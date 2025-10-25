Παρουσιάζεται από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ
Το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10, 12:00) παρουσιάζεται από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο Κορωπί ο Ράφα Μπενίτεθ, ως νέος προπονητής του συλλόγου.
Το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10, 12:00), η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να παρουσιάσει τον νέο προπονητή της ομάδας, Ράφα Μπενίτεθ.
Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός θα μιλήσει για πρώτη φορά στον Τύπο, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ θα παρουσιαστεί από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο. Αυτό θα συμβεί για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια, αφού τελευταίος προπονητής που ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» είχε παρουσιάσει ο ίδιος, ήταν ο Μαρίνος Ουζουνίδης.
Ξεκίνησε ήδη δουλειά ο Μπενίτεθ
Κατά τα άλλα, η Παρασκευή ήταν μια «γεμάτη» ημέρα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός πήγε το μεσημέρι στο «Γ. Καλαφάτης» μαζί με το επιτελείο του που απαρτίζεται από τους Αντόνιο Γκόμεθ Πέρεθ (βοηθός), Πάκο Μορένο (βοηθός και προπονητής φυσικής κατάστασης), Χοακίν Βαλέριο Ολιβέρα (προπονητής τερματοφυλάκων), Χεσούς Γκαρθία Βαγιέχο (αναλυτής).
Εκεί είχε την πρώτη του γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές του, ενώ πριν την έναρξη της προπόνησης έκανε την πρώτη του ομιλία, εξηγώντας τη φιλοσοφία και τον τρόπο δουλειάς που θέλει να εφαρμόσει.
