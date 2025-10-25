Live streaming: Ολυμπιακός – ΟΦΘ
Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΘ, για την 4η αγωνιστική της Water Polo League.
- Ποια ήταν η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία
- Η Θεσσαλονίκη τίμησε τον πολιούχο της: Κατάνυξη και πλήθος πιστών στη λιτανεία για τον Άγιο Δημήτριο
- Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από ιερείς στην Ιταλία, σύμφωνα με έκθεση
- Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις για το 2026 - Οι νέες παρεμβάσεις
Η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, Στις 15:00 οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον ΟΦΘ (Ομιλος Φίλων Θαλάσσης), τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για την 4η αγωνιστική της Water Polo League, με στόχο το «τέσσερα στα τέσσερα».
Δείτε την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΘ σε live streaming:
«Να δείξουμε σοβαρό πρόσωπο»
Ζαννής Αλαφραγκής: «Θέλουμε να συνεχίσουμε το νικηφόρο σερί που έχουμε χτίσει, μέχρι τώρα στην σεζόν. Θα είναι μια καλή ευκαιρία για εμάς, επίσης, να δοκιμάσουμε μερικά πράγματα ενόψει του ευρωπαϊκού ματς της Τρίτης. Πρέπει να δείξουμε ένα σοβαρό πρόσωπο, όπως αρμόζει πάντα στον Ολυμπιακό, ώστε να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».
- Ο Λανουά προφύλαξε τους διεθνείς για να μην «καούν» ενόψει των ντέρμπι Κυπέλλου
- Ολυμπιακός – ΟΦΘ 29-4: Άνετη νίκη πριν τη μάχη με την Βάσας
- Σερένα Γουίλιαμς: Το πρότυπο της αριστείας
- LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός
- Super League 2: Κόλλησαν στο μηδέν Ηρακλής και Νίκη Βόλου στο ντέρμπι του βορρά
- Σαουδική Αραβία: Το νέο βασίλειο των Masters (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις