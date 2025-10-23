Οι «Ντάλτονς» της Τουρκίας: Μεσουρανούν κάνοντας trend το έγκλημα

Το διάσημο συγκρότημα Guns N’ Roses κατά τη συναυλία που έδωσε στην Τουρκία το καλοκαίρι αφιέρωσε ένα τραγούδι σε έναν δολοφονημένο έφηβο. Λίγες εβδομάδες πριν, πράκτορες της ΕΥΠ θα δέχονταν πυρά από Τούρκους στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο άσχετα γεγονότα, που όμως έχουν έναν συνδετικό κρίκο: Τους Τούρκους Ντάλτονς (Daltonlar), μια νέα φονική οργάνωση που έχει αλλάζει τα δεδομένα στο έγκλημα.

Στις 2 Ιουνίου 2025, στη διάρκεια της συναυλίας τους στο Στάδιο Tüpraş στην Κωνσταντινούπολη, οι Guns N’ Roses απέτιναν φόρο τιμής στον Mattia Ahmet Minguzzi, έναν 14χρονο θαυμαστή του συγκροτήματος, που ενώ αναμενόταν να παραστεί στη συναυλία, δολοφονήθηκε λίγους μήνες πριν. Οι έρευνες αποκάλυψαν σύντομα ότι η οικογένειά του είχε παρενοχληθεί από μια συμμορία γνωστή ως «Ντάλτον.

Πρόσφατα, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας παραπέμφθηκαν τρεις Τούρκοι που κατηγορούνται για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της (ΕΥΠ), Μάιο, στη Θεσσαλονίκη. Ξανά υπεύθυνοι της επίθεσης φέρονται οι Dalton.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ πρόκειται για ένα από τα πιο διαβόητα συνδικάτα οργανωμένου εγκλήματος στην Τουρκία, μέρος ενός νέου κύματος βίαιων συμμοριών που δρουν στην Κωνσταντινούπολη και πέρα από αυτήν.

Τον Αύγουστο του 2025, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κωνσταντινούπολης συνέταξε κατηγορητήριο 1.676 σελίδων, στο οποίο αναφέρονται 105 ύποπτοι, μεταξύ των οποίων 69 κρατούμενοι και 9 φυγόδικοι. Οι εισαγγελείς ζήτησαν πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης και χιλιάδες έτη φυλάκισης για ηγετικά τα στελέχη.

Οι εισαγγελείς περιγράφουν τους Daltonlar ως ένα βαρύτατα οπλισμένο δίκτυο με σαφή ιεραρχία, που αναθέτει ρόλους όπως «motorcu» (οδηγός), «atici» (σκοπευτής) και «joker» (εφεδρικός δράστης).

Σπίτια-καταφύγια που ενοικιάζονται μέσω εφαρμογών όπως το Airbnb σε συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, όπως το Esenyurt και το Bahcelievler, χρησιμοποιούνται για να εξοπλίζουν τους νέους στρατολογημένους με όπλα, μάσκες και μοτοσικλέτες, πριν τους στείλουν σε αποστολές.

Οι Daltons καταφέρνουν να στρατολογούν εφήβους ακόμη και 15 ετών μέσω κοινωνικών δικτύων, προβάλλοντας πυγμή και πολυτέλεια μέσω του TikTok και άλλων πλατφορμών.για δελεάζοντας τους εφήβους.

Ηγετικά στελέχη στο εξωτερικό προβάλλουν εικόνα πλούτου δημοσιεύοντας από πολυτελή αυτοκίνητα, κλαμπ και θέρετρα, συχνά με εμφανή όπλα. Νεαροί ακόλουθοι δελεάζονται να ενταχθούν στο συνδικάτο με την υπόσχεση αυτού του τρόπου ζωής.

«Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές «οικογένειες» του 1980 και του 1990, που λειτουργούσαν με κώδικες αφοσίωσης και μυστικότητας, αυτές οι νέες συμμορίες ευημερούν χάρη στη δημοσιότητα. Η δύναμή τους δεν εξαρτάται από τη σιωπή αλλά από το θέαμα. Οι Ντάλτον, μαζί με άλλες ομάδες έχουν μετατρέψει το έγκλημα σε μάρκα — σύμβολο κύρους για απογοητευμένη νεολαία σε μια χώρα όπου η οικονομική κατάρρευση, η κοινωνική ανισότητα και η πολιτικοποιημένη αστυνόμευση έχουν διαβρώσει την εμπιστοσύνη του κοινού» αναφέρει ο Τούρκο δημοσιογράφος Αντέμ Γιαβούζ Άρσλαν.

Είναι πρωτοπόροι του εγκλήματος

Ομάδα Τούρκων επιστημόνων αναφέρουν σε μελέτη τους πους που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο, ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη συμμορία που αντιπροσωπεύει το πέρασμα της εγκληματικότητας στην «Τρίτη γενιά». Η πρώτη ήταν τη δεκαετία του 1920 με ένα πανίσχυρο αφεντικό να διαφεντεύει τους πάντες. Η δεύτερη ήταν εποχή της μαφίας και πλέον από το 2011 μπήκαμε στην ψηφιακή εποχή.

