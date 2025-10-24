Η διπλή «επίθεση» Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι παρεμβάσεις των «πρώην» Προέδρων

Δεν είναι λίγα τα στελέχη στη Χαριλάου Τρικούπη που επιμένουν στην γραμμή της πόλωσης απέναντι στην κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι η ρευστότητα, που χαρακτηρίζει το πολιτικό σκηνικό και αποτυπώνεται με έμφαση στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, απαιτεί πέρα από πρόγραμμα και αιχμηρό πολιτικό λόγο. Σε αυτήν την κατεύθυνση επέλεξε να κινηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή. Βέβαια, υπήρχαν και εκείνοι, που αν και τάσσονταν χωρίς αστερίσκους με τη γραμμή του κόμματος για το ζήτημα, επέμεναν σε μία στάση λιγότερο πολωτική.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στον ALPHA, εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, καταλογίζοντάς του τοξικότητα και διχασμό. «Ο κ. Μητσοτάκης με τη στρατηγική του αποδεικνύει ότι δεν ενώνει τον ελληνικό λαό. Τον διχάζει, τον διαιρεί για να κάνει τα πολιτικά του παιχνίδια» ανέφερε χαρακτηριστικά. Εντούτοις, ενόψει της 28ης Οκτωβρίου- για την οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη- ζήτησε να πέσουν οι τόνοι, ενώ πρόταξε την ανάγκη μίας άλλης πολιτικής κανονικότητας σε ένα άλλο πολιτικό περιβάλλον.

Διπλή επίθεση σε Μητσοτάκη-Τσίπρα

Παράλληλα, δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης διάλεξε χθες να ακολουθήσει μία στρατηγική διπλής «επίθεσης» τόσο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωταθλητής στη διαφθορά και την ατιμωρησία. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωταθλητής στην πολιτική αναξιοπιστία και στη διχόνοια του τόπου. Νομίζω ότι αυτά έχουν κριθεί. Ας πάμε σε μία άλλη μέρα, σε μία νέα σελίδα, με μια άλλη πολιτική που μπορούμε να εκφράσουμε» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στέλνοντας επί της ουσίας μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες.

Πέρα από το ότι κατέστησε σαφές πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συζητήσεων με την κυβέρνηση, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι η απάντησή του κοιτούσε και προς το εσωτερικό του κόμματος, με δεδομένο ότι ο κ. Δούκας είχε αφήσει ανοιχτό το παράθυρο του προγραμματικού διαλόγου με τον πρώην πρωθυπουργό.

Οι παρεμβάσεις Βενιζέλου και Παπανδρέου

Την ώρα της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη στον Alpha, στο ξενοδοχείο King George, ο «Κύκλος Ιδεών» πραγματοποιούσε εκδήλωση υπό τον τίτλο «το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις», με τα βλέμματα αρκετών να στρέφονται στις τοποθετήσεις του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μία περίοδο «δημοκρατικής κόπωσης», που χαρακτηρίζει το σύνολο των δυτικών Δημοκρατιών, ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του για την υποχώρηση της «προοδευτικότητας». Μάλιστα, διαπίστωσε ότι «η προοδευτική αντίληψη, όλων των εκδοχών, έχει γίνει συντηρητική. Ενώ η αντίληψη που εκκινεί από τη σκληρή δεξιά έχει γίνει ριζοσπαστική. Το ριζοσπαστικό αφήγημα σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι φιλοαυταρχικό και γοητεύει. Το έχουμε ζήσει στην Ευρώπη την περίοδο του Μεσοπολέμου». Παράλληλα, δεν

απέφυγε να ρίξει «καρφιά» προς την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί σε μία σειρά από ζητήματα, ενώ υπογράμμισε ότι «έχουμε επαυξημένο καθήκον να μπορούμε να συζητάμε, να σκεπτόμαστε και να συναινούμε γύρω από εθνικές στρατηγικές που διασφαλίζουν την αποκατάσταση της κανονικότητας, τη λειτουργία της Δημοκρατίας και την ασφάλεια της χώρας. Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού».

Τον κώδωνα του κινδύνου όμως για την λειτουργία του πολιτικού συστήματος και των θεσμών έκρουσε και ο Γιώργος Παπανδρέου μία ημέρα νωρίτερα, καταλογίζοντας ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, με θέμα την «αξιοπιστία της πληροφόρησης στην εποχή των Fake News, από το Ίδρυμα «Ανδρέας Παπανδρέου» -και στην οποία σημειωτέον συμμετείχε και ο Χάρης Δούκας- ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι «στην Ελλάδα έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Ειδικά με την σημερινή λειτουργία της κυβέρνησης».

Ακούνε στη Χαριλάου Τρικούπη

Πάντως, στη Χαριλάου Τρικούπη ακούνε προσεκτικά τα όσα διατυπώνονται από τους πρώην προέδρους του κόμματος και τα λαμβάνουν υπόψιν. Άλλωστε, σε αντίθεση με το ό,τι συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, οι σχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη τόσο με τον Γιώργο Παπανδρέου- οποίος είναι και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ- όσο και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο κινούνται σε καλό κλίμα. Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβάσεις των δύο πρώην προέδρων του ΠΑΣΟΚ, έλαβαν χώρα μόλις λίγες ημέρες μετά τις συναντήσεις που είχε μαζί τους ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.