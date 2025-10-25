Στον «πάγο» οι αντικειμενικές αξίες μέχρι το 2027 [γράφημα]

«Παγωμένες» μέχρι το 2027 αναμένεται να διατηρηθούν οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων σε όλη τη χώρα.

«Κόντρα» στο ράλι των τιμών που συνεχίζεται στην κτηματαγορά και παρά το γεγονός ότι η τελευταία αναπροσαρμογή των τιμών έγινε τον Ιούνιο του 2021, η κυβέρνηση επιλέγει να μην «πειράξει» τις αντικειμενικές αξίες τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές.

Κάτι που επιβεβαίωσε και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στο συνέδριο Prodexpo 2025, τονίζοντας ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα παραμείνουν σταθερές έως το 2027.

Οι αντικειμενικές αξίες

Η κίνηση αυτή συνδέεται με το οξύ στεγαστικό πρόβλημα αλλά και την ανάγκη να συνεχιστεί ο ανοδικός ρυθμός των επενδύσεων στο real estate.

Μια αύξηση των αντικειμενικών τιμών, ειδικά στις περιοχές που έχει ανοίξει σημαντικά η «ψαλίδα» μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών, θα προκαλούσε ένα νέο σπιράλ ανόδου των πραγματικών τιμών που θα επηρέαζε τις τσέπες των νοικοκυριών και τον πληθωρισμό.

Μια ακόμη αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα συμπαρασύρει και τιμές σε ακίνητα και ενοίκια.

Οι επιβαρύνσεις για τους φορολογούμενους θα ήταν σημαντικές ακόμα και στις περιπτώσεις που καλύπτονται από τα αφορολόγητα όρια καθώς οι νέες τιμές θα «φούσκωναν» τα έξοδα (συμβολαιογραφικά έξοδα, τέλη μεταγραφής στο Κτηματολόγιο, αμοιβή μεσίτη) για όσους αγοράζουν ένα ακίνητο ή γράφουν ένα σπίτι στα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους.

Επίσης, η αύξηση των αντικειμενικών τιμών θα είχε αντίκτυπο στον ΕΝΦΙΑ και θα προκαλούσε ντόμινο αυξήσεων και σε άλλους φόρους και τέλη που επιβαρύνουν τα ακίνητα, τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση σχεδιάζει παρεμβάσεις με μειώσεις στους άμεσους φόρους στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η μεσαία τάξη.

Τα ακίνητα

Μια ακόμη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών θα αύξανε κι άλλο τις τιμές των ακινήτων και τα ενοίκια.

Ήδη όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) η ανοδική τάση στα ακίνητα συνεχίστηκε το β΄ τρίμηνο του 2025 και αυτή η τάση παρατηρείται τόσο στα νεόδμητα διαμερίσματα όσο και στα παλαιότερα ενώ διαφοροποιήσεις καταγράφονται κατά γεωγραφική περιοχή.

Οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν το β΄ τρίμηνο του 2025 κατά 7,3% σε ετήσια βάση και πλέον έχουν υπερβεί το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του γ΄ τριμήνου του 2008 (β΄ τρίμηνο 2025: 107,5, γ΄ τρίμηνο 2008: 102,2).

Όσον αφορά τα ενοίκια παρουσιάζουν αυξήσεις στις τιμές κατά μέσο όρο 4,3% το 2025 σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με έρευνα της RE/MAX.

Η τάση αυτή συνδέεται με την αυξημένη ζήτηση για κατοικίες -και ιδιαιτέρως για ποιοτικά ακίνητα- σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαθεσιμότητά τους. Πρωταθλητές ανόδου είναι τα ακίνητα που βρίσκονται στην Περιφέρεια, ενώ σε Αττική και Θεσσαλονίκη καταγράφονται ήπιες αυξητικές τάσεις.

Πηγή: ΟΤ