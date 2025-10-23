Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Σφοδρό είναι το πλήγμα της κακοκαιρίας Μπενζαμέν στη Γαλλία, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, των βροχοπτώσεων και των μεγάλων κυμάτων που προκλήθηκαν στην ακτή του Ατλαντικού. Εξαιτίας της κακοκαιρίας έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ενώ έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 140.000 οικιακούς χρήστες της χώρας.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία (Météo-France) ανακοίνωσε ότι 18 διαμερίσματα στη δυτική Γαλλία (ακτές του Ατλαντικού και Μάγχη) θα παραμείνουν σε πορτοκαλί συναγερμό, λόγω των ισχυρών ανέμων, των καταιγίδων, των πλημμυρών και των διαβρώσεων εδάφους που έχουν προκαλέσει τα θαλάσσια κύματα.

Πτώσεις δέντρων και τραυματισμοί

Στην πόλη Ουαγιάν, τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημά τους. Οδηγός λεωφορείου τραυματίστηκε επίσης ελαφρά εξαιτίας πτώσης δέντρου, αλλά και ένας πυροσβέστης που έσπευσε σε κλήση κατοίκων στην πόλη Ζιρόντ. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η καταιγίδα προκάλεσε «μικρές υλικές ζημιές» και μικροτραυματισμούς.

La #tempête #Benjamin est arrivée sur les côtes de la #Manche. A Gouville-sur-mer, le bord de mer a été évacué.https://t.co/87Euduuz0l pic.twitter.com/KZMRIj3pJi — La Manche Libre (@lamanchelibre) October 23, 2025

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των καταιγίδων, περισσότερες από 140.000 κατοικίες έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από το πρωί της Πέμπτης. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι τη Νέα Ακουιτανία (40.000 σπίτια), η Βουργουνδία-Φρανς-Κοντέ (15.000 σπίτια), η Ωβέρνη-Ρον-Άλπεις (35.000 σπίτια) και η Οξιτανί (15.000 σπίτια).

Οι άνεμοι πνέουν με τεράστιες ταχύτητες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, έχουν καταγραφεί άνεμοι με ταχύτητα 116 χιλιομέτρων την ώρα (Σεντ-Μαρί-ντε-Μον), 142 χλμ/ώρα (Σεν-Κλεμάν-ντε-Μπαλέν, στη Μάγχη),94χλμ/ώρα στο Μπορντό και το Μερινιάκ.

🔴 À Pontarlier (25), la #tempête «Benjamin» a provoqué d’importants dégâts, rue Denis Papin. Les mesures ont atteint 120km/h à #Dommartin (25) juste à côté, du jamais vu en octobre dans cette partie de la région ⚠ (©LaurentLepeule) #Doubs pic.twitter.com/fVgy0DMhb0 — Météo Franc-Comtoise (@MeteoFrComtoise) October 23, 2025

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν στις επαρχίες Οντ και Ανατολικά Πυρηναία με ριπές ακόμη και 160-170 χλμ/ώρα, πριν εξασθήνουν έως το πρωί της Παρασκευής.

Ανέβηκε η στάθμη της θάλασσας

Στις ακτές των διαμερισμάτων Ζιρόντ, Λαντ και Ατλαντικών Πυρηναίων, αλλά και στο Σηκουάνα-Μαριτίμ, οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν «πολύ ισχυρά κύματα και προσωρινή άνοδο της στάθμης της θάλασσας», επισημαίνει η Météo-France. Τα τέσσερα αυτά διαμερίσματα έχουν κηρυχθεί σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω των κυμάτων.

Sur le littoral, à marée haute, la tempête #Benjamin fait rage à Veulettes-sur-Mer pic.twitter.com/5yDpbhSAOb — France 3 Normandie (@f3normandie) October 23, 2025

Στο Μπιαρίτζ (Ατλαντικά Πυρηναία), το δημαρχείο προέτρεψε τον πληθυσμό να «επιδείξει εξαιρετική προσοχή ενόψει του κινδύνου των ισχυρών κυμάτων». Το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα έως το βράδυ. Για να προστατευθεί η πόλη έχουν δημιουργηθεί φράγματα με σακιά άμμου στις ακτές της πόλης, ώστε να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Επίσης έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε αρκετές παραλίες στο ίδιο διαμέρισμα.

Εξαιτίας των βροχοπτώσεων, που τις τελευταίες ημέρες κυμαίνονται από 40 έως 90 χιλιοστά βροχής, οι νομοί Κορέζ και Καντάλ έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο πλημμύρας.

Στο Μπορντό, έχει αποκλειστεί η πρόσβαση και δημοτικά πάρκα και νεκροταφεία.

Tempête Benjamin: quatre marins sauvés en pleine tempête à Ouistreham pic.twitter.com/GAzhjuCcfi — BFMTV (@BFMTV) October 23, 2025

Αναστολές δρομολογίων τρένων

Λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών, οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι θα ανασταλούν δρομολόγια των τρένων TER σε ορισμένες γραμμές. Σε άλλες, θα μειωθούν οι ταχύτητες κίνησης. Μόνο τα τρένα υψηλής ταχύτητας θα συνεχίσουν να λειτουργούν.