί σε χρόνιο άγχος και να βρίσκεται σε συνεχής εγρήγορση για την επόμενη αντιληπτή απειλή. Αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή ποιότητα ζωής και σε άλλα θέματα συμπεριφοράς.

Του δημιουργείται σύγχυση

Τα σκυλιά μαθαίνουν καλύτερα με θετική ενίσχυση, σαφής επικοινωνία και συνέπεια. Με το να τρομάζουμε τον σκύλο μας του δημιουργούμε σύγχυση, καθώς στέλνουμε ανάμεικτα μηνύματα. Έτσι δυσκολεύουμε τον σκύλο μας να μάθει και να ακολουθήσει «εντολές».
Ένας φοβισμένος ή αγχωμένος σκύλος δεν είναι σε ψυχική κατάσταση, έτσι, ώστε να επικεντρωθεί στην εκπαίδευση και μπορεί να χάσει το κίνητρό του.

Δεν τρομάζουμε τον σκύλο, βρίσκουμε θετικές εναλλακτικές

Αντί να τρομάζουμε τον σκύλο, «χτίζουμε» τον δεσμό μας μέσω θετικών δραστηριοτήτων εμπιστοσύνης, προτείνει η κα Μοσχολιού, όπως:

• Συμμετέχουμε σε δομημένες συνεδρίες παιχνιδιού.

• Χρησιμοποιούμε παζλ και τον απασχολούμε με δραστηριότητες που εμπλουτίζουν το μυαλό του σκύλου μας.

• Μαθαίνουμε στον σκύλο μας νέα κόλπα με λιχουδιές και έπαινο.

• Ήρεμες στιγμές μαζί του, όπως μια αγκαλιά στον καναπέ, ενισχύει τη σύνδεση.

Τέλος, η κα Μοσχολιού, επισημαίνει: «Ο σεβασμός «χτίζει» τη σχέση με το κατοικίδιό μας ενώ ο φόβος την καταστρέφει. Γι’ αυτό προτιμάμε και επενδύουμε σε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πιστό μας φίλο».

H εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού

● Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία
Κόσμος 27.10.25

Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία

Συνεχίζεται σταθερά η κρίση του νερού στην Ευρώπη, με την κλιματική αλλαγή να μην συμβάλλει υπέρ της επίλυσης του προβλήματος, αλλά εντείνοντας τις ανησυχίες των ειδικών και των πολιτών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα
28η Οκτωβρίου 27.10.25

Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στην Ημερήσια Διαταγή του, μιλά για τους ήρωες «που έδρασαν στην αφάνεια, χωρίς υπερφίαλη προβολή, χωρίς να προσμένουν δημαγωγικά την αναγνώριση και το χειροκρότημα»

Σύνταξη
«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)

Έντονο διάλογο είχε ο Βινίσιους με τον προπονητή του, με την απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο να τον βγάλει στο 73ο λεπτό αποχωρώντας απευθείας για τα αποδυτήρια.

Σύνταξη
Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 27.10.25

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»
Μπάσκετ 27.10.25

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»

Mετά την ήττα στο Κλίβελαντ, o Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στη νοοτροπία που πρέπει να έχουν οι Μπακς και την ανάγκη για άμεση αντίδραση κόντρα στους Νικς

Σύνταξη
Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της
«Είσαι υπερεκτιμημένη;» 27.10.25

Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της

Η γνωστή ηθοποιός Μέγκαν Φοξ μίλησε για την ξαφνική επιτυχία της στα μέσα των zeros και το πόσο δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη διασημότητα και τα media.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του

Οι διαιτητές αποφάσισαν οριστική διακοπή του αγώνα για την ΕΠΣ Αχαϊας, καθώς οι συμπλοκές στην εξέδρα προκάλεσαν τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύνταξη
Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Τουρκία 27.10.25

Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς»

Σύνταξη
Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…

Ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε όλους τους τομείς από την ΑΕΚ και το 2-0 στο Φάληρο έμοιαζε λίγο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Missile Defense Agency 27.10.25

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Σύνταξη
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Τεχνολογία 27.10.25

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
