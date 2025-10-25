newspaper
Μία 12χρονη στη Ρόδο σκηνοθέτησε την απαγωγή της για να καλύψει καβγά με τον 14χρονο σύντροφό της
Ελλάδα 25 Οκτωβρίου 2025 | 10:07

Μία 12χρονη στη Ρόδο σκηνοθέτησε την απαγωγή της για να καλύψει καβγά με τον 14χρονο σύντροφό της

Ανήλικη στη Ρόδο δήλωσε ψευδή απαγωγή, μετά από καβγά που είχε με τον επίσης ανήλικο σύντροφό της

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Ρόδο, στις 23 Οκτωβρίου όταν ανήλικη σκηνοθέτησε την απαγωγή της για να καλύψει καβγά που είχε με τον επίσης ανήλικο σύντροφό της.

Το περιστατικό στη Ρόδο

Λίγο πριν τις 16:00, μια 12χρονη μαθήτρια έφυγε από το σπίτι της για να πάει στο φροντιστήριο που βρισκόταν σε μικρή απόσταση. Η μητέρα της, που την περίμενε να επιστρέψει, άρχισε να ανησυχεί όταν διαπίστωσε ότι η κόρη της δεν είχε φτάσει ποτέ στο φροντιστήριο και δεν απαντούσε στο τηλέφωνο.

Ο πατέρας της ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τη σύζυγό του περίπου στις 17:30. Ξεκίνησε αμέσως μια αγωνιώδη αναζήτηση στην περιοχή.

Το κινητό της κόρης του, όπως κατέθεσε ο ίδιος αργότερα, αρχικά χτυπούσε κανονικά, χωρίς απάντηση. Ύστερα, καλούσε μόνο μία φορά και αποσυνδεόταν, ενώ κάποια στιγμή έδειχνε κατειλημμένο, σύμφωνα με τη «δημοκρατική».

Η μητέρα της συνέχισε να καλεί, ενώ γείτονες και φίλοι κινητοποιήθηκαν για να τη βρουν.

Περίπου στις 20:30 το βράδυ, η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας τηλεφώνησε στον πατέρα της με την είδηση η αδερφή της είχε εντοπιστεί στην παραλία των Αφάντου. Ήταν καθισμένη στο έδαφος, εμφανώς ταραγμένη, σε κατάσταση σοκ. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε αμέσως και μετέφερε τη 12χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, η 12χρονη φέρεται να είπε στον πατέρα της ότι την είχε πλησιάσει «ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και κουκούλα», ο οποίος της έκλεισε το στόμα και την ακινητοποίησε. Από εκείνο το σημείο, όπως είπε, δεν θυμόταν τίποτε άλλο.

Η καταγγελία μεταφέρθηκε αμέσως στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου και στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, όπου και ξεκίνησε η έρευνα.

Η αποκάλυψη της πραγματικότητας για την απαγωγή

Το ίδιο βράδυ, αστυνομικοί της προανάκρισης άρχισαν να συγκεντρώνουν πληροφορίες. Ερεύνησαν την περιοχή γύρω από την παραλία, έλεγξαν κάμερες ασφαλείας, ρώτησαν καταστηματάρχες και διερεύνησαν τις διαδρομές που ακολούθησε το παιδί.

Δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος απαγωγέα. Ούτε κάποιος μάρτυρας, ούτε ύποπτο όχημα, ούτε κίνηση που να παραπέμπει σε αρπαγή.

Τα πρώτα ερωτήματα άρχισαν να προκύπτουν όταν διαπιστώθηκε πως ο χρόνος εξαφάνισης δεν ταίριαζε με το χρονικό που ανέφερε η μικρή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν αποκάλυψε σημάδια βίας ή ακινητοποίησης, κάτι που ενίσχυσε την υποψία ότι η ιστορία ίσως δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Στις 24 Οκτωβρίου, η 12χρονη εξετάστηκε εκ νέου, δίνοντας μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Η ανήλικη παραδέχθηκε τελικά ότι δεν υπήρξε απαγωγή. Είπε ότι είχε συναντήσει στην παραλία τον 14χρονο σύντροφό της, με τον οποίο είχε προκύψει έντονη λογομαχία, αναφέρει η «δημοκρατική».

Ο 14χρονος, σύμφωνα με την κατάθεση της ίδιας, την άφησε στην παραλία εκνευρισμένος και έφυγε. Η ανήλικη πανικοβλήθηκε και επινόησε την ιστορία της «απαγωγής» για να αποφύγει τις συνέπειες και να δικαιολογηθεί στους γονείς της.

Η αστυνομία εντόπισε και εξέτασε τον 14χρονο, ο οποίος επιβεβαίωσε πλήρως τα λεγόμενά της. Από τις καταθέσεις και τα δεδομένα της έρευνας προέκυψε ότι δεν υπήρξε καμία πράξη κακοποίησης, ασέλγειας ή βίας εις βάρος της 12χρονης.

Κατόπιν αυτών, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ενημέρωσε την Εισαγγελία ότι δεν στοιχειοθετείται καμία αξιόποινη πράξη.

