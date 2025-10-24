Κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και συσκευή ανακατέματος: Η «υψηλή τεχνολογία» στα στημένα τραπέζια πόκερ του NBA (pic)

Η υπόθεση των παράνομων παιχνιδιών πόκερ στις ΗΠΑ αποκτά όλο και μεγαλύτερη διάσταση, καθώς αποκαλύπτεται ότι η μαφία συνδύαζε την συγκεκριμένη στρατηγική μαζί με υψηλή τεχνολογία για να κερδίζει εκατομμύρια μέσω παικτών, αλλά και προπονητών του NBA.

Τα τραπέζια διεξάγονταν σε περιοχές όπως τα Χάμπτονς, το Μαϊάμι, το Λας Βέγκας και το Μανχάταν, και πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν ήξεραν ότι έπαιζαν δίπλα σε πρώην επαγγελματίες αθλητές του NBA.

Η εμπλοκή των Μπίλαπς, Ροζίερ, αλλά κι πρώην παικτών του NBA

Μεταξύ των εμπλεκόμενων ήταν ο Τσόνσι Μπίλαπς και ο Τέρι Ροζίερ, ενώ άλλοι πρώην παίκτες και προσωπικότητες του NBA φέρονται να συμμετείχαν στα παιχνίδια, δίνοντας «λάμψη» στα τραπέζια, αλλά και κάλυψη στην παράνομη δράση.

Όπως αποκάλυψαν οι αρχές, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν εξελιγμένα εργαλεία για να ελέγχουν τα παιχνίδια:

Κρυφές κάμερες γύρω από τα τραπέζια, που μετέδιδαν τις κάρτες στους συνεργάτες εκτός τραπεζιού.

Ειδικά γυαλιά και φακούς επαφής, ικανά να διαβάζουν σημαδεμένα φύλλα σε πραγματικό χρόνο.

Μηχανές ανακατέματος τροποποιημένες, που ενημέρωναν χειριστές για τα καλύτερα χέρια, τα οποία στη συνέχεια μεταβίβαζαν οι «quarterbacks» στους παίκτες στο τραπέζι.

Αναλυτές μαρκών πόκερ και τραπέζια ακτίνων Χ, που επέτρεπαν την παρακολούθηση των φύλλων με την όψη προς τα κάτω.

Η τεχνολογία και το τεράστιο πλεονέκτημα για τους παίκτες και τους προπονητές του NBA

Η τεχνολογία αυτή εξασφάλιζε άμεση και ακριβή πληροφόρηση, δίνοντας τεράστιο πλεονέκτημα στους χειριστές και οδηγώντας σε απώλειες άνω των 7 εκατομμυρίων δολαρίων για τα θύματα.

Στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι αρχές των ΗΠΑ, ο Εισαγγελέας Τζόζεφ Νοτσέλα Τζούνιορ περιέγραψε πώς συνεργάτες των διαβόητων οικογενειών εγκληματιών Μπονάνο, Γκαμπίνο, Τζενοβέζε και Λουτσέζε της Νέας Υόρκης χρησιμοποίησαν ακτινογραφίες και φακούς επαφής υψηλής τεχνολογίας για να διαβάσουν χαρτιά σε συνεργασία με παίκτες και προπονητές του NBA.

«Οι κατηγορούμενοι (παίκτες και προπονητές του NBA) χρησιμοποίησαν μια ποικιλία πολύ εξελιγμένων τεχνολογιών εξαπάτησης, μερικές από τις οποίες παρείχαν άλλοι κατηγορούμενοι σε αντάλλαγμα για ένα μερίδιο των κερδών από το σχέδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας.

Η μαφία φέρεται να είχε ακτινογραφίες και φακούς επαφής υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να «διαβάζει» τα χαρτιά των παικτών. Η μαφία είχε ακόμη μηχάνημα ανακατέματος τα οποία μετέδιδαν τις πληροφορίες σε συνεργάτες που ήταν στα τραπέζια.

«Χρησιμοποίησαν έτοιμα μηχανήματα ανακατέματος που είχαν τροποποιηθεί κρυφά για να διαβάζουν τα φύλλα στην τράπουλα, να προβλέπουν ποιος παίκτης στο τραπέζι είχε το καλύτερο χέρι πόκερ και να μεταδίδουν αυτές τις πληροφορίες σε έναν χειριστή εκτός έδρας», ανέφερε ο Νοτσέλα Τζούνιορ.