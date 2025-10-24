Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ έχει σκοπό να καλέσει σήμερα Παρασκευή τις χώρες μέλη της λεγόμενης συμμαχίας των προθύμων, που υποστηρίζουν την Ουκρανία, να «αυξήσουν τις δωρεές» οπλικών συστημάτων μακράς εμβέλειας στο Κίεβο κατά τη διάρκεια συνάντησης που οργανώνεται στο Λονδίνο, με παρόντα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι (στη φωτογραφία του Reuters/Peter Nicholls, επάνω, ο Κιρ Στάρμερ).

Η συνάντηση αυτή είναι προγραμματισμένο να γίνει το απόγευμα, την επομένη της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχε επίσης ο ουκρανός πρόεδρος.

Ο Στάρμερ θα καλέσει τους ηγέτες «να βάλουν την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας»

Αναμένονται ακόμα στη βρετανική πρωτεύουσα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν, ο ομόλογός της της Ολλανδίας Ντικ Σχοφ και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του κ. Στάρμερ.

Αλλοι είκοσι ηγέτες – ανάμεσά τους θα είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν – αναμένεται να συμμετάσχουν στις συνομιλίες μέσω βιντεοσυνδέσεων, ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε αυτήν τη συμμαχία των προθύμων συμμετέχουν 26 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές. Τη συνδιευθύνουν οι κ.κ. Στάρμερ και Μακρόν.

«Ο πρωθυπουργός αναμένεται να καλέσει τους ηγέτες να βάλουν την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας», εξήγησαν οι υπηρεσίες του στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

Πέρα από την ενίσχυση των κυρώσεων στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες ο κ. Στάρμερ θα καλέσει τους εταίρους του να «τελειώσουν τη δουλειά με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ρωσικοί πόροι για να αποδεσμευτούν δισεκατομμύρια προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ουκρανική άμυνα και να αυξήσουν τις δωρεές (οπλικών) συστημάτων μακράς εμβέλειας».

«Επιτάχυνση»

Οι ευρωπαίοι προμηθεύουν ήδη πυραύλους συγκριτικά μεγάλης εμβέλειας στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ιδίως γαλλικούς SCALP και βρετανικούς Storm Shadow, αλλά σε μικρές ποσότητες.

Η Ουκρανία, που παράγει κι αυτή ορισμένους πυραύλους του τύπου αυτού (Neptune, Flamingo) ζητεί αντίθετα επίμονα, χωρίς επιτυχία, γερμανικούς πυραύλους Taurus. Ενώ οι ΗΠΑ αρνούνται ως τώρα να παραδώσουν πυραύλους Tomahawk, όπως ήλπιζε ο κ. Ζελένσκι.

Ο κ. Στάρμερ αναμένεται ακόμη να ανακοινώσει «επιτάχυνση» του βρετανικού προγράμματος κατασκευής 5.000 πυραύλων προορισμένων για την άμυνα της Ουκρανίας.

Κάπου 140 από αυτούς τους «ελαφρείς πυραύλους πολλαπλών ρόλων» αναμένεται να παραδοθούν μέσα στον χειμώνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

