Γκαλέτι: «Περήφανος που ανήκω στην ιστορία του Ολυμπιακού»

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Λουτσιάνο Γκαλέτι, επισκέφτηκε το Μουσείο του συλλόγου, το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10), όπως γνωστοποίησαν οι «ερυθρόλευκοι» στα social media.

Ο Αργεντινός εξτρέμ, είναι ένας από οτυς καλύτερους ξένους παίκτες που πέρασαν ποτέ από το ελληνικό ποδόσφαιρο και έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την επίσκεψή του στο Μουσείο του Ολυμπιακού.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος από τον κόσμο και την ομάδα γιατί μου φέρθηκαν καλά» τόνισε ο Γκαλέτι και πρόσθεσε: «Το μουσείο είναι πανέμορφο. Νιώθω περήφανος που ανήκω στην ιστορία ενός τόσου μεγάλου συλλόγου. Χαίρομαι πολύ που με βλέπω στην φωτογραφία, βλέπω παλιούς συμπαίκτες και μαθαίνω για όλη την ιστορία του Συλλόγου».

Ο 45χρονος, πλέον, Γκαλέτι αποκτήθηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2007 και αγωνίστηκε τρία χρόνια στον Ολυμπιακό, μετρώντας συνολικά 33 συμμετοχές, 26 γκολ και 30 ασίστ. Πανηγύρισε την κατάκτηση δύο Πρωταθλημάτων (2008, 2009), δύο Κυπέλλων (2008, 2009) και του Σούπερ Καπ (2007).

Στην καριέρα του αγωνίστηκε συνολικά στις εξής ομάδες: Εστουντιάντες, Νάπολι, Πάρμα, Σαραγόσα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ολυμπιακό και ΟΦΗ.