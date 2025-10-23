newspaper
23.10.2025
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
Οι «Ντάλτονς» της Τουρκίας: Μεσουρανούν κάνοντας trend το έγκλημα
Κόσμος 23 Οκτωβρίου 2025

Οι «Ντάλτονς» της Τουρκίας: Μεσουρανούν κάνοντας trend το έγκλημα

Βγάζουν χιλιάδες Τούρκους στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν, γίνονται κυβερνητικές παρεμβάσεις αντιμετωπίζουν χιλιάδες χρόνια ποινή φυλάκισης και όμως ασκούν γοητεία στην τουρκική νεολαία.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Double texting: Διπλό μήνυμα, διπλό ρίσκο;

Double texting: Διπλό μήνυμα, διπλό ρίσκο;

Spotlight

Το διάσημο συγκρότημα Guns N’ Roses κατά τη συναυλία που έδωσε στην Τουρκία το καλοκαίρι αφιέρωσε ένα τραγούδι σε έναν δολοφονημένο έφηβο. Λίγες εβδομάδες πριν, πράκτορες της ΕΥΠ θα δέχονταν πυρά από Τούρκους στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δύο άσχετα γεγονότα, που όμως έχουν έναν συνδετικό κρίκο: Τους Τούρκους Ντάλτονς (Daltonlar), μια νέα φονική οργάνωση που έχει αλλάζει τα δεδομένα στο έγκλημα.

Στις 2 Ιουνίου 2025, στη διάρκεια της συναυλίας τους στο Στάδιο Tüpraş στην Κωνσταντινούπολη, οι Guns N’ Roses απέτιναν φόρο τιμής στον Mattia Ahmet Minguzzi, έναν 14χρονο θαυμαστή του συγκροτήματος, που ενώ αναμενόταν να παραστεί στη συναυλία, δολοφονήθηκε λίγους μήνες πριν. Οι έρευνες αποκάλυψαν σύντομα ότι η οικογένειά του είχε παρενοχληθεί από μια συμμορία γνωστή ως «Ντάλτον.

Πρόσφατα, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας παραπέμφθηκαν τρεις Τούρκοι που κατηγορούνται για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της (ΕΥΠ), Μάιο, στη Θεσσαλονίκη. Ξανά υπεύθυνοι της επίθεσης φέρονται οι  Dalton.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ πρόκειται για ένα από τα πιο διαβόητα συνδικάτα οργανωμένου εγκλήματος στην Τουρκία, μέρος ενός νέου κύματος βίαιων συμμοριών που δρουν στην Κωνσταντινούπολη και πέρα από αυτήν.

Η ανάρτηση του αρχηγού της συμμορίας Dalton στον δικό του λογαριασμό στο TikTok, αφότου είχε δώσει εντολή για τη δολοφονία του αντίπαλου αρχηγού συμμορίας στη Γαλλία. Πηγή: Λογαριασμός TikTok του αρχηγού της συμμορίας Dalton: Gökdemir (@can.dalto34) (2023)

Τον Αύγουστο του 2025, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κωνσταντινούπολης συνέταξε κατηγορητήριο 1.676 σελίδων, στο οποίο αναφέρονται 105 ύποπτοι, μεταξύ των οποίων 69 κρατούμενοι και 9 φυγόδικοι. Οι εισαγγελείς ζήτησαν πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης και χιλιάδες έτη φυλάκισης για ηγετικά τα στελέχη.

Οι εισαγγελείς περιγράφουν τους Daltonlar ως ένα βαρύτατα οπλισμένο δίκτυο με σαφή ιεραρχία, που αναθέτει ρόλους όπως «motorcu» (οδηγός), «atici» (σκοπευτής) και «joker» (εφεδρικός δράστης).

Σπίτια-καταφύγια που ενοικιάζονται μέσω εφαρμογών όπως το Airbnb σε συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, όπως το Esenyurt και το Bahcelievler, χρησιμοποιούνται για να εξοπλίζουν τους νέους στρατολογημένους με όπλα, μάσκες και μοτοσικλέτες, πριν τους στείλουν σε αποστολές.

