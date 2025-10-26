newspaper
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Μέση Ανατολή: 5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ
Κόσμος 26 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Μέση Ανατολή: 5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ

Από τη στρατηγική σύμπλευση στον Ψυχρό Πόλεμο, μέχρι τις εκατέρωθεν κατηγορίες για «κρατική τρομοκρατία», οι δύο χώρες κινούνται σε ένα διαρκές εκκρεμές ανάμεσα στη σύγκρουση και τη συνύπαρξη

Κατερίνα Τζαβάρα
Οι νέες βολές που εξαπέλυσε χθες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραήλ επιβεβαίωσαν ότι η σχέση ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ αποτελεί ένα από τα πιο περίπλοκα διπλωματικά παζλ στη Μέση Ανατολή.

Άγκυρα και Τελ Αβίβ επιχειρούν να συνυπάρξουν σε περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητες, αντιφατικές συμμαχίες και εύθραυστες ισορροπίες

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, συγκεκριμένα, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι, σε αντίθεση με τη Χαμάς, δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα για την εκεχειρία, κάλεσε τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα να του ασκήσουν πιέσεις, ενώ επέμεινε πως είναι ανοιχτή η συμμετοχή τουρκικών στρατευμάτων στη διεθνή δύναμη που (κάποια στιγμή) θα αναπτυχθεί στη Γάζα, παρά το βέτο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η ουσία είναι πως η σχέση ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από τη συνεργασία των δεκαετιών του ’90 και τη στρατηγική σύμπλευση στον Ψυχρό Πόλεμο μέχρι τη ρήξη του «Mavi Marmara» και τις εκατέρωθεν κατηγορίες για «κρατική τρομοκρατία», οι δύο χώρες κινούνται σε ένα διαρκές εκκρεμές ανάμεσα στη σύγκρουση και τη συνύπαρξη.

Σήμερα, το εκκρεμές αυτό ταλαντεύεται ξανά: υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, Άγκυρα και Τελ Αβίβ επιχειρούν να συνυπάρξουν μέσα σε ένα περιφερειακό περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητες, αντιφατικές συμμαχίες και εύθραυστες ισορροπίες. Πίσω από τις ανακοινώσεις περί «συνεργασίας» κρύβεται ένα σύστημα συμφερόντων, ανταγωνισμών και γεωπολιτικής καχυποψίας. Σε αυτή τη λογική προσδιορίζονται κάποιοι «μύθοι» και οι λιγότερο προφανείς αλήθειες τους.

Οι μύθοι και οι αλήθειες

1. Μύθος: Τουρκία και Ισραήλ έχουν ιστορικά εχθρικές σχέσεις.

Αλήθεια: Οι δύο χώρες διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 1949. Αυτό καθιστά την Τουρκία το μουσουλμανικό κράτος με τη μακροβιότερη συνεχή σχέση με το Ισραήλ.

Η συνεργασία τους σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και οι υπηρεσίες πληροφοριών υπήρξε διαχρονική, ακόμη και όταν οι πολιτικές σχέσεις πάγωναν. Η μεταξύ τους ένταση, που πολλές φορές περιγράφεται ως «σύγκρουση», προορίζεται σύμφωνα με αναλυτές για εσωτερική κατανάλωση και αφορά περισσότερο διαχείριση ισορροπιών παρά απόλυτη ρήξη. «Το Ισραήλ και η Τουρκία είναι δύο περιφερειακοί παράγοντες υπερβολικά σημαντικοί για να αντέξουν μια πλήρη ρήξη στις σχέσεις τους» ανέφερε στην «Jerusalem Post» ο Μάικλ Χαράρι, πρώην πρεσβευτής του Ισραήλ στην Κύπρο και ερευνητής πολιτικής στο Ισραηλινό Ινστιτούτο Περιφερειακής Εξωτερικής Πολιτικής.

2. Μύθος: Το ενδιαφέρον της Τουρκίας για τη Γάζα έχει μόνο ανθρωπιστικά κίνητρα και βρίσκεται πίσω από τις καταγγελίες της πολιτικής Νετανιάχου.

