24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Στον «πάγο» οι αντικειμενικές αξίες μέχρι το 2027 [γράφημα]
Οικονομία 25 Οκτωβρίου 2025 | 23:45

Στον «πάγο» οι αντικειμενικές αξίες μέχρι το 2027 [γράφημα]

Αμετάβλητες οι αντικειμενικές τιμές από το 2021 – Ποιοι φόροι μένουν αμετάβλητοι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Spotlight

«Παγωμένες» μέχρι το 2027 αναμένεται να διατηρηθούν οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων σε όλη τη χώρα.

«Κόντρα» στο ράλι των τιμών που συνεχίζεται στην κτηματαγορά και παρά το γεγονός ότι η τελευταία αναπροσαρμογή των τιμών έγινε τον Ιούνιο του 2021, η κυβέρνηση επιλέγει να μην «πειράξει» τις αντικειμενικές αξίες τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές.

Κάτι που επιβεβαίωσε και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στο συνέδριο Prodexpo 2025, τονίζοντας ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα παραμείνουν σταθερές έως το 2027.

Οι αντικειμενικές αξίες

Η κίνηση αυτή συνδέεται με το οξύ στεγαστικό πρόβλημα αλλά και την ανάγκη να συνεχιστεί ο ανοδικός ρυθμός των επενδύσεων στο real estate.

Μια αύξηση των αντικειμενικών τιμών, ειδικά στις περιοχές που έχει ανοίξει σημαντικά η «ψαλίδα» μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών, θα προκαλούσε ένα νέο σπιράλ ανόδου των πραγματικών τιμών που θα επηρέαζε τις τσέπες των νοικοκυριών και τον πληθωρισμό.

Μια ακόμη αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα συμπαρασύρει και τιμές σε ακίνητα και ενοίκια.

Οι επιβαρύνσεις για τους φορολογούμενους θα ήταν σημαντικές ακόμα και στις περιπτώσεις που καλύπτονται από τα αφορολόγητα όρια καθώς οι νέες τιμές θα «φούσκωναν» τα έξοδα (συμβολαιογραφικά έξοδα, τέλη μεταγραφής στο Κτηματολόγιο, αμοιβή μεσίτη) για όσους αγοράζουν ένα ακίνητο ή γράφουν ένα σπίτι στα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους.

Επίσης, η αύξηση των αντικειμενικών τιμών θα είχε αντίκτυπο στον ΕΝΦΙΑ και θα προκαλούσε ντόμινο αυξήσεων και σε άλλους φόρους και τέλη που επιβαρύνουν τα ακίνητα, τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση σχεδιάζει παρεμβάσεις με μειώσεις στους άμεσους φόρους στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η μεσαία τάξη.

Τα ακίνητα

Μια ακόμη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών θα αύξανε κι άλλο τις τιμές των ακινήτων και τα ενοίκια.

Ήδη όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) η ανοδική τάση στα ακίνητα συνεχίστηκε το β΄ τρίμηνο του 2025 και αυτή η τάση παρατηρείται τόσο στα νεόδμητα διαμερίσματα όσο και στα παλαιότερα ενώ διαφοροποιήσεις καταγράφονται κατά γεωγραφική περιοχή.

Οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν το β΄ τρίμηνο του 2025 κατά 7,3% σε ετήσια βάση και πλέον έχουν υπερβεί το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του γ΄ τριμήνου του 2008 (β΄ τρίμηνο 2025: 107,5, γ΄ τρίμηνο 2008: 102,2).

Όσον αφορά τα ενοίκια παρουσιάζουν αυξήσεις στις τιμές κατά μέσο όρο 4,3% το 2025 σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με έρευνα της RE/MAX.

Η τάση αυτή συνδέεται με την αυξημένη ζήτηση για κατοικίες -και ιδιαιτέρως για ποιοτικά ακίνητα- σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαθεσιμότητά τους.  Πρωταθλητές ανόδου είναι τα ακίνητα που βρίσκονται στην Περιφέρεια, ενώ σε Αττική και Θεσσαλονίκη καταγράφονται ήπιες αυξητικές τάσεις.

Πηγή: ΟΤ

World
ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι πίσω από το 1 τρισ. κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρικής Αμερικής

ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι πίσω από το 1 τρισ. κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρικής Αμερικής

Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Markets
JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

inWellness
inTown
Ελεγκτικό Συνέδριο: Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις
Ελεγκτικό Συνέδριο 25.10.25

Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις

Το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει «σοβαρό δημσιονομικο κίνδυνο», διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θηλιά το δημογραφικό. Τι λύσεις προτείνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου
Απληστία και ψευδαισθήσεις 25.10.25

Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου

Το μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποδόθηκε σε κερδοσκόπους. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, στα τέλη του 1929, τεράστιες αξίες σε μετοχές έκαναν φτερά και ο κόσμος δεν ήταν ποτέ πια ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας
Ερευνητικά έργα 25.10.25

Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας

Οι σύγχρονοι φτωχοί δεν θυμίζουν τον Γιάννη Αγιάννη στους «Αθλίους». Είναι οι άνθρωποι της διπλανής ή της δικής μας πόρτας. Νέες έρευνες καταγράφουν την κρυφή αστεγία και τις αόρατες ευαλωτότητες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός
«Σημείο καμπής» 25.10.25

Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός

Ο Μάριο Ντράγκι υποστηρίζει ότι ρεαλιστικός φεντεραλισμός είναι αυτός που θα οικοδομηθεί από «“συνασπισμούς των προθύμων” γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Pay Rules for Greece’s October 28 National Holiday
Οικονομικές Ειδήσεις 25.10.25

Pay Rules for Greece’s October 28 National Holiday

October 28 is among the mandatory public holidays. On such days, employment is prohibited, as is business operation, except for companies that are legally allowed to open on Sundays and official holidays.