Οι Daltons καταφέρνουν να στρατολογούν εφήβους ακόμη και 15 ετών μέσω κοινωνικών δικτύων, προβάλλοντας πυγμή και πολυτέλεια μέσω του TikTok και άλλων πλατφορμών.για δελεάζοντας τους εφήβους.

Ηγετικά στελέχη στο εξωτερικό προβάλλουν εικόνα πλούτου δημοσιεύοντας από πολυτελή αυτοκίνητα, κλαμπ και θέρετρα, συχνά με εμφανή όπλα. Νεαροί ακόλουθοι δελεάζονται να ενταχθούν στο συνδικάτο με την υπόσχεση αυτού του τρόπου ζωής.

«Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές «οικογένειες» του 1980 και του 1990, που λειτουργούσαν με κώδικες αφοσίωσης και μυστικότητας, αυτές οι νέες συμμορίες ευημερούν χάρη στη δημοσιότητα. Η δύναμή τους δεν εξαρτάται από τη σιωπή αλλά από το θέαμα. Οι Ντάλτον, μαζί με άλλες ομάδες έχουν μετατρέψει το έγκλημα σε μάρκα — σύμβολο κύρους για απογοητευμένη νεολαία σε μια χώρα όπου η οικονομική κατάρρευση, η κοινωνική ανισότητα και η πολιτικοποιημένη αστυνόμευση έχουν διαβρώσει την εμπιστοσύνη του κοινού» αναφέρει ο Τούρκο δημοσιογράφος Αντέμ Γιαβούζ Άρσλαν.

Είναι πρωτοπόροι του εγκλήματος

Ομάδα Τούρκων επιστημόνων αναφέρουν σε μελέτη τους πους που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο, ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη συμμορία που αντιπροσωπεύει το πέρασμα της εγκληματικότητας στην «Τρίτη γενιά». Η πρώτη ήταν τη δεκαετία του 1920 με ένα πανίσχυρο αφεντικό να διαφεντεύει τους πάντες. Η δεύτερη ήταν εποχή της μαφίας και πλέον από το 2011 μπήκαμε στην ψηφιακή εποχή.

«Σε πολλές χώρες, το διαδίκτυο σπάνια χρησιμοποιείται για την επίτευξη των εργαλειακών στόχων των συμμοριών. Αντιθέτως, εξυπηρετεί περισσότερο τις συμβολικές ανάγκες των μελών των συμμοριών» αναφέρει τουρκική έρευνα στο επιστημονικό περιοδικό OPUS Journal of Society Research. «Οι Daltons χρησιμοποιούν απερίσκεπτα το διαδίκτυο για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να γίνεται για την προστασία της πραγματικής και ψηφιακής φήμης της συμμορίας. Κατά συνέπεια, οι Daltons χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για συμβολικούς και όχι για εργαλειακούς σκοπούς».

Οι οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες μπορούν, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να προκαλέσουν φαινόμενο κοινωνικής απήχησης.

Ενδεικτικά, μόνο τα 10 βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σεντάτ Πεκέρ, ένας από τους γνωστούς αρχηγούς της μαφίας στην Τουρκία, συγκέντρωσαν συνολικά 108,6 εκατομμύρια προβολές (έως τις 26 Ιουλίου 2024). Έτσι, ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, καταφέρνει να προσελκύει την προσοχή τόσο όλων των ψηφιακών ιθαγενών όσο και των ψηφιακών μεταναστών.

«Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο που φτάνει σε εκατομμύρια ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί ένα σημαντικό κατώφλι για τις εγκληματικές συμμορίες ώστε να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί» αναφέρει η μελέτη.

