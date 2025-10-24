Ανδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για απαγωγή και φόνο εκτελέστηκε χθες Πέμπτη στην Αλαμπάμα, στον αμερικανικό Νότο, με τη μέθοδο της πρόκλησης ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, την οποία ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές (στη φωτογραφία από Alabama Department of Corrections/wbrc.com, επάνω, ο Αντονι Μπόιντ).

Ο Αντονι Μπόιντ είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για την απαγωγή και τον φόνο του Γκρέγκορι Χούγκλι, τον οποίο έκαψαν ζωντανό οι απαγωγείς του εξαιτίας χρέους 200 δολαρίων, που συνδεόταν με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Δεν υπήρχαν αποδείξεις για την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος και ο εκτελεσθείς συνέχιζε μέχρι τέλους να δηλώνει αθώος

Ο Αντονι Μπόιντ, που καταδικάστηκε στη βάση κατάθεσης συγκατηγορουμένου του, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις για την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος, συνέχιζε μέχρι τέλους να δηλώνει αθώος.

Η εκτέλεσή του ήταν η 40ή που έγινε στις ΗΠΑ από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς. Πρόκειται για ρεκόρ δεκαετιών. Το προηγούμενο ήταν οι 39 που είχαν γίνει το 2013.

Είναι προγραμματισμένες άλλες έξι ως το τέλος της χρονιάς. Η μεγάλη πλειονότητά τους, οι 33, έγιναν με ενέσεις θανατηφόρων χημικών ουσιών.

Πρόκληση ασφυξίας

Αλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024.

Αλλες δυο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, μέθοδος που είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Αλλες τρεις – Καλιφόρνια, Ορεγκον, Πενσιλβάνια – εφαρμόζουν μορατόριουμ, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