Σύνταξη
Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ
Εις υγείαν! 25.10.25

Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ

Την κοινωνική πτυχή της κατανάλωσης αλκοόλ τονίζουν οι ειδικοί του χώρου, την ώρα που ο ΠΟΥ έχει εντείνει την εκστρατεία κατά της μέτριας κατανάλωσης

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι πότε θα την έχουν λάβει οι δικαιούχοι – Προϋποθέσεις
Στεγαστικό 25.10.25

Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του ενός ενοικίου - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια - Πώς αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να γίνει διασταύρωση

Σύνταξη
Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες
Κτηματολόγιο 25.10.25

Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων - Ποια είναι η διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών

Προκόπης Γιόγιακας
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της
Go Fun 25.10.25

Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της

Η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα της, του σταρ-δικηγόρου που ήταν μέλος της νομικής ομάδας στη διαβόητη υπόθεση του Ο. Τζέι Σίμπσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το νέο ανθρωποκεντρικό Copilot της Microsoft
Υπόσχεση 25.10.25

Το νέο ανθρωποκεντρικό Copilot της Microsoft

Σε μια περίοδο όπου ο διάλογος για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κυριαρχείται από «θόρυβο, υπερβολή και φόβο», η Microsoft προχώρησε στην ανακοίνωση της Fall Release του Copilot

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα
Αμερικανός στρατιωτικός 25.10.25

Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Ένας πρώην σύμβουλος της πρώτης κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τον καλεί να απομακρύνει τους κόλακες και να εμπιστευτεί επαγγελματίες στρατιωτικούς για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ έγινε οικοδόμος!
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ έγινε οικοδόμος!

Ο πρώην εξτρέμ της Τσέλσι και της Ατλέτικο, Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ, βρήκε στην ανακαίνιση κατοικιών την ηρεμία που δεν κατάφερε να του προσφέρει το ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»
«Εξυγίανση» 25.10.25

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγος του Κέιτ Μίντλετον είναι αποφασισμένοι να «εξοντώσουν» τον πρίγκιπα Άντριου πριν γίνει το μεγάλο αγκάθι στη νέα μοναρχία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25

Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;

Αλλαγή ώρας για ακόμη μία φορά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό από την αλλαγή στη θερινή την άνοιξη. Η επιστροφή στη χειμερινή μπορεί να είναι εν μέρει ευεργετική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα τους σκοτώσουμε» λέει ο Τραμπ για τους «εμπόρους ναρκωτικών» [βίντεο]
Ουκρανικό 25.10.25 Upd: 23:00

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου με τον Πούτιν» λέει ο Τραμπ - Για ποιους είπε «θα τους σκοτώσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε πως δεν χρειάζεται κάποια άδεια ή «χαρτιά» για να είναι επίσημο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 25.10.25

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί

Ο Ατρόμητος, που είχε και δοκάρι, έφυγε με νίκη από το Ηράκλειο, νικώντας τον ΟΦΗ με ανατροπή. Πρόβλημα στο ημιαυτόματο οφσάιντ, καθώς μετά από 6’ μέτρησε το 1-2. Αποδοκιμάστηκε ο ΟΦΗ που... βυθίστηκε στη βαθμολογία.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις
Ελεγκτικό Συνέδριο 25.10.25

Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις

Το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει «σοβαρό δημσιονομικο κίνδυνο», διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θηλιά το δημογραφικό. Τι λύσεις προτείνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα
Μάρκο Ρούμπιο 25.10.25

Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

Οι ΗΠΑ και συμμαχικές τους χώρες συντάσσουν ψήφισμα στον ΟΗΕ που να επιτρέπει την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Γάζα. Ανεπιθύμητη η UNRWA για τις ΗΠΑ, νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εικόνα)
Φωτογραφία 25.10.25

Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο τρόπος που έγινε η ληστεία στο Λούβρο, η κριτική για τα μέτρα ασφαλείας, οι αποκαλύψεις ότι τα κοσμήματα δεν ήταν ασφαλισμένα και λίγο η φαντασία, έκαναν το διαδίκτυο να ξυπνήσει.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2: Έχει πάρει… φόρα η ομάδα του Αμορίμ (vid)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2: Έχει πάρει… φόρα η ομάδα του Αμορίμ (vid)

Χτίζει ψυχολογία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που νίκησε και την Μπράιτον με 4-2, σκαρφαλώνοντας στην 4η θέση της Premier League. Πέτυχε το πρώτο του γκολ με τους «γλάρους» ο Κωστούλας

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν» λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη
«Συνεχίζουμε κανονικά» 25.10.25

Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν» λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αποφασισμένοι να ξαναγράψουν τα ονόματα των ανθρώπων τους, που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, μέχρι τη δικαίωση, δηλώνουν οι συγγενείς τους, μετά την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Σύνταξη
Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους
Κορωπί 25.10.25

Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους

Ο 50χρονος σύντροφος του θύματος και πατέρας των παιδιών αρνείται τα πάντα ωστόσο σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος του παιδιού

Σύνταξη