«Σε πολλές χώρες, το διαδίκτυο σπάνια χρησιμοποιείται για την επίτευξη των εργαλειακών στόχων των συμμοριών. Αντιθέτως, εξυπηρετεί περισσότερο τις συμβολικές ανάγκες των μελών των συμμοριών» αναφέρει τουρκική έρευνα στο επιστημονικό περιοδικό OPUS Journal of Society Research. «Οι Daltons χρησιμοποιούν απερίσκεπτα το διαδίκτυο για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να γίνεται για την προστασία της πραγματικής και ψηφιακής φήμης της συμμορίας. Κατά συνέπεια, οι Daltons χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για συμβολικούς και όχι για εργαλειακούς σκοπούς».

Οι οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες μπορούν, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να προκαλέσουν φαινόμενο κοινωνικής απήχησης.

Ενδεικτικά, μόνο τα 10 βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σεντάτ Πεκέρ, ένας από τους γνωστούς αρχηγούς της μαφίας στην Τουρκία, συγκέντρωσαν συνολικά 108,6 εκατομμύρια προβολές (έως τις 26 Ιουλίου 2024). Έτσι, ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, καταφέρνει να προσελκύει την προσοχή τόσο όλων των ψηφιακών ιθαγενών όσο και των ψηφιακών μεταναστών.

«Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο που φτάνει σε εκατομμύρια ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί ένα σημαντικό κατώφλι για τις εγκληματικές συμμορίες ώστε να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί» αναφέρει η μελέτη.

Φροντίζουν τα βίντεο που ανεβάζουν στο tik tok να είναι υπό τη συνοδεία ραπ μουσικής, καθώς ο ήχος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας των συμμοριών. «Η ραπ είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικοδόμηση ταυτοτήτων αντίστασης, τη διευκόλυνση αντικοινωνικής συμπεριφοράς και την αντανάκλαση της βίας που βιώνεται στο γκέτο» λένε οι ερευνητές.

Μάλιστα σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένοι ράπερ ανταποκρίνονται επίσης σε αυτή την ανάγκη και συμβάλλουν επαγγελματικά στη δημιουργία κουλτούρας συμμοριών. «Η συμμορία των Daltons φαίνεται επίσης να αξιοποιεί τη δύναμη της μουσικής για να ενισχύσει τα μηνύματά της. Οι Daltons χρησιμοποιούν ραπ μουσική. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες χώρες, φαίνεται να προτιμούν τοπική μουσική (folk) με ηρωικό και δραματικό περιεχόμενο».

Ο ιδρυτής

Ο Sedat Peker είναι ο σημαντικότερος εγκληματικός δρων που εκπροσωπεί τη μετάβαση από τη 2η στη 3η Περίοδο με τα βίντεο που δημοσίευσε. Η πρώτη εγκληματική συμμορία που εκπροσωπεί την 3η Περίοδο είναι οι Daltons. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, το πρόσωπο που ίδρυσε την ομάδα Daltons είναι ο Berat Can Gökdemir, γεννημένος στο Büyükçekmece της Κωνσταντινούπολης το 1997.

Στην αρχή της εγκληματικής του πορείας, ο Gökdemir ήταν κλέφτης με «βαρύ» μητρώο και μάλιστα είχε απασχολήσει τα μέσα. Για τον λόγο αυτόν έλαβε το παρατσούκλι «Dalton». Αργότερα, όμως, έγινε ένα από τα στελέχη της ένοπλης ομάδας δράσης της οργάνωσης οργανωμένου εγκλήματος με αρχηγό τον Barış Boyun, αλλά μετά τη σύλληψη του τελευταίου τον Μάιο του 2024 αναδείχτηκε ο μοναδικός ισχυρός άνδρας της οργάνωσης

Μέλη αφιερώνουν τραγούδια στον Gokdemir, αποκαλώντας τον «Istanbul’un sefiri» (πρεσβευτή της Κωνσταντινούπολης) και «sokaklarin hakimi» (κυρίαρχο των δρόμων).

Οι αρχές αναφέρουν ότι αυτή η προπαγάνδα καλλιεργεί θαυμασμό σε ευάλωτους νέους, οι οποίοι στη συνέχεια τοποθετούνται σε «σπίτια της οργάνωσης» και χρησιμοποιούνται σε ένοπλες αποστολές. Οι εισαγγελείς τους παρομοιάζουν με «drones-καμικάζι» που αναπτύσσονται χωρίς δισταγμό.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι οι Daltonlar επιδιώκουν να κυριαρχήσουν σε γειτονιές της Κωνσταντινούπολης μέσω εκφοβισμού, εκβίασης επιχειρήσεων και ένοπλων επιθέσεων κατά αντιπάλων.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ο Gökdemir ήταν επικεφαλής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη Yenibosna, ότι η ομάδα, ενεργώντας υπό την καθοδήγησή του, πραγματοποίησε πολυάριθμες ένοπλες επιθέσεις, ανθρωποκτονίες από πρόθεση.

Παρά τις συλλήψεις και τα κατηγορητήρια, αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων από το συνδικάτο και η απήχησή του σε νέους στρατολογούμενους παραμένουν διαρκής απειλή.