«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή

Για την πορεία της αντιμετώπισης της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα και τους κινδύνους που υπάρχουν στα εμβόλια που κυκλοφορούν στην αγορά, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ο κ. Κέλλας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάλιστα, ο υφυπουργός κατέθεσε στη Βουλή την επιστολή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), που επιβεβαιώνει επισήμως πως κανένα εμβόλιο κατά της ευλογιάς δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας, ούτε σε εθνικό, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Δεν θα γίνει η Ελλάδα πειραματόζωο. Δεν πρόκειται να ρισκάρουμε ούτε τη δημόσια υγεία ούτε την αξιοπιστία της ελληνικής παραγωγής. Επιλέγουμε τη γνώση, την επιστήμη και τη σοβαρότητα – όχι τον εντυπωσιασμό και την ανευθυνότητα», δήλωσε ο κ. Κέλλας, τονίζοντας τους κινδύνους από τη χορήγηση στα ζώα των εμβολίων που κάποιοι διοχευτεύουν παράνομα στην αγορά.

Πλήρης εφαρμογή του σχεδίου εκρίζωσης

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της νόσου οι αρμόδιοι φορείς εφάρμοσαν στο ακέραιο το σχέδιο εκρίζωσης που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 687/2020 και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Χάρη στη συνεργασία κτηνοτρόφων και κτηνιατρικών υπηρεσιών, ο περιορισμός της διασποράς υπήρξε αποτελεσματικός, φτάνοντας ακόμη και σε μηδενισμό κρουσμάτων μέχρι το Πάσχα του 2025» σημείωσε, προσθέτοντας ότι η δυσκολία αντιμετώπισης του ιού, «οφείλεται στα χαρακτηριστικά του: ανθεκτικός, μεταδοτικός, με επιβίωση έξι μήνες στο περιβάλλον. Κρίσιμο στοιχείο είναι η τήρηση μέτρων βιοασφάλειας».

«Κανείς δεν εμβολιάζει»

Παράλληλα, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι κανένα κράτος της Ε.Ε. δεν εφαρμόζει εμβολιασμό, ενώ σε τρίτες χώρες, όπως Τουρκία, Μαρόκο, Ιορδανία κ.α.ο εμβολιασμός δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός.

«Τα διαθέσιμα εμβόλια δεν είναι τύπου DIVA, δεν επιτρέπουν δηλαδή τη διάκριση μεταξύ εμβολιασμένων και νοσούντων ζώων, γεγονός που οδηγεί σε σύγχυση, μαζικές θανατώσεις και απώλεια του καθεστώτος χώρα απαλλαγμένη από ευλογιά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κέλλας και πρόσθεσε: «Η χρήση μη εγκεκριμένων προϊόντων είναι επικίνδυνη και παράνομη. Η μοναδική αποτελεσματική στρατηγική είναι η αυστηρή βιοασφάλεια σε όλη την παραγωγική αλυσίδα».