Αλήθεια: Η Αγκυρα αξιοποιεί ένα εργαλείο πολιτικής και στρατηγικής ηγεμονίας με το βλέμμα σε ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βλέπει το παλαιστινιακό ζήτημα ως μοχλό νομιμοποίησης στο εσωτερικό και ως πλατφόρμα περιφερειακής προβολής ισχύος. Το ενδιαφέρον της Αγκυρας για συμμετοχή στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα εκτιμάται ως μια προσπάθεια να αναδειχθεί σε αναντικατάστατο διαμεσολαβητή στον μουσουλμανικό κόσμο και να είναι παρούσα στη διαδικασία που θα ορίσει το μεταπολεμικό τοπίο στη Μέση Ανατολή. Επίσης οι ισραηλινές κλιμακώσεις στο Ιράν, στη Συρία και στο Κατάρ συνιστούν άμεση πρόκληση προς την τουρκική περιφερειακή στάση. Από την άλλη πλευρά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν είναι ακριβώς έτοιμος να συγκατατεθεί σε μια τουρκική συμμετοχή στη διεθνή δύναμη όταν αυτή αναπτυχθεί στη Λωρίδα.

3. Μύθος: Η Ουάσιγκτον φέρνει κοντά Ισραήλ και Τουρκία.

Αλήθεια: Η αμερικανική μεσολάβηση παράγει συνεργασία από ανάγκη, όχι από εμπιστοσύνη και αμοιβαία βούληση Τουρκίας – Ισραήλ.

Η Ουάσιγκτον επιθυμεί μια τουρκική εμπλοκή που θα περιορίσει την ιρανική επιρροή και θα σταθεροποιήσει τη Γάζα ενώ το Ισραήλ βλέπει στην Τουρκία έναν απρόβλεπτο εταίρο που προστατεύει τη Χαμάς. Ταυτόχρονα το Τελ Αβίβ δεν έχει την πολυτέλεια να απορρίψει έναν σύμμαχο των ΗΠΑ που ασκεί επιρροή στην παλαιστινιακή οργάνωση. Το αποτέλεσμα είναι το Ισραήλ να θέλει να περιορίσει τον τουρκικό ρόλο στην ανοικοδόμηση και γενικότερα στην «επόμενη μέρα», ενώ η Τουρκία επιδιώκει να εδραιωθεί ως εγγυήτρια δύναμη.

4. Μύθος: Η Τουρκία αντιπαλεύει το Ιράν και θα καλοδεχόταν μια ισραηλινή κλιμάκωση

Αλήθεια: Αν και συγκρούονται στη Συρία, Αγκυρα και Τεχεράνη διατηρούν λειτουργική ισορροπία.

Η Τουρκία θεωρεί το Ιράν απαραίτητο αντίβαρο στην ισραηλινή και αμερικανική ισχύ ενώ η πλήρης αποδυνάμωσή του θα αποσταθεροποιούσε ολόκληρη την περιοχή και θα προκαλούσε χάος. Ετσι, ενώ καταδικάζει ρητορικά την ιρανική πολιτική, στην πράξη απορρίπτει κάθε ισραηλινή ή αμερικανική στρατιωτική κλιμάκωση εναντίον της Τεχεράνης ώστε να μην παραβιαστούν οι κόκκινες γραμμές που διατηρούν τη Μέση Ανατολή σε ισορροπία. Οπως επισημαίνει αναλυτής στο arabcenterdc.org, η Αγκυρα προτιμά έναν προβλέψιμο αντίπαλο από έναν καταρρέοντα γείτονα.

5. Μύθος: Ως δύναμη σταθερότητας στη Συρία, η Τουρκία δεν αντιμετωπίζεται ως «απειλή» από το Ισραήλ.

Αλήθεια: Η τουρκική παρουσία λειτουργεί περισσότερο ως εργαλείο ελέγχου παρά σταθεροποίησης.

Η στρατιωτική επιρροή της Άγκυρας, οι τοπικές πολιτοφυλακές και η πολιτική «ζώνης ασφαλείας» συντηρούν μια κατάσταση μόνιμης εξάρτησης κι ένα κλίμα ελεγχόμενης αστάθειας. Για το Ισραήλ, αυτή η πολιτική συνιστά έμμεση απειλή, καθώς η Τουρκία ενισχύει τη συριακή κυβέρνηση και αντιδρά σε κάθε ισραηλινό πλήγμα κατά ιρανικών θέσεων στη Συρία. Επίσης η Αγκυρα επιδιώκει ενεργό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Συρίας – όχι πρωτίστως μέσω οικονομικής χρηματοδότησης, αλλά μέσω τεχνογνωσίας και του τουρκικού κατασκευαστικού τομέα.

6. Μύθος: Η νέα φάση οδηγεί σε εξομάλυνση σχέσεων.

Αλήθεια: Πρόκειται για βελτίωση σχέσεων που βασίζονται σε αμοιβαία οφέλη και όχι στην εμπιστοσύνη.

Η συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας είναι στην ουσία λειτουργική και βασίζεται στην αλληλεξάρτηση και όχι στην εμπιστοσύνη. Η Τουρκία θέλει πολιτική επιρροή στη Γάζα και ρόλο «προστάτιδας» των μουσουλμάνων, ενώ το Ισραήλ θέλει να διασφαλίσει ότι αυτή η επιρροή δεν θα υπονομεύσει την ασφάλειά του. Και οι δύο πλευρές γνωρίζουν ότι η πλήρης ρήξη θα είναι καταστροφική αλλά και η πλήρης συμφιλίωση δεν είναι πιθανή όσο παραμένουν ανοιχτές πληγές. Ορισμένοι υπογραμμίζουν ότι η Τουρκία και το Ισραήλ μοιάζουν σήμερα με δύο παίκτες που αναγκάζονται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, γνωρίζοντας πως η αποχώρηση του ενός θα σημάνει αστάθεια για όλους. Οπως εύστοχα είχε σημειώσει ο Ρόμπερτ Μάλεϊ, αμερικανός διπλωμάτης και αναλυτής, «στη Μέση Ανατολή, η συνεργασία είναι συχνά απλώς η προσωρινή μορφή της αντιπαράθεσης».

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

Δημόσιο χρέος: Γιατί δεν αρκεί η μείωσή του – Το στοίχημα της ανάπτυξης

World
ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

ΕΚΤ- Fed: Πορείες αποκλίνουσες σε αχαρτογράφητα νερά

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε
Εκρηκτικό σκηνικό 26.10.25

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε

Η κυβέρνηση Τραμπ θολώνει επικίνδυνα τα «νερά» μεταξύ στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών μέσω Καραϊβικής και Ειρηνικού και των σχεδίων καθεστωτικών αλλαγών στη Λατινική Αμερική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη
Μαλαισία 26.10.25

Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη η οποία κλείστηκε - κατά τα λεγόμενα του αμερικανού προέδρου - με δική του μεσολάβηση

Σύνταξη
Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων
«Παγίδα θανάτου» 26.10.25

Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει την δράση του, παρά τις 1.000 καταγεγραμμένες δολοφονίες άοπλων πολιτών γύρω από τις εγκαταστάσεις του

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ
Νέα επίθεση 26.10.25

Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με έναν επιβεβαιωμένα νεκρό και έναν τραυματία. Ο Λίβανος αναφέρει πως η κατάπαυση του πυρός έχει παραβιαστεί 5.000 φορές.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες
Κόσμος 26.10.25

Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες

Ο πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητας του Λεοπόλντο Λόπεζ, με την κατηγορία πως καλεί τις ΗΠΑ να χτυπήσουν την χώρα του.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα
Αμερικανός στρατιωτικός 25.10.25

Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Ένας πρώην σύμβουλος της πρώτης κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τον καλεί να απομακρύνει τους κόλακες και να εμπιστευτεί επαγγελματίες στρατιωτικούς για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Θα τους σκοτώσουμε» λέει ο Τραμπ για τους «εμπόρους ναρκωτικών» [βίντεο]
Ουκρανικό 25.10.25 Upd: 23:00

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου με τον Πούτιν» λέει ο Τραμπ - Για ποιους είπε «θα τους σκοτώσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε πως δεν χρειάζεται κάποια άδεια ή «χαρτιά» για να είναι επίσημο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα
Μάρκο Ρούμπιο 25.10.25

Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

Οι ΗΠΑ και συμμαχικές τους χώρες συντάσσουν ψήφισμα στον ΟΗΕ που να επιτρέπει την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Γάζα. Ανεπιθύμητη η UNRWA για τις ΗΠΑ, νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εικόνα)
Φωτογραφία 25.10.25

Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο τρόπος που έγινε η ληστεία στο Λούβρο, η κριτική για τα μέτρα ασφαλείας, οι αποκαλύψεις ότι τα κοσμήματα δεν ήταν ασφαλισμένα και λίγο η φαντασία, έκαναν το διαδίκτυο να ξυπνήσει.

Σύνταξη
Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%
Επταετής θητεία 25.10.25

Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%

Η ανεξάρτητη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία με πολύ μεγάλη διαφορά από την κύρια αντίπαλό της. Η Χέδερ Χάμφεϊς ήδη και ο πρωθυπουργός την συνεχάρησαν.

Σύνταξη
Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»
Αναταραχή 26.10.25

Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»

Ο πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται ότι ζει δωρεάν σε πολυτελή έπαυλη, φουντώνοντας τη δημόσια οργή και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το «σάπιο» και αδιαφανές σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας

Σύνταξη
Το τέλος της εποχής των δεινοσαύρων: Τι θα είχε συμβεί αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.10.25

Θα είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;

Μια απομακρυσμένη τοποθεσία στο Νέο Μεξικό προσφέρει μοναδικά στοιχεία για τη ζωή των δεινοσαύρων λίγο πριν από τη μαζική τους εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΟΣΑ: Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα
Έκθεση ΟΟΣΑ 26.10.25

Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ χαρτογραφεί τις αρνητικές επιπτώσεις της μοναξιάς, στην υγεία, την εργασία, την οικονομική ευημερία. Παραδόξως, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άγνωστος Στρατιώτης: 4+1 κομβικές στιγμές στην πλατεία Συντάγματος
Άγνωστος Στρατιώτης 26.10.25

4+1 κομβικές στιγμές της πλατείας Συντάγματος

Οι συγκεντρώσεις που φιλοξένησε το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, από το 2011 έως το 2025, και έχουν σημαδέψει την ελληνική πολιτική ζωή και ιστορία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε
Εκρηκτικό σκηνικό 26.10.25

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε

Η κυβέρνηση Τραμπ θολώνει επικίνδυνα τα «νερά» μεταξύ στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών μέσω Καραϊβικής και Ειρηνικού και των σχεδίων καθεστωτικών αλλαγών στη Λατινική Αμερική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»
Nepo baby; 26.10.25

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: 'Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη'», θυμήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξη της στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο
Γραφήματα 26.10.25

Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Αirbnb, Booking ή Expedia) στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχει περάσει στη φάση της ωρίμανσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης
Σε εστιατόριο 26.10.25

Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης

Επίθεση από ομάδα περίπου 60 ατόμων με αυγά και άλλα αντικείμενα φέρεται να δέχθηκε Μάκης Βορίδης, ο οποίος κλείστηκε σε ένα υπόγειο μέχρι να έρθει η αστυνομία να τον απεγκλωβίσει

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη
Μαλαισία 26.10.25

Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη η οποία κλείστηκε - κατά τα λεγόμενα του αμερικανού προέδρου - με δική του μεσολάβηση

Σύνταξη
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων
«Παγίδα θανάτου» 26.10.25

Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει την δράση του, παρά τις 1.000 καταγεγραμμένες δολοφονίες άοπλων πολιτών γύρω από τις εγκαταστάσεις του

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ
Νέα επίθεση 26.10.25

Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με έναν επιβεβαιωμένα νεκρό και έναν τραυματία. Ο Λίβανος αναφέρει πως η κατάπαυση του πυρός έχει παραβιαστεί 5.000 φορές.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες
Κόσμος 26.10.25

Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες

Ο πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητας του Λεοπόλντο Λόπεζ, με την κατηγορία πως καλεί τις ΗΠΑ να χτυπήσουν την χώρα του.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
