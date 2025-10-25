Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 0-2: Επιτέλους νίκη για την θεσσαλική ομάδα

Την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγυρίζει η ΑΕΛ Novibet η οποία επικράτησε του Πανσερραϊκού εκτός έδρας στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Superleague. Οι «βυσσινί» μετρούσαν τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες, φτάνοντας πλέον στους επτά πόντους, την ώρα οι Σερραίοι παραμένουν πολύ χαμηλά στη βαθμολογία έχοντας μείνει στους πέντε βαθμούς.

Η… ιστορία του αγώνα γράφτηκε στο πρώτο μέρος όπου οι φιλοξενούμενοι σκόραραν δύο φορές χτίζοντας ένα γερό προβάδισμα, ενώ οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Λύρατζη. Έτσι οι Θεσσαλοί διαχειρίστηκαν σωστά το ματς και έφτασαν στη νίκη.

Το παιχνίδι ξεκίνησε έχοντας καλό ρυθμό, ωστόσο έλειπαν οι μεγάλες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Η ΑΕΛ Novibet ήταν εκείνη που πίεζε λίγο παραπάνω και η επιμονή της ανταμείφθηκε στο 37ο λεπτό. Μετά από προσπάθεια του Ουάρντα η μπάκα στρώθηκε στον Μπαγκαλιάνη που με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ για το 1-0.

Επτά λεπτά οι «βυσσινί» διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Ουάρντα. Ο Παπαγεωργίου μια εξαιρετική σέντρα και ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός έπιασε την κεφαλιά για να κάνει το 2-0. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά για τον Πανσερραϊκό ο Λύρατζης αποβλήθηκε ύστερα από υπόδειξη του VAR στον διαιτητή. Έτσι το 2-0 ήταν το αποτέλεσμα του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος ήταν ουσιαστικά ένας… επιθετικός μονόλογος για τους Θεσσαλούς που είχαν κάποιες ευκαιρίες για να αυξήσουν το προβάδισμά τους ακόμα περισσότερο. Ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν τελεσφόρησαν και έτσι το 2-0 έμεινε μέχρι το φινάλε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

Η αποβολή του Λύρατζη πριν το ημίχρονο δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Σερραίους να κυνηγήσουν κάτι από το παιχνίδι.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Τα δύο γκολ στο φινάλε του πρώτου μέρους έδωσαν μεγάλη ώθηση στην ΑΕΛ Novibet η οποία διαχειρίστηκε άψογα το ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

Ο Λύρατζης δέχθηκε την κόκκινη κάρτα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες για ένα ημίχρονο και δύο γκολ στην… πλάτη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Ο Μελέτιος Γιουματζίδης χρειάστηκε την υπόδειξη του VAR για να δώσει την κόκκινη κάρτα στο Λύρατζη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Το VAR πήρε θέση για τη φάση της κόκκινης την οποία και υπέδειξε στον διαιτητή.

ΣΚΟΡΕΡ

Μπαγκαλιάνης 37′, Ουάρντα 44′

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Κάλινιν (58′ Τσαούσης), Λύρατζης, Γκελασβίλι, Νάνελι, Λιάσος (76′ Ομεονγκά), Ίβαν (58′ Καρέλης), Γκριν (46′ Γεωργιάδης), Μπανζάκι (46′ Μάρας), Μπρουκς, Ντε Μάρκο.

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Κοσονού, Στάικος (46′ Χατζηστραβός), Ατανάσοφ, Πέρεζ (73′ Σουρλής), Ουάρντα (62′ Τούπτα), Μούργος (62′ Σαγάλ), Πασάς (80′ Γκαράτε).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

Για την 9η αγωνιστική, η ΑΕΛ Novibet θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό (2/11, 17:30) και ο Πανσερραϊκός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ (2/11, 19:30).