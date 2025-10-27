Δεν είναι λίγα τα βιντεάκια που βλέπουμε στα social media κηδεμόνες να τρομάζουν τον σκύλο τους και να ξεκαρδίζονται στα γέλια με τις αντιδράσεις του.

Ίσως να το έχουμε κάνει και εμείς, καθώς δεν γνωρίζουμε ότι η πράξη μας αυτή, μπορεί να αφήσει ανεξίτηλα ίχνη στην ψυχούλα του.

«Για πολλούς κατοικίδιο – γονείς, το να προκαλούν μια ξαφνιασμένη αντίδραση στον σκύλο τους είναι πηγή γέλιου. Ένα ακίνδυνο αστείο, που θα μοιραστεί με φίλους ή θα αναρτήσει βιντεάκι στο Διαδίκτυο. Αυτό που φαίνεται σε εμάς μια αστεία φάρσα, είναι μια τραυματική και καταστροφική εμπειρία για τον σκύλο μας», τονίζει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Για έναν σκύλο, εξηγεί, ένας ξαφνικός, δυνατός θόρυβος ή μια απροσδόκητη εμφάνιση δεν είναι αστείο, αλλά απειλή για την ασφάλειά του. Αυτή η φαινομενικά αθώα πράξη, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές και μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες για την ψυχική ευεξία ενός σκύλου, αλλά και για τον δεσμό, που μοιραζόμαστε μαζί του.

Το «θεμέλιο» μιας υγιούς σχέσης μεταξύ ανθρώπου και σκύλου είναι η εμπιστοσύνη

Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι αυτό το αστειάκι πρέπει να το σταματήσουμε γιατί, σύμφωνα με την κα Μοσχολιού, ο σκύλος, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στα εξής:

Παύει να μας εμπιστεύεται

Το «θεμέλιο» μιας υγιούς σχέσης μεταξύ ανθρώπου και σκύλου είναι η εμπιστοσύνη. Ο σκύλος μας βασίζεται σε εμάς για τη σταθερότητα και την ασφάλεια του. Όταν εμείς τον τρομάζουμε σκόπιμα, και επανειλημμένα, προδίδουμε την εμπιστοσύνη του, του μαθαίνουμε ότι ο κόσμος του είναι απρόβλεπτος και ότι εμείς -ο προστάτης του- είμαστε πηγή άγχους.

Νοιώθει φόβο και εκδηλώνει αμυντική επιθετικότητα

Όταν ένας σκύλος φοβάται, και νιώθει ότι απειλείται, θα προσπαθήσει να διαφύγει. Εάν νιώσει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει, από μια τρομακτική κατάσταση, θα αναγκαστεί να αμυνθεί γρυλίζοντας, φωνάζοντας ή δαγκώνοντας.

Η αμυντική επιθετικότητα, τονίζει η κα Μοσχολιού, μπορεί να γίνει μια μαθημένη συμπεριφορά με αποτέλεσμα ο σκύλος μας να γίνεται αντιδραστικός σε ξαφνικές απειλές. Κι έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος να δαγκώσει εμάς ή κάποιον άλλο.

Έχει αυξημένο στρες

Αν εκτίθεται ο σκύλος μας συνέχεια στον φόβο, μπορεί να οδηγηθεί σε χρόνιο άγχος και να βρίσκεται σε συνεχής εγρήγορση για την επόμενη αντιληπτή απειλή. Αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή ποιότητα ζωής και σε άλλα θέματα συμπεριφοράς.

Του δημιουργείται σύγχυση

Τα σκυλιά μαθαίνουν καλύτερα με θετική ενίσχυση, σαφής επικοινωνία και συνέπεια. Με το να τρομάζουμε τον σκύλο μας του δημιουργούμε σύγχυση, καθώς στέλνουμε ανάμεικτα μηνύματα. Έτσι δυσκολεύουμε τον σκύλο μας να μάθει και να ακολουθήσει «εντολές».

Ένας φοβισμένος ή αγχωμένος σκύλος δεν είναι σε ψυχική κατάσταση, έτσι, ώστε να επικεντρωθεί στην εκπαίδευση και μπορεί να χάσει το κίνητρό του.

Δεν τρομάζουμε τον σκύλο, βρίσκουμε θετικές εναλλακτικές

Αντί να τρομάζουμε τον σκύλο, «χτίζουμε» τον δεσμό μας μέσω θετικών δραστηριοτήτων εμπιστοσύνης, προτείνει η κα Μοσχολιού, όπως:

• Συμμετέχουμε σε δομημένες συνεδρίες παιχνιδιού.

• Χρησιμοποιούμε παζλ και τον απασχολούμε με δραστηριότητες που εμπλουτίζουν το μυαλό του σκύλου μας.

• Μαθαίνουμε στον σκύλο μας νέα κόλπα με λιχουδιές και έπαινο.

• Ήρεμες στιγμές μαζί του, όπως μια αγκαλιά στον καναπέ, ενισχύει τη σύνδεση.

Τέλος, η κα Μοσχολιού, επισημαίνει: «Ο σεβασμός «χτίζει» τη σχέση με το κατοικίδιό μας ενώ ο φόβος την καταστρέφει. Γι’ αυτό προτιμάμε και επενδύουμε σε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πιστό μας φίλο».

● Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.