Φροντίζουν τα βίντεο που ανεβάζουν στο tik tok να είναι υπό τη συνοδεία ραπ μουσικής, καθώς ο ήχος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας των συμμοριών. «Η ραπ είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικοδόμηση ταυτοτήτων αντίστασης, τη διευκόλυνση αντικοινωνικής συμπεριφοράς και την αντανάκλαση της βίας που βιώνεται στο γκέτο» λένε οι ερευνητές.

Μάλιστα σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένοι ράπερ ανταποκρίνονται επίσης σε αυτή την ανάγκη και συμβάλλουν επαγγελματικά στη δημιουργία κουλτούρας συμμοριών. «Η συμμορία των Daltons φαίνεται επίσης να αξιοποιεί τη δύναμη της μουσικής για να ενισχύσει τα μηνύματά της. Οι Daltons χρησιμοποιούν ραπ μουσική. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες χώρες, φαίνεται να προτιμούν τοπική μουσική (folk) με ηρωικό και δραματικό περιεχόμενο».

Ο ιδρυτής

Ο Sedat Peker είναι ο σημαντικότερος εγκληματικός δρων που εκπροσωπεί τη μετάβαση από τη 2η στη 3η Περίοδο με τα βίντεο που δημοσίευσε. Η πρώτη εγκληματική συμμορία που εκπροσωπεί την 3η Περίοδο είναι οι Daltons. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, το πρόσωπο που ίδρυσε την ομάδα Daltons είναι ο Berat Can Gökdemir, γεννημένος στο Büyükçekmece της Κωνσταντινούπολης το 1997.

Στην αρχή της εγκληματικής του πορείας, ο Gökdemir ήταν κλέφτης με «βαρύ» μητρώο και μάλιστα είχε απασχολήσει τα μέσα. Για τον λόγο αυτόν έλαβε το παρατσούκλι «Dalton». Αργότερα, όμως, έγινε ένα από τα στελέχη της ένοπλης ομάδας δράσης της οργάνωσης οργανωμένου εγκλήματος με αρχηγό τον Barış Boyun, αλλά μετά τη σύλληψη του τελευταίου τον Μάιο του 2024 αναδείχτηκε ο μοναδικός ισχυρός άνδρας της οργάνωσης

Μέλη αφιερώνουν τραγούδια στον Gokdemir, αποκαλώντας τον «Istanbul’un sefiri» (πρεσβευτή της Κωνσταντινούπολης) και «sokaklarin hakimi» (κυρίαρχο των δρόμων).

Οι αρχές αναφέρουν ότι αυτή η προπαγάνδα καλλιεργεί θαυμασμό σε ευάλωτους νέους, οι οποίοι στη συνέχεια τοποθετούνται σε «σπίτια της οργάνωσης» και χρησιμοποιούνται σε ένοπλες αποστολές. Οι εισαγγελείς τους παρομοιάζουν με «drones-καμικάζι» που αναπτύσσονται χωρίς δισταγμό.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι οι Daltonlar επιδιώκουν να κυριαρχήσουν σε γειτονιές της Κωνσταντινούπολης μέσω εκφοβισμού, εκβίασης επιχειρήσεων και ένοπλων επιθέσεων κατά αντιπάλων.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ο Gökdemir ήταν επικεφαλής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη Yenibosna, ότι η ομάδα, ενεργώντας υπό την καθοδήγησή του, πραγματοποίησε πολυάριθμες ένοπλες επιθέσεις, ανθρωποκτονίες από πρόθεση.

Παρά τις συλλήψεις και τα κατηγορητήρια, αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων από το συνδικάτο και η απήχησή του σε νέους στρατολογούμενους παραμένουν διαρκής απειλή.

Τράπεζες
Alpha Bank: Ρεκόρ ζήτησης για το πράσινο ομόλογο – Πάνω από 3 δισ. οι προσφορές

Alpha Bank: Ρεκόρ ζήτησης για το πράσινο ομόλογο – Πάνω από 3 δισ. οι προσφορές

Vita.gr
Double texting: Διπλό μήνυμα, διπλό ρίσκο;

Double texting: Διπλό μήνυμα, διπλό ρίσκο;

World
Κυρώσεις Τραμπ: «Μπλόκο» στο ρωσικό πετρέλαιο από Κίνα και Ινδία

Κυρώσεις Τραμπ: «Μπλόκο» στο ρωσικό πετρέλαιο από Κίνα και Ινδία

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γαλλία: Μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα – Όταν δεν υπάρχει συναίνεση είναι σεξουαλική επίθεση ή βιασμός
«Νομική επανάσταση» 23.10.25

Γαλλία: Μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα – Όταν δεν υπάρχει συναίνεση είναι σεξουαλική επίθεση ή βιασμός

Με μια απόφαση-καμπή για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας η γαλλική Βουλή θα ψηφίσει νέο ορισμό για το τι είναι βιασμός. Σημείο κλειδί, η συμπερίληψη της έννοιας της μη συναίνεσης στο σεξ.

Σύνταξη
Συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα εξετάζει η Άγκυρα
Κόσμος 23.10.25

Συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα εξετάζει η Άγκυρα

«Είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας για το θέμα της συμμετοχής μας στην αποστολή που θα δημιουργηθεί στη Γάζα», ανέφερε σήμερα μια πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Σύνταξη
Το μυστήριο υπόγειο της Αιγύπτου που έχει μείνει σφραγισμένο για δεκαετίες: Πυραμίδα ή «πύλη προς τ’ αστέρια»;
«Area 51» 23.10.25

Το μυστήριο υπόγειο της Αιγύπτου που έχει μείνει σφραγισμένο για δεκαετίες: Πυραμίδα ή «πύλη προς τ’ αστέρια»;

Το Ζαουγιέτ Ελ Αριάν έχει χαρακτηριστεί ως «Area 51 της Αιγύπτου», λόγω του μυστηρίου που το περιβάλλει και της απαγορευμένης πρόσβασης που διατηρεί ο στρατός εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ατάραχος ο Πούτιν από τις νέες κυρώσεις: «Δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία»
Κρίση στις διαπραγματεύσεις 23.10.25

Ατάραχος ο Πούτιν από τις νέες κυρώσεις: «Δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία»

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Σύνταξη
Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Μπενζαμέν 23.10.25

Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία έχει πλήξει κυρίως τις ακτές του Ατλαντικού και τη δυτική Γαλλία. Προβλήματα από τα τεράστια κύματα που έχουν προκαλέσει οι βόρειοι άνεμοι, ενώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώσεις δέντρων

Σύνταξη
Τραμπ: «Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφηγείται τις «επιτυχίες» του στη Μέση Ανατολή
Τι είπε για Δ. Όχθη 23.10.25

«Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» - Συνέντευξη Τραμπ για το πώς «έπεισε τον Νετανιάχου να κάνει πίσω»

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ αφηγείται πώς έπεισε τον Νετανιάχου να υποχωρήσει και στέλνει δημόσιο μήνυμα στο Ισραήλ να σταματήσει τα σχέδια προσάρτησης της Δ. Όχθης

Σύνταξη
Γάζα: Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών – Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία
Γάζα 23.10.25

«Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών» - Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία

Η Γάζα έχει καλυφθεί με 61 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών - Ο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι καταφεύγουν σε νεκροταφεία για να στήσουν ένα πρόχειρο κατάλυμα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μαζί προσευχήθηκαν ο Πάπας Λέων και ο βασιλιάς Κάρολος στο Βατικανό [Φωτογραφίες και βίντεο]
Στην Καπέλα Σιξτίνα 23.10.25

Μαζί προσευχήθηκαν ο Πάπας Λέων και ο βασιλιάς Κάρολος στο Βατικανό [Φωτογραφίες και βίντεο]

Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε στο Βατικανό τον βασιλιά Κάρολο και την βασίλισσα Καμίλα, όπου πραγματοποίησαν από κοινού προσευχή, την πρώτη μετά ύστερα από το σχίσμα της Εκκλησίας της Αγγλίας από τη Ρώμη.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες – Κατά του Ισραήλ αποφάσισε το ΔΔΔ
Κόσμος 23.10.25

Ο υποσιτισμός στη Γάζα θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες - «Το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει τη βοήθεια» λέει το ΔΔΔ

Το 70% των παιδιών στη Γάζα γεννιούνται πρόωρα ή με λιγότερο βάρος από το αναμενόμενο - Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε κατά του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ρωσία: Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις – «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ
Σταθεροί οι στόχοι 23.10.25

Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις, σχολιάζει η Ρωσία - «Ο Τραμπ πάει γυρεύοντας» λέει ο Μεντβέντεφ

Αναποτελεσματικές οι κυρώσεις της ΕΕ και αντιπαραγωγικές οι κυρώσεις των ΗΠΑ λέει η Ρωσία - «Ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί με την παλαβή Ευρώπη»

Σύνταξη
Νέα Ζηλανδία: Προωθείται νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των social media από εφήβους
Κόσμος 23.10.25

Νέα Ζηλανδία: Προωθείται νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των social media από εφήβους

Στη Νέα Ζηλανδία, ένα σχέδιο νόμου μπορεί να προταθεί από οποιονδήποτε βουλευτή χωρίς να είναι μέλος του υπουργικού συμβουλίου και η επιλογή για τη συζήτησή του στο κοινοβούλιο γίνεται με κλήρωση.

Σύνταξη
Γαλλία: Μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα – Όταν δεν υπάρχει συναίνεση είναι σεξουαλική επίθεση ή βιασμός
«Νομική επανάσταση» 23.10.25

Γαλλία: Μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα – Όταν δεν υπάρχει συναίνεση είναι σεξουαλική επίθεση ή βιασμός

Με μια απόφαση-καμπή για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας η γαλλική Βουλή θα ψηφίσει νέο ορισμό για το τι είναι βιασμός. Σημείο κλειδί, η συμπερίληψη της έννοιας της μη συναίνεσης στο σεξ.

Σύνταξη
Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι
Le Violon d’Ingres 23.10.25

Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα, το Le Violon d’Ingres του Μαν Ρέι, μετατρέπει το σώμα της Κίκι του Μονπαρνάς σε βιολί – ένα σύμβολο πόθου, εξουσίας και αινιγματικής σιωπής

Σύνταξη
Ο Ελίασον κάνει το 3-0 για την ΑΕΚ επί της Αμπερντίν – Δείτε και τα δύο πρώτα (vids)

Ποδόσφαιρο 23.10.25

Η ΑΕΚ ανεβά
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Ο Ελίασον κάνει το 3-0 για την ΑΕΚ επί της Αμπερντίν – Δείτε και τα δύο πρώτα (vids)

Η ΑΕΚ ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 επί της Αμπερντόν στο πρώτο ημίχρονο, με σκόρερ τον Νίκλας Ελίασον στο 27' ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πολύ καλή πάσα του Πινέδα. Δείτε και τα τρία γκολ.

Σύνταξη
H ανακοίνωση του NBA για τους συλληφθέντες Ροζίερ και Μπίλαπς (pic)
Μπάσκετ 23.10.25

H ανακοίνωση του NBA για τους συλληφθέντες Ροζίερ και Μπίλαπς (pic)

Το NBA είναι ανάστατο τις τελευταίες ώρες με την υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού, με τη Λίγκα να εκφράζει την επίσημη θέση της. «Ροζίερ και Μπίλαπς τίθενται άμεσα σε υποχρεωτική άδεια».

Σύνταξη
Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί
«Ο Γκέμπελς» 23.10.25

Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί

«Είναι ναζί και είναι Εβραίος. Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του», είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε πρόσφατη συνέντευξη του, αναφερόμενος στον συνεργάτη του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς το NBA «τσιμπάει» τους τζογαδόρους – Οι φορείς, τα data, οι «κατάσκοποι» και το FBI
Μπάσκετ 23.10.25

Πώς το NBA «τσιμπάει» τους τζογαδόρους – Οι φορείς, τα data, οι «κατάσκοποι» και το FBI

Το in.gr εξηγεί το σύστημα και το δίχτυ προστασίας που έχει αναπτύξει το NBA και οι περισσότερες επαγγελματικές λίγκες στις ΗΠΑ για την πάταξη του παράνομου στοιχηματισμού. Οι «εσωτερικοί κατάσκοποι», οι διεθνείς και εγχώριοι φορείς, η συνδρομή της τεχνολογίας, η υπόθεση Πόρτερ, που άλλαξε τα πάντα και το σοκ με Ροζίερ, Μπίλαπς.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Άγρια κόντρα Μπακογιάννη – Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: «Είσαι υστερική» – «Είσαι Μαρία Αντουανέτα»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Άγρια κόντρα Μπακογιάννη – Κωνσταντοπούλου στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής: «Είσαι υστερική» – «Είσαι Μαρία Αντουανέτα»

Επεισόδιο στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής μεταξύ Ντόρας Μπακογιάννη και Ζωής Κωνσταντοπούλου με απαράδεκτες εκφράσεις. Αφορμή η επιβολή του «κόφτη» στους ομιλητές.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η εμμονή της κυβέρνησης με μια τροπολογία – Όταν το Μαξίμου βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Η εμμονή της κυβέρνησης με μια τροπολογία – Όταν το Μαξίμου βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος

Η περίφημη τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη πέρασε. Στην ουσία όμως, δημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα απ' αυτά που κλήθηκε να λύσει. Το ρήγμα Μητσοτάκη-Δένδια είναι πλέον ορατό σε όλους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα
Conference League 23.10.25

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια
Conference League 23.10.25

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντρίτα – Ομόνοια για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη
Europa League 23.10.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Στουτγάρδη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
Συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα εξετάζει η Άγκυρα
Κόσμος 23.10.25

Συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα εξετάζει η Άγκυρα

«Είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας για το θέμα της συμμετοχής μας στην αποστολή που θα δημιουργηθεί στη Γάζα», ανέφερε σήμερα μια πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μπέτις
Europa League 23.10.25

LIVE: Γκενκ – Μπέτις

LIVE: Γκενκ – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μπέτις για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν
Ποδόσφαιρο 23.10.25

LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν

LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Το μυστήριο υπόγειο της Αιγύπτου που έχει μείνει σφραγισμένο για δεκαετίες: Πυραμίδα ή «πύλη προς τ’ αστέρια»;
«Area 51» 23.10.25

Το μυστήριο υπόγειο της Αιγύπτου που έχει μείνει σφραγισμένο για δεκαετίες: Πυραμίδα ή «πύλη προς τ’ αστέρια»;

Το Ζαουγιέτ Ελ Αριάν έχει χαρακτηριστεί ως «Area 51 της Αιγύπτου», λόγω του μυστηρίου που το περιβάλλει και της απαγορευμένης πρόσβασης που διατηρεί ο στρατός εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ατάραχος ο Πούτιν από τις νέες κυρώσεις: «Δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία»
Κρίση στις διαπραγματεύσεις 23.10.25

Ατάραχος ο Πούτιν από τις νέες κυρώσεις: «Δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία»

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Σύνταξη
Το NBA στο μικροσκόπιο του FBI: Μπαράζ συλλήψεων πρωτοκλασάτων παικτών και προπονητών για ύποπτο στοιχηματισμό (pics)
Μπάσκετ 23.10.25

Το NBA στο μικροσκόπιο του FBI: Μπαράζ συλλήψεων πρωτοκλασάτων παικτών και προπονητών για ύποπτο στοιχηματισμό (pics)

Χαμός επικρατεί από το πρωί στον μαγικό κόσμο του NBA, όπου οι συλλήψεις από το FBI διαδέχονται η μία την άλλη για υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

