Αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα από πιστόλι
Ο αστυνομικός 55 ετών, υπηρετούσε στα ΜΑΤ και εντοπίστηκε κοντά στη λεωφόρο Κατεχάκη και στο στρατόπεδο Φακίνου στην περιοχή του Παπάγου
Νεκρός εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής ένας αστυνομικός κοντά στο στρατόπεδο Φακίνου και τη λεωφόρο Κατεχάκη από την πλευρά του Παπάγου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο αστυνομικός υπηρετούσε στα ΜΑΤ και βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβολισμό.
Έβαλε τέλος στη ζωή του
Από την πρώτη εικόνα όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ηλικίας 55 ετών, παντρεμένος με παιδιά και διέμενε στην Ερέτρια.
Ο αστυνομικός είχε νυχτερινή υπηρεσία και σχόλασε νωρίς σήμερα το πρωί. Ωστόσο δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του και οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να τον αναζητούν.
Τελικά εντοπίστηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση από την έδρα των ΜΑΤ που είναι στο Γουδί.
