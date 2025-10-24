LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός

Ποδόσφαιρο

Μεντιλίμπαρ: «Το ευρωπαϊκό δεν θα ερχόταν χωρίς όλη αυτή την ιστορία των 100 χρόνων» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επισκέφθηκε το Μουσείο του Ολυμπιακού με την ομάδα του, συγκινήθηκε βλέποντας -για πρώτη φορά- τις εικόνες της κατάκτησης του Conference και τόνισε ότι χωρίς τον… προηγούμενο αιώνα «ζωής», τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό!