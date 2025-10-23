Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη
Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη

Η Ευρώπη, γεμάτη ιστορία και μυστήριο, φιλοξενεί μερικά από τα πιο στοιχειωμένα μέρη του κόσμου, όπου οι θρύλοι για φαντάσματα και υπερφυσικά φαινόμενα ζωντανεύουν ακόμη και σήμερα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρώπη είναι μία ήπειρος με πλούσια ιστορία, και η ιστορία συχνά συνοδεύεται από τρομακτικές διηγήσεις για υπερφυσικά φαινόμενα.

Από κάστρα μέχρι εγκαταλελειμμένες πόλεις, η Ευρώπη έχει μερικά από τα πιο στοιχειωμένα μέρη που προσελκύουν τόσο σκεπτικιστές όσο και πιστούς.

  1. Ο Πύργος του Λονδίνου, Αγγλία

Ο Πύργος του Λονδίνου δεν είναι μόνο ένα ιστορικό μνημείο, αλλά και ένα μέρος όπου πολλοί βρήκαν τον πρόωρο θάνατό τους.

Ο Πύργος του Λονδίνου όπως φαίνεται από τον ποταμό Τάμεση

Η Άννα Μπολέιν, η δεύτερη σύζυγος του Ερρίκου Η’, είναι ένα από τα πιο διάσημα φαντάσματα που λέγεται ότι στοιχειώνει τον πύργο.

Αποκεφαλίστηκε το 1536 και πολλοί έχουν πει πως έχουν δει το ακέφαλο σώμα της να περιπλανιέται στους διαδρόμους του πύργου.

Εκτός από την Άννα Μπολέιν, ο πύργος λέγεται ότι στοιχειώνεται και από τους Πρίγκιπες του Πύργου, οι οποίοι πιστεύεται ότι δολοφονήθηκαν από τον θείο τους, τον Βασιλιά Ριχάρδο Γ’.

  1. Νησί Ποβέγκλια, Ιταλία

Το νησί Ποβέγκλια χρησίμευσε ως ζώνη καραντίνας για τα θύματα της πανώλης τον 18ο αιώνα.

Αργότερα, μετατράπηκε σε φρενοκομείο όπου διεξάγονταν ανήθικα πειράματα σε ασθενείς.

Πιστεύεται ότι το νησί στοιχειώνεται από τις βασανισμένες ψυχές όσων πέθαναν εδώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο στοιχειωμένα νησιά στον κόσμο.

Το νησί Ποβέλια της Βενετίας, όπου κάποτε διεξάγονταν αμφιλεγόμενα πειράματα σε ψυχικά ασθενείς, θεωρείται σήμερα στοιχειωμένο. Getty Images

  1. Κάστρο Μπραν, Ρουμανία

Γνωστό ως «το κάστρο του Δράκουλα», το κάστρο Μπραν συνδέεται με τον Βλαντ τον Παλουκωτή, τον βίαιο πρίγκιπα που ενέπνευσε τον Μπραμ Στόκερ για το Δράκουλα.

Αν και ο Βλαντ δεν έζησε ποτέ στο κάστρο, το φρούριο έχει μια σκοτεινή ιστορία βασανιστηρίων και θανάτου, που οδηγεί πολλούς να πιστεύουν ότι είναι στοιχειωμένο.

Το Κάστρο Μπραν το καλοκαίρι

  1. Κάστρο του Εδιμβούργου, Σκωτία

Το Κάστρο του Εδιμβούργου έχει γίνει τόπος πολυάριθμων πολιορκιών και μαχών.

Λέγεται ότι στοιχειώνεται από ένα φάντασμα αυλητή, έναν ακέφαλο τυμπανιστή και ακόμη και τα πνεύματα των Γάλλων αιχμαλώτων από τον Επταετή Πόλεμο.

Με τόσες πολλές αναφορές για εμφανίσεις πνευμάτων και ανεξήγητα φαινόμενα, δεν είναι περίεργο που θεωρείται ένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Σκωτίας.

  1. Château de Brissac, Γαλλία

Γνωστό ως «ο γίγαντας της κοιλάδας του Λίγηρα», αυτό το κάστρο φημίζεται ότι στοιχειώνεται από τη «la Dame Verte» ή «Πράσινη Κυρία», η οποία δολοφονήθηκε τον 15ο αιώνα.

Οι επισκέπτες έχουν αναφέρει ότι έχουν δει το φάντασμά της, συχνά αναγνωρίσιμο από το πράσινο φόρεμά της, να περιπλανιέται στην εκκλησία του κάστρου.

  1. Κάστρο Χούσκα, Τσεχία

Χτισμένο πάνω από μια μεγάλη τρύπα που θεωρείται «πύλη προς την κόλαση», το κάστρο Χούσκα είναι γεμάτο με θρύλους για δαιμονικές δραστηριότητες και σκοτεινά τελετουργικά.

Το κάστρο φέρεται να χτίστηκε για να εμποδίσει τις κακές οντότητες να δραπετεύσουν από την τρύπα, καθιστώντας το ένα σημείο με έντονη παραφυσική δραστηριότητα.

  1. Κάστρο Λιπ, Ιρλανδία

Το Κάστρο Λιπ λέγεται ότι φιλοξενεί μια ποικιλία πνευμάτων, συμπεριλαμβανομένου του διαβόητου «Elemental», που πιστεύεται ότι είναι μια αρχαία οντότητα που προϋπάρχει του ίδιου του κάστρου.

Το κάστρο έχει μια αιματηρή ιστορία, που περιλαμβάνει σφαγές φυλών και κρυμμένα μπουντρούμια (μυστικά υπόγεια), καθιστώντας το πόλο έλξης για δαιμονικές οντότητες.

  1. Το αρχαίο πανδοχείο Ραμ, Αγγλία

Αυτό το πανδοχείο του 12ου αιώνα λέγεται ότι στοιχειώνεται από πάνω από 20 πνεύματα, συμπεριλαμβανομένων πνευμάτων παιδιών και δαιμονικών οντοτήτων.

Χτισμένο σε έναν παγανιστικό τάφο, το πανδοχείο έχει αποτελέσει τόπο πολυάριθμων παραφυσικών ερευνών.

  1. Φρούριο Άκερσους, Νορβηγία

Αυτό το μεσαιωνικό κάστρο έχει χρησιμοποιηθεί ως στρατιωτική βάση και φυλακή. Λέγεται ότι στοιχειώνεται από τον «Μαλκάνισεν», έναν δαιμονικό σκύλο που φυλάει τις πύλες.

Το φρούριο έχει μια σκοτεινή ιστορία, που περιλαμβάνει εκτελέσεις κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, γεγονός που ενισχύει τη φήμη του ως στοιχειωμένου.

  1. Κάστρο Μπάλιγκαλι, Βόρεια Ιρλανδία

Χτισμένο το 1625, το κάστρο Μπάλιγκαλι φημίζεται ότι στοιχειώνεται από τη Λαίδη Ίζομπελ Σο, η οποία χτυπά τις πόρτες και μετά εξαφανίζεται.

Λέγεται ότι η Λαίδη Ίζομπελ κλειδώθηκε σε ένα δωμάτιο από τον σύζυγος της και εν τέλει λιμοκτόνησε, προσθέτοντας ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία του κάστρου.

Το πνεύμα που είναι γνωστό ως Λαίδη Ιζαμπέλα έχει το δικό του δωμάτιο στο Κάστρο Μπάλιγκαλι, όπου πέθανε (Φωτογραφία: Κάστρο Μπάλιγκαλι)

  1. Μπελτσίτε, Ισπανία

Αυτή η εγκαταλελειμμένη πόλη ήταν το θέατρο μιας καταστροφικής μάχης κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου.

Λέγεται ότι στοιχειώνεται από τις ψυχές των στρατιωτών και των αμάχων που πέθαναν εκεί.

Οι επισκέπτες έχουν αναφέρει ότι άκουσαν φωνές φαντασμάτων και είδαν εμφανίσεις, καθιστώντας την μια από τις πιο στοιχειωμένες τοποθεσίες της Ισπανίας.

Μία ήπειρος γεμάτη ιστορίες

Η Ευρώπη προσφέρει μια πληθώρα στοιχειωμένων τοποθεσιών για όσους είναι αρκετά γενναίοι να τις εξερευνήσουν.

Κάθε τοποθεσία έχει τη δική της ανατριχιαστική ιστορία και μια φήμη που έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου.

Αν λοιπόν είστε έτοιμοι για μια περιπέτεια που είναι ταυτόχρονα ιστορική και ανατριχιαστική, αυτές οι στοιχειωμένες τοποθεσίες σας περιμένουν.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Σύνταξη
Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα

Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης «χτύπησε» τρείς φορές τον Νίκο Δένδια επιχειρώντας να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δυο ισχυρών ανδρών της Νέας Δημοκρατίας (Μητσοτάκης και Δένδιας)

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές – Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο
Καμπανάκι ΕΜΥ 23.10.25

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές - Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο

Βροχερός καιρός με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Σύνταξη
Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις
Οικονομία 23.10.25

Ακίνητα: Βρίσκεται η λύση για τα εξ αδιαιρέτου – 10 ερωταπαντήσεις

Οδηγός με 10 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις λεπτομέρειες για τον ορισμό της απόλυτης πλειοψηφίας ώστε να δοθεί άδεια ανοικοδόμησης και για το πώς θα ξεμπλοκάρουν χιλιάδες ιδιοκτησίες όταν δεν συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες

Προκόπης Γιόγιακας
Το πρώτο μπλε της ανθρωπότητας: Ένα αντικείμενο 13.000 ετών «ξαναζωγραφίζει» την προϊστορία της Ευρώπης
Culture Live 23.10.25

Το πρώτο μπλε της ανθρωπότητας: Ένα αντικείμενο 13.000 ετών «ξαναζωγραφίζει» την προϊστορία της Ευρώπης

Ένα ξεχασμένο παλαιολιθικό αντικείμενο σε μουσείο της Γερμανίας αποκαλύπτει το αρχαιότερο μπλε χρώμα της Ευρώπης. Η ανακάλυψη των 13.000 ετών φέρνει νέα φως στην καλλιτεχνική φαντασία των πρώτων ανθρώπων

Σύνταξη
Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς
Ρευστό τοπίο 23.10.25

Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς

Με την Ακροδεξιά να αγγίζει ιστορικά ποσοστά και το «τείχος προστασίας» να τρίζει στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με δοκιμασία ηγεσίας, ενόψει μια κρίσιμης εκλογικής χρονιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής
Politico 23.10.25

Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής

Στις 23 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή άμυνα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανταγωνιστικότητα, τη στέγαση και τη μετανάστευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει
Κόσμος 23.10.25

Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει

Ολοένα και περισσότερες από τις χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται από την αντιμεταναστευτική τους πολιτική, φέρνουν πολλαπλάσιους μετανάστες από ότι πριν χρόνια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τελετουργία οργής: Γιατί τόσες πολλές γυναίκες στρέφονται στο θεραπευτικό ουρλιαχτό
AAAA 23.10.25

Τελετουργία οργής: Γιατί τόσες πολλές γυναίκες στρέφονται στο θεραπευτικό ουρλιαχτό

Νιώθεις πως το στρες σε πλακώνει και είσαι ένα βήμα πριν εκραγείς; Ίσως ένα ουρλιαχτό στο κενό —μόνος ή με φίλους— να είναι ακριβώς η θεραπεία που χρειαζόμασταν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027
Πόλεμος εξουσίας 23.10.25

Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα τηρήσει τη συμφωνία με τους Σοσιαλιστές. Τους κατηγορεί ότι δεν συνεργάζονται. Του απαντούν ότι πρέπει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret
«Σας αγαπώ» 23.10.25

Η Μπέλα Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από όσους απογοήτευσε με την εμφάνιση της στο σόου της Victoria’s Secret

«Δεν έχω ανακτήσει ακόμα τις δυνάμεις μου μετά από όλη την ιστορία με το νοσοκομείο, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα», δήλωσε η Μπέλα Χαντίντ για την εμφάνιση της στην πασαρέλα της Victoria's Secret.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο εάν αποφασίσει χερσαία πλήγματα
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα

Η Ουάσιγκτον είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Το σχέδιο για τη Γάζα είναι ανεπαρκές μπροστά στη «γενοκτονία», τονίζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ
Ειδική εισηγήτρια ΟΗΕ 23.10.25

«Ανεπαρκές το σχέδιο για τη Γάζα μπροστά στη γενοκτονία από Ισραήλ και ΗΠΑ»

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε επέκρινε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, τονίζοντας ότι είναι «απόλυτα ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στο τραπέζι Ουκρανία, άμυνα, ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Βρυξέλλες 23.10.25

Παρουσία Ζελένσκι συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η Ουκρανία, για την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα κάνουν απολογισμό της οικονομικής και στρατιωτικής κατάστασης.

Σύνταξη
Ρωσία: 9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια
Ουράλια 23.10.25

9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση της Ρωσίας

Εκρήξεις που σημειώθηκαν σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννιά άνθρωποι, με την Ουκρανία να δηλώνει πως κατάφερε πλήγμα σε απόσταση σχεδόν 1.800 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
ΕΕ – Αίγυπτος: Οικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείου 5 δισ. ευρώ
Με μορφή δανείου 23.10.25

Οικονομική βοήθεια 5 δισ. ευρώ της ΕΕ στην Αίγυπτο

Δάνειο 5 δισ. ευρώ ως οικονομική βοήθεια χορηγεί η ΕΕ στην Αίγυπτο, το οποίο ακολουθεί τη συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2024, ύψους 7,4 δισ. ευρώ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
