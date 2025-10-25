Live streaming: Ολυμπιακός – ΟΦΘ

Η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, Στις 15:00 οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον ΟΦΘ (Ομιλος Φίλων Θαλάσσης), τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για την 4η αγωνιστική της Water Polo League, με στόχο το «τέσσερα στα τέσσερα».

Δείτε την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΘ σε live streaming:

«Να δείξουμε σοβαρό πρόσωπο»

Ζαννής Αλαφραγκής: «Θέλουμε να συνεχίσουμε το νικηφόρο σερί που έχουμε χτίσει, μέχρι τώρα στην σεζόν. Θα είναι μια καλή ευκαιρία για εμάς, επίσης, να δοκιμάσουμε μερικά πράγματα ενόψει του ευρωπαϊκού ματς της Τρίτης. Πρέπει να δείξουμε ένα σοβαρό πρόσωπο, όπως αρμόζει πάντα στον Ολυμπιακό, ώστε να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».