Τρελή ιδέα για «αναπνοή από τον πρωκτό» πέρασε την πρώτη κλινική μελέτη

Η ιδέα ήταν αρκετά τραβηγμένη για να καταφέρει να αποσπάσει βραβείο Ig Nobel, μια παρωδία των Νόμπελ που τιμά τις πιο τρελές επιστημονικές έρευνες. Κι όμως, η τεχνική της αναπνοής από τον πρωκτό πέρασε με επιτυχία την πρώτη κλινική μελέτη.

Ο «εντερικός αερισμός», όπως ονομάστηκε επίσημα η προσέγγιση, αφορά μια διαδικασία σαν κλύσμα κατά την οποία διοχετεύεται στον πρωκτό ένα υγρό εμπλουτισμένο με υψηλά επίπεδα οξυγόνου. Το αέριο περνά από το έντερο στην κυκλοφορία του αίματος και οξυγονώνει όλο το σώμα.

Η νέα προσέγγιση θα μπορούσε να αποδειχθεί σωτήρια για ασθενείς με απόφραξη της αναπνευστικής οδού ή βαριές αναπνευστικές λοιμώξεις, λένε οι ερευνητές που υπογράφουν τη μελέτη στην επιθεώρηση Med.

Τα αποτελέσματα της πρώτης δοκιμής «περιορίζονται στο να αποδείξουν την ασφάλεια της διαδικασίας, όχι την αποτελεσματικότητάς της» διευκρίνισε ο Τακανόρι Τακέμπε του Πανεπιστημίου της Οσάκα στην Ιαπωνία, εμπνευστής της μεθόδου.

«Επόμενο βήμα είναι να αξιολογήσουμε πόσο αποτελεσματική είναι η διαδικασία για την οξυγόνωση του αίματος» είπε.

Ο Τακέμπε και η ομάδα του είχαν πρωτοπαρουσιάσει την ιδέα με μελέτη τους σε χοίρους που παρουσιάστηκε στο εξώφυλλο του Med το 2021.

Το 2024, η μελέτη εξασφάλισε στους ερευνητές το βραβείο Φυσιολογίας Ig Nobel.

Έμπνευση για την ιδέα του αερισμού από τον πρωκτό έδωσαν παρατηρήσεις του φιδόψαρου, το οποίο βγάζει το κεφάλι από την επιφάνεια του νερού για να καταπίνει αέρα και να απορροφά το οξυγόνο από το έντερο.

Στα πρώτα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε γουρούνια, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν υγρό υπερφθοράνθρακα με την ονομασία Oxycyte, το οποίο είχε αρχικά αναπτυχθεί ως τεχνητό αίμα για μεταφορά του οξυγόνου.

Το υγρό δεν κυκλοφόρησε ποτέ στην αγορά, εμφανίστηκε όμως σε μια σκηνή της ταινίας Άβυσσος, στην οποία ένας βυθισμένος αρουραίος εμφανιζόταν να «αναπνέει» το διάλυμα.

Η νέα μελέτη εξετάζει 27 υγιείς άνδρες στην Ιαπωνία που δέχτηκαν να κρατήσουν διάφορες ποσότητες Oxycyte στο έντερό τους για μία ώρα.

Μόνο 12 τα κατάφεραν για 60 λεπτά, έχοντας στο έντερό τους έως και ενάμισι λίτρο υγρού. Στις μεγαλύτερες δόσεις, οι εθελοντές διαμαρτυρήθηκαν για φούσκωμα, χωρίς όμως να παρατηρηθούν σημαντικές παρενέργειες.

Εφόσον βρεθούν χρηματοδότες, ανέφερε ο Τακέμπε, ο επόμενος γύρος κλινικών δοκιμών θα χρησιμοποιήσει οξυγονωμένο υγρό για να εκτιμήσει την απαιτούμενη δόση και διάρκεια της θεραπείας. Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, η μέθοδος θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη φροντίδα νεογνών.

Ο Τακέμπε έχει ήδη ιδρύσει την εταιρεία EVA Therapeutics για την εμπορική αξιοποίηση της ιδέας